Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине
У Донецкой Народной Республики появился собственный торговый флот. Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин: у ДНР появился собственный торговый флот
Франция продолжит поставки вооружений Украине и будет наращивать их, заявила новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Глава МИД Франции сообщила о планах Парижа нарастить военную помощь Киеву
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк
Власти Турции не будут менять свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 31 мая написал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для британского издания The Economist.
Читайте подробнее: Эрдоган: Анкара не изменит позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Около 12 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили сапёры в порту Мариуполя. Об этом 31 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Об этом: В порту Мариуполя обезвредили 12 тыс. взрывоопасных предметов
В результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике без электричества остаётся свыше 2,3 тыс. абонентов. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР остались без электричества более 2,3 тыс. абонентов
По мнению председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на Украине ее разрешение в виде переговоров стало бы логичным выбором. Он заявил об этом 30 мая в интервью телеканалу Fox News.
Об этом: В Пентагоне выступили за переговоры для разрешения конфликта на Украине
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали 320 жителей, в том числе 32 ребёнка. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 320 человек
Порты освобождённых от националистов Херсонской и Запорожской областей в ближайшее время будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами. Об этом заявил журналистам советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
Читайте подробнее: В Крыму заявили о скором восстановлении портов Херсона и Бердянска
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обращается к руководству ФСБ и Генпрокуратуры с просьбой признать Украину террористическим государством, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.
Об этом: Генпрокуратуру просят признать Украину террористическим государством
Германия, Франция, Италия, Испания все больше осознают, что становятся главными «потерпевшими» в результате спецоперации на Украине, зима ввергнет Европу в экономический хаос, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
Читайте также: Морозов: пересидеть спецоперацию на Украине Европе не удастся
Жители Хакасии скорбят по погибшему на Украине 22-летнему военнослужащему Евгению Пушному.
Читайте также: Сержант из Хакасии погиб в ходе спецоперации на Украине
Одно из подразделений Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), которое укомплектовано мобилизованными военнослужащими, посетил в понедельник, 30 мая, глава ДНР Денис Пушилин вместе с командованием НМ республики. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба НМ ДНР.
Об этом: Пушилин 30 мая посетил одно из подразделений Народной милиции ДНР
Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает депутатов регионального Заксобрания сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Это следует из его обращения к областному парламенту.
Читайте подробнее: Челябинский губернатор призвал сплотиться вокруг Владимира Путина
Вильнюс намерен приобрести у Анкары беспилотный летательный аппарат военного назначения типа Bayraktar для передачи его Украине. Переговоры о его приобретении с производителем проведёт заместитель министра обороны Вилюс Семешка. Он уже выезжает в Турцию. Об этом 31 мая сообщает министерство обороны Литвы.
Подробности в материале: Читайте также: Литва надеется передать Киеву турецкий Bayraktar в течение лета
За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 23 украинских националиста, сообщил 31 мая представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Подробности в материале: Читайте также: Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских боевика
Первое подразделение федеральной миграционной службы РФ начало работать в городе Мелитополе Запорожской области Украины. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов написал 31 мая в своём телеграм-канале.
«В Мелитополе начат приём документов для получения российского гражданства», — сообщил Рогов.
Читайте также: В Мелитополе открыли подразделение миграционной службы России
В течение первых месяцев 2022 года общее число экстремистских инцидентов у посольств России превысило тысячу и продолжает расти. Об этом 31 мая рассказал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Об этом: МИД РФ: число инцидентов у посольств России в 2022 году превысило тысячу
В Запорожской области планируется отметить День России как государственный праздник, сообщили в военно-гражданской администрации региона.
Подробности в материале: В Запорожской области отметят День России как государственный праздник
На Украине координационный штаб по обмену пленными возглавил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщают 31 мая украинские СМИ.
Читайте также: Украинский штаб по обмену пленными возглавил Буданов
Уралвагонзавод поставил Министерству обороны России партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К, сообщили 31 мая в пресс-службе концерна.
Читайте подробнее: Минобороны РФ получило партию разведывательных машин БРМ-1К
Киевский режим намеревается отключить Херсонскую область от украинской банковской системы. Об этом 31 мая рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, его слова приводит телеканал «Крым-24» в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: В Херсонской области ждут отключения региона от банковской системы Украины
Украинские боевики обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе было обнаружено еще несколько «заблудившихся» киевских боевиков. Об этом 31 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».
