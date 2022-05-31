Киев, 31 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В случае, если США не предоставят киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО), украинская сторона устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику». Об этом 31 мая заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит издание «Страна. ua».

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Таким образом Арестович прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что США не будут поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

«Но это речь идет о ракетах, а не о комплексах (для стрельбы этими ракетами). Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал он.

Также советник главы офиса украинского президента добавил, что киевскому режиму хватит и боеприпасов с дальность 70 км для американских РСЗО для обстрелов российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике без электричества остаётся свыше 2,3 тыс. абонентов.