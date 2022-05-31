Нальчик, 31 мая 2022, 09:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявили факт незаконной продажи авиатоплива. Не имея лицензии на ведение такого вида деятельности, одна компания продала его на 165 млн рублей. Этот факт был установлен сотрудниками ФСБ совместно с МВД, возбуждено уголовное дело, сообщили 31 мая в пресс-службе УФСБ по региону.
За совершенное преступление, связанное с незаконным предпринимательством, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
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