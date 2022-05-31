Севастополь, 31 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В ковид-стационары Севастополя за сутки доставлены ещё 23 человека, сообщили 31 мая в департаменте здравоохранения города. Накануне, 29 мая, сообщалось о госпитализации 14 человек.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

«Выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится 160 пациентов, из них 74 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в региональном оперативном штабе.

На данный момент в городе свободно 27 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

За сутки в городе подтвердилось 23 новых случая заражения коронавирусом — на десять меньше, чем накануне. Новых случаев смерти среди ковид-пациентов не зарегистрировано.

Всего в Севастополе с весны 2020 года подтверждено 84 438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 756 человек, скончались 2 366 пациентов.