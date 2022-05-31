Ереван, , 09:43 — REGNUM Движение «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 31 мая продолжат блокировать здания, в которых находятся государственные учреждения. Об этом объявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян своим сторонникам.

Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян parliament.am

Он сообщил, что в 11:00 (10:00 мск) протестующие соберутся на площади Франции в Ереване, после чего отправятся к ведомствам, где будут выяснять, как чиновники относятся к политике Пашиняна. Лидер оппозиции также призвал к подобным действиям в регионах.

«Призываю наших соотечественников, проживающих в областях, собраться у муниципалитетов, областных администраций и потребовать чёткую позицию по этому документу. Все должны сказать, что им дороже, пост или родина», — заявил Сагателян.

Напомним, движение «Сопротивление», созданное оппозиционными партиями Армении, проводит акции протеста в Ереване около месяца, добиваясь отставки Пашиняна. Его обвиняют в планах признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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