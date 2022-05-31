Кабул, , 09:43 — REGNUM Объём торговли на пятничном рынке в уезде Карабаг афганской провинции Кабул, который до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был одним из самых популярных рынков легковых автомобилей, снижается уже несколько месяцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авторынок Winavto.ru

Профсоюз автодилеров на Карабагском рынке обеспокоен значительным падением цен и продаж автомобилей. По данным профсоюза, продажа автомобилей сократилось примерно на 50%, и каждый автосалон потерял тысячи долларов США. Стагнацию этого рынка они связывают с плохой экономической и политической ситуацией в стране.

Саид Мубин Садат является заместителем председателя профсоюза и одним из продавцов Карабагского рынка. Он говорит, что на рынке около 30 автомагазинов. Садат добавил, что хотя до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по пятницам на рынок приезжали сотни людей из разных уголков страны, чтобы купить или продать автомобиль, рынок уже несколько месяцев находится в состоянии рецессии. По его словам, автодилеры теряют от 1000 до 1500 долларов на каждой машине.

«Десятки автомобилей покупались и продавались на Карабагском базаре по пятницам до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но сегодня он в упадке, и каждый автомагазин потерял тысячи долларов США», — подчеркнул он.

Ряд автодилеров на рынке говорят, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их бизнес застопорился, а цены на автомобили упали на 50%.

Автодилеры Абдул Фахим Шамол и Абдулла выражают обеспокоенность по поводу спроса, говоря, что многие автомобили, которые они купили по высоким ценам, теперь продаются вполовину дешевле от первоначальной цены. По их словам, вместо того, чтобы купить машину, люди вынуждены её продавать; но покупателя найти не так-то просто. Стагнацию этого рынка они связывают с плохой экономической и политической ситуацией в стране.

«До того, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), каждый из нас по пятницам продавал от 10 до 20 автомобилей, — рассказывает автодилер. — Но теперь мы продаём одну или две машины. Мы с трудом можем содержать наши автомагазины».

Между тем, ряд граждан в стране говорят, что сейчас мало кто покупает автомобили для удовольствия.

«Хотя машина стоит дешево, люди не могут себе её позволить, — сказал Мохаммад Имран, житель Кабула, приехавший в пятницу на Карабагский базар, чтобы купить машину. — Я приехал, чтобы купить машину для моей работы».

С падением предыдущего правительства увеличились не только проблемы в торговле автомобилями, но возросли бедность и безработица. Согласно опубликованным данным, более половины населения страны столкнулась с кризисом голода.

После падения республики в августе 2021 года большая часть международной помощи Афганистану была прекращена, что усугубило нищету и голод среди населения, а стагнация банков парализовала экономику страны. Сейчас большая часть населения остро нуждается в еде и предметах первой необходимости. Говорят, что если такая ситуация сохранится, Афганистан столкнется с масштабным гуманитарным кризисом.