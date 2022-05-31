Киев, 31 мая 2022, 09:44 — REGNUM В случае, если США не предоставят киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО), украинская сторона устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику». Об этом 31 мая заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит издание «Страна. ua».
Таким образом Арестович прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что США не будут поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
«Но это речь идет о ракетах, а не о комплексах (для стрельбы этими ракетами). Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал он.
Также советник главы офиса украинского президента добавил, что киевскому режиму хватит и боеприпасов с дальность 70 км для американских РСЗО для обстрелов российской территории.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике без электричества остаётся свыше 2,3 тыс. абонентов.