Читайте также: Пушилин: на заводе «Азвосталь» нашли еще несколько киевских боевиков
В результате обстрелов украинских войск за сутки в Донецкой Народной Республике погибли шесть человек. Об этом 31 мая сообщили в Народной милиции ДНР.
Об этом: Шесть мирных жителей ДНР погибли за сутки при обстрелах
Со стороны Украины 31 мая обстреляли предприятие по производству масла в Белгородской области.
Подробности в материале: От ночного обстрела украинских боевиков пострадали склады под Белгородом
Российские энергетики помогают восстанавливать объекты электросетевого хозяйства Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Читайте также: Специалисты из России помогают в восстановлении энергообъектов ДНР и ЛНР
Силы Донецкой Народной Республики уничтожили 17 украинских националистов с начала текущих суток. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал Народной милиции ДНР.
Представители западных стран будут приглашены на судебный процесс по делам украинских военнослужащих, сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь». Об этом 31 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте также: Представителей Запада пригласят на суд над боевиками с «Азовстали»
Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, сообщает 31 мая штаб территориальной обороны ДНР.
Скандальная история с садистским антироссийским мультфильмом, который заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Бобровская СОШ» Юлия Шлыкова (Алтайский край) разослала 19 педагогам с рекомендацией для показа школьникам, получила неожиданный поворот. Не узревшая в содержании пробандеровской дикости про Ваню и Колю с отрыванием гениталий и других частей тела ничего, кроме «ненармотивной лексики» (авторство сообщения директора по воспитательной работе сохранено), Шлыкова продолжает, как и прежде, работать.
В адрес жительницы Анны Прокоповой, дочь которой учится в данной школе, после обнародования информации стали поступать угрозы. В записке, просунутой утром 31 мая в дверь дома, где проживают Прокоповы, дословно напечатано следующее: «Тварь отстань от школы не поймешь дочечка твоя сдохнет».
Читайте также: «Дочечка сдохнет»: садистский бандеровский мультфильм породил новую дикость
Силы Луганской Народной Республики эффективно теснят украинских военных, заявил посол республики в России Родион Мирошник 31 мая в эфире «Соловьев. Live».
«Наступление развивается очень эффективно, это сильно пугает украинскую сторону», — сказал Мирошник.
Подробности в материале: Посол ЛНР: наступление в республике развивается эффективно
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли населённый пункт Доломитное в ДНР
Судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, будет максимально открытым. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Подробности в материале: Суд над боевиками с «Азовстали» будет максимально открытым — Пушилин
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Александровка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Артиллерия ВСУ обстреляла Александровку в ДНР
В Новосибирской области собрали 51 тонну продовольствия для жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Подробности в материале: Из Новосибирской области в Донбасс отправят 51 тонну продуктов питания
Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что киевский режим устроит «образцово-показательную истерику» в случае, если США не предоставят ему реактивные системы залпового огня (РСЗО), прокомментировала 31 мая в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: Захарова оценила заявления Киева об «истерике», если США не поставят РСЗО
У правоохранительных органов хватает материалов для трибунала над боевиками с «Азовстали». Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Подробности в материале: Пушилин заявил, что трибунал над боевиками уже «не за горами»
Украинские боевики обстреляли предприятие по производству масла в Белгородской области ООО «СМ Агро». Об этом 31 мая сообщил директор завода Андрей Егоров.
Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли завод по производству масла в Белгородской области
Города Донецк и Ясиноватая попали под обстрел украинских войск. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из «Града» Донецк и Ясиноватую
Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в ходе спецоперации сбили шесть украинских дронов. Об этом 31 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Читайте также: Шесть украинских беспилотников сбиты за сутки силами российской ПВО
Украинский беспилотник с подвешенной гранатой был сбит в Харьковской области сотрудниками Росгвардии. Об этом 31 мая сообщает ведомство.
Об этом: Росгвардия сбила под Харьковом БПЛА с подвешенной гранатой
Ещё 38 пунктов управления украинских войск уничтожено в результате действий российских ракетных войск и артиллерии в течение суток. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 31 мая на брифинге.
Он уточнил, что ракетные войска и артиллерия поразили 38 пунктов управления ВСУ, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и миномётных батарей.
Об этом: Ракетные войска и артиллерия РФ поразили 38 пунктов управления ВСУ
Ни у президента России Владимира Путина, ни у кого-либо еще из российского руководства нет ни счетов, ни имущества, ни других значимых интересов за рубежом. Об этом 31 мая сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Об этом: Медведев заявил, что у руководства РФ нет счетов и имущества за границей
Вопросы к программам финансовой и военной поддержки киевского режима в рамках конфликта на Украине возникают у жителей стран Запада. Об этом 31 мая заявила журналист-расследователь из Великобритании Ванесса Били.
Об этом: В Британии заявили, что у жителей стран Запада есть вопросы по помощи Киеву
Вооруженные силы России во время обследования катакомб под заводом «Азовсталь» обнаружили фургон с заминированными 152 трупами украинских боевиков, Москва в ближайшее время передаст Киеву тела боевиков. Об этом 31 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Об этом: Россия передаст Киеву обнаруженные на «Азовстали» тела боевиков ВСУ
В результате обстрела со стороны украинских нацистов города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла девочка. Об этом 31 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: В результате обстрела украинскими боевиками Макеевки погибла девочка
В Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков стало более опасно, чем в Мариуполе. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 31 мая в эфире «Соловьев Live».
«Мариуполь сейчас более безопасный населенный пункт, нежели Донецк», — сказал Пушилин.
Подробности в материале: Пушилин: Мариуполь стал безопаснее Донецка
В Донецкой Народной Республике под обстрел попали Макеевка и Еленовка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Макеевку и Еленовку в ДНР
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил главе правительства России Михаилу Мишустину письмо по работе таможни и перемещению грузов в Донбасс, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.
Об этом: В Госдуме просят Мишустина решить проблему перемещения грузов в Донбасс
НАТО причастно к военным преступлениям украинских силовиков против населения Донбасса. Школы в Донецкой и Луганской Народных Республиках обстреливаются из нового вооружения, заявил глава ДНР Денис Пушилин 31 маяв эфире «Соловьев Live».
«Они соучастники тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооруженными формированиями Украины», — подчеркнул Пушилин.
Об этом: Пушилин назвал НАТО соучастником военных преступлений против Донбасса
Вооруженные силы России за время спецоперации на Украине уничтожили более 3,3 тыс. украинских танков и почти 1,1 тыс. беспилотников, заявил 31 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте также: ВС России с начала спецоперации уничтожили более 3,3 тыс. танков ВСУ
Российские военные обнаружили на территории комбината «Азовсталь» фургон с телами украинских боевиков. Об этом 31 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: В подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами
При обстреле украинскими нацистами города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина 1975 года рождения. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: В результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ погибла женщина — СЦКК
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР
Вооружённые формирования Украины обстреляли Еленовку. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинская артиллерия открыла огонь по Еленовке
На территории Херсона российский рубль введён в полноценный оборот. Об этом заявил 31 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Об этом: Стремоусов: рубль введён в Херсоне в полноценный оборот
События на Украине разворачиваются по сценарию, который не удалось реализовать в Белоруссии. Об этом 31 мая заявил президент республики Александр Лукашенко.
Об этом: Лукашенко: на Украине реализуют сценарий, который не прошел в Белоруссии
В течение нескольких месяцев киевский режим может потерять столько же украинских военных, сколько США потеряли за 10 лет войны во Вьетнаме. Об этом написал британский политолог Патрик Хеннингсен для американского Института мира и процветания Рона Пола.
Читайте также: В Британии заявили, что Украина может понести катастрофические потери
Для свободного вывоза зерна из Украины Киев должен разминировать порты. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни.
Читайте также: «Мы гарантировали всё зависящее от нас» — Лавров о вывозе зерна с Украины
Еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков обнаружены на заводе «Азовсталь», заявил 31 мая глава ДНР Денис Пушилин.
Об этом: Пушилин заявил о найденных на «Азовстали» заблудившихся боевиков ВСУ
Канцлер Германии Олаф Шольц создаёт самую большую традиционную армию в Европе, чтобы попасть в Москву в качестве военнопленного. Об этом 31 мая заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Об этом: Рогозин предсказал участие Шольца в марше военнопленных в Москве
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинская артиллерия обстреляла посёлок Гольмовский в ДНР
Российские военные в ходе ночного боя поразили позиции украинских военных, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» калибра 122 мм. Соответствующее видео распространило 31 мая Минобороны России.
Читайте также: Минобороны России показало ночной обстрел «Градами» позиций ВСУ
Сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии удостоены государственных наград за проведение спецоперации по возвращению белорусских дальнобойщиков с Украины. Награды им вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 31 мая сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе.
Читайте также: Лукашенко наградил участников спецоперации КГБ на Украине
В подвалах комбината «Азовсталь» найден фургон с телами украинских военнослужащих, сообщил 31 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: МО РФ: в фургоне на «Азовстали» обнаружили 152 тела украинских военных
Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Александровку в ДНР
Посёлок шахты «Трудовская» в Донецке подвергся минометному обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 31 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из минометов посёлок шахты «Трудовская» в Донецке — СЦКК
В городе Макеевке Донецкой Народной Республики погибла пятилетняя девочка Мирра, сообщает 31 мая RT.
Подробности в материале: При обстреле Макеевки погибла пятилетняя девочка
Херсонская область собирается войти в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил 31 мая ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Читайте также: Херсонская область намерена стать субъектом Российской Федерации
Действия Польши направлены на захват территорий на западе Украины. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 31 мая на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Казани.
Он напомнил о визите польского президента Анджея Дуды в Киев и о том, что Дуда предрёк скорое исчезновение польско-украинской границы.
«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — сказал Патрушев.
Читайте подробнее: Патрушев: Польша переходит к захвату территорий на западе Украины
Взятие под контроль Донбасса — вопрос ближайших дней или недель, заявил немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер.
Об этом: В Германии заявили, что Россия возьмет Донбасс под контроль в течение дней
Большинство жителей государств Ближнего Востока и Северной Африки предпочитают занимать нейтральную позицию в ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией YouGov, сообщает Arab News.
Читайте подробнее: Опрос показал безразличие жителей арабских стран к конфликту на Украине
В результате обстрела населенного пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил ранения один мирный житель. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: В Еленовке из-за обстрелов ВСУ пострадал мирный житель — СЦКК
Первый сухогруз вышел из порта Мариуполя в сопровождении катеров Черноморского флота. Соответствующие кадры распространило 31 мая Министерство обороны России.
Судно отправили с грузом металла в Ростов-на-Дону.
Подробности в материале: Минобороны РФ показало, как первый сухогруз покинул порт Мариуполя
Украина ведёт себя как любовница, которую взяли из публичного дома и временно повысили, считает эксперт «Сильной России» Светлана Пикта.
Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека, — ТАСС.
Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был в течение 35 минут четыре раза обстрелян со стороны украинских нацистов. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ четыре раза обстреляли Горловку в ДНР — СЦКК
В Ростове-на-Дону впервые состоится образовательный форум вузов России и Донбасса. Форум стартует 3 июня и продлится три дня.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону впервые пройдёт форум вузов России и Донбасса
Предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который во время специальной военной операции России на Украине спас 150 военнослужащих, поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе встречи по видеосвязи с руководителем Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
Подробности в материале: Путин поддержал идею присвоить звание Героя России лейтенанту из Бурятии
Посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике трижды с начала суток обстреляли украинские силовики. Об этом сообщает 31 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Третий по счёту обстрел зафиксирован в 15:25 со стороны посёлка Курдюмовка. По Гольмовскому выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР третий раз за сутки
Петровский район Донецка оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Донецк
В Тюмени открылся центр обучения волонтёров для отправки в Донбасс и на освобождённые территории Украины.
Об этом: В Тюмени открыта школа волонтёров для гуманитарной миссии на Донбассе
Законопроект, позволяющий получившим временное убежище в России не сдавать в МВД паспорт, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.
Подробности в материале: Законопроект, позволяющий беженцам не сдавать паспорта, внесен в Госдуму
Греция передаст Украине свои старые танки советского производства, а взамен Германия поставит ей свои бронемашины, заявил 31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
По его словам, эта сделка будет оформлена так же, как ранее состоявшийся аналогичный «круговой обмен» между Чехией, Украиной и Германией.
Читайте также: Шольц пообещал Украине «советские танки» из Греции
Министерство связи Донецкой Народной Республики (ДНР) проводит переговоры с российскими компаниями-операторами сотовой связи по вопросу их захода на территорию республики, сообщают 31 мая власти ДНР в своём официальном Telegram-канале.
»Министерством связи ДНР ведутся переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи», — указано в сообщении.
Читайте также: В ДНР ожидают захода российских операторов мобильной связи
Служба безопасности Украины задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации России, — ТАСС.
Об увольнении украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой пишут 31 мая местные СМИ.
Об этом: Омбудсмен Украины уволена за ложные обвинения в насилии со стороны русских
Большинство стран ЕС против наделения Украины статусом кандидата на вхождение в Европейский союз, сообщил 31 мая журналистам итальянский премьер-министр Марио Драги.
Читайте подробнее: Украине пока не дадут статус кандидата на вхождение в ЕС
Президент США Джо Байден в очередной раз призвал американцев «поддержать борьбу Украины против России», заявив, что речь идет о «борьбе за свободу». Свою речь Байден 30 мая приурочил ко Дню памяти, посвященному погибшим на службе американским военным. Однако не все американцы восприняли слова президента всерьез и посоветовали вспомнить о киевской коррупции. Свое мнение интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.
Читайте подробнее: «Очнитесь, Украина очень коррумпирована» — американцы о «демократии» Киева
О взрыве ёмкости с химическим веществом в городе Северодонецке (ЛНР) написал 31 мая в своём телеграм-канале посол республики в РФ Родион Мирошник.
Об этом: На заводе «Азот» в Северодонецке подорвали ёмкость с химикатами
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе телефонного разговора 31 мая обсудили продовольственный кризис и оказание помощи Украине, сообщает Госдепартамент.
Подробности в материале: Блинкен и глава МИД Италии обсудили Украину и продовольственный кризис
Администрация США продолжает изучать потребности Киева в вооружениях, но речь о поставках ракет большой дальности не идёт, — RT.
Украинские военные подорвали цистерну с химикатами на комбинате «Азот» в Северодонецке, чтобы помешать наступлению войск республик Донбасса, — управление Народной милиции ЛНР.
Москва открыта для переговоров с Киевом и подписания соглашений, которые бы привели к миру, но нужны решения и воля двух сторон, — Валентина Матвиенко.
Ахмат Кадыров заявил, что зачистка Северодонецка завершена, «враг в городе повержен».
Правительство Норвегии приняло решение эвакуировать на свою территорию раненых членов украинских вооружённых формирований для оказании им медицинской помощи.
Об этом заявлено в пресс-релизе норвежского правительства, опубликованном 31 мая.
Читайте также: Норвегия примет на лечение раненых украинских нацистов
Заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Украина бежит от Зе» — Херсонская область не признаёт президента
О варварских действиях украинских боевиков в Харькове, Одессе, в ДНР рассказал 31 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Читайте также: В Часов Яре украинские боевики выгнали пациентов из больницы
США осознают, что в условиях артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух украинских военных будет труднее, американская сторона не желает, чтобы поставки новых вооружений Киеву привели к эскалации ситуации, — Тг-канал «Раньше всех, ну почти» цитирует главу сухопутных войск США Кристин Уормут.
В городе Краматорске (ДНР) украинские боевики заминировали местность рядом с детской поликлиникой, сообщил 31 мая журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: Украинские боевики заминировали подходы к детской поликлинике в Краматорске
Министерство национальной обороны Греции официально подтвердило намерение отправить на Украину боевые машины пехоты БМП-1 в расчёте на замену этих бронемашин техникой немецкого производства.
Читайте также: Минобороны Греции: Украине передадут боевые машины пехоты БМП-1
Вашингтон не намерен передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России, заявил президент США Джо Байден после того, как его администрация объявила о готовности отправить Киеву современные ракетные системы дальнего действия для борьбы с Россией.
Подробности в материале: «Мы финансируем обе стороны в этой битве» — сети США об украинском кризисе
Тотальную зачистку города Северодонецка (ЛНР) завершили 31 мая российские подразделения, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Кадыров заявил о завершении тотальной зачистки Северодонецка
Македонский Красный Крест 31 мая направил второй грузовик с гуманитарной помощью на Украину.
Читайте подробнее: Македонский Красный Крест направил помощь на Украину
Артиллерийскому и миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Ясиноватая (ДНР) вечером 31 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Ясиноватую из миномётов и артиллерии
Горловский район (ДНР) был обстрелян вечером 31 мая украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и миномётов
Столицу ДНР многократно обстреляли украинские боевики вечером 31 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Стрельба велась по Петровскому району Донецка. Применялась артиллерия калибров 152 и 122 мм.
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Донецк из тяжёлой артиллерии
С серьёзным успехом в посёлке Камышеваха в Луганской Народной Республике 6-й казачий полк имени Матвея Платова и специальный полк «Ахмат» поздравил в своём телеграм-канале верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего отряда «Дон» Николай Дьяконов.
Читайте также: Атаман поздравил казачий полк и спецназ «Ахмат» с успехом в Камышевахе
В Калмыкию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине вернулась группа сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Бату Хасиков.
Читайте также: В Калмыкию из Донбасса и с Украины вернулась группа бойцов Росгвардии
Сообщение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Зеленский ждёт встречи с Путиным. Сеть: «Только в случае капитуляции Киева»
2 июня премьер-министр Албании проведет открытые дебаты на высоком уровне в Совете безопасности ООН. Их темой станет международная ответственность на фоне специальной операции России на Украине.
Рама заявил о необходимости привлечь к ответственности «нарушителей международного права».
Читайте подробнее: Албания инициировала открытые дебаты по Украине в Совете Безопасности ООН
Украина должна превратиться в «демократическую страну, способную защититься при новом конфликте». Об этом заявил президент США Джо Байден, 31 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.
Читайте также: Байден назвал цель США в поддержке Украины
Новый пакет военной помощи Вашингтона Украине составляет $700 млн и включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковое вооружение, в том числе комплексы Javelin. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.
Читайте также: США назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине
Украина утверждает, что не будет применять для ударов по территории России реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев хочет получить от Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Об этом: Украина пообещала США не применять системы HIMARS для ударов по России
В День защиты детей председатель думы Чукотки Валентина Рудченко напомнила о чудовищных преступлениях украинских фашистов, которые на протяжении восьми лет методично обстреливают мирные города Донбасса.
Подробности в материале: Нелюди заплатят тысячекратную цену за погибших детей Донбасса — мнение
В Магадане на Театральной площади 31 мая состоялся митинг в поддержку специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В акции участвовали депутаты, представители молодежной палаты, жители города.
Читайте подробнее: Сила духа солдат зависит от мощи нашей поддержки — о спецоперации
Депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Тахир Ибашев осудил политическую провокацию, которую устроили на очередном заседании его коллеги по партии депутаты Леонид Васюкевич и Геннадий Шульга, выступив с обращением, касающимся специальной военной операции на Украине.
Читайте подробнее: Даже думать нельзя о выводе войск из Донбасса — о спецоперации
Власти Донецкой Народной Республики планируют к концу лета провести несколько трибуналов над украинскими боевиками, причастными к военным преступлениям на территориях Донбасса и Украины, заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Читайте также: В ДНР назвали возможные сроки проведения трибунала над нацистами
Привлечь к ответственности в рамках готовящегося международного трибунала над украинскими военными преступниками власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены всех руководителей Украины после так называемого Майдана 2014 года.
Читайте также: Власти ДНР намерены отдать под трибунал Турчинова, Порошенко и Зеленского
Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) направили приглашения в ряд европейских стран для участия в международном трибунале над украинскими боевиками, причастными к военным преступлениям на территории Донбасса и Украины.
Читайте также: Власти ДНР направили в страны Евросоюза приглашения для участия в трибунале
Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Читайте подробнее: В ходе спецоперации погибли ещё трое омских военнослужащих
Итальянские военно-морские силы готовы оказать помощь в разминировании портов Украины, заявил премьер-министр Италии Марио Драги 31 мая в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Италия предложила помощь военных моряков в разминировании портов Украины
Херсонская область Украины войдёт в состав России, то же самое будет и с Запорожской областью, где состоится референдум, как только это позволит ситуация. Такое заявление сделал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Читайте также: Турчак рассказал, какие украинские регионы могут войти в состав России
Украинские боевики, терпя поражения на фронте, стреляют без разбора по мирным городам и сёлам, которые находятся глубоко в тылу, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он напомнил о недавнем обстреле из ракетного комплекса «Точка-У» города Сватово, в котором нет военной техники и солдат, обстреле из РСЗО «Ураган» города Стаханов далеко за линией фронта. «Результат только этих двух чудовищных атак — пятеро погибших, свыше 30 раненых, среди которых больше десяти детей», — сообщил глава ЛНР, добавив, что украинская власть скатилась до уровня террористов.
«Сегодня в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Российской Федерации ведется подготовка к трибуналу над неонацистами. Власти и общественные организации за восемь лет зафиксировали тысячи фактов преступлений в отношении народа Донбасса. Нам есть что предъявить украинским фашистам и доказать все их преступления! Час расплаты близок. Врагу нет прощения и снисхождения. За каждое убийство, за каждый разрушенный дом киевский режим понесет заслуженное наказание!» — говорится в заявлении Леонида Пасечника.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о поддержке семей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
Читайте подробнее: Для семей участвующих в СВО военнослужащих из Приморья создадут спецотдел
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал информацию о включении его в базу «Миротворец»:
"Нынешняя украинская власть — наши враги. Будем делать всё, чтобы скорее достичь победы, помогать военнослужащим. Никаких иных мыслей, отношений не может быть у любого нормального гражданина, который воспитан в любви к своей Родине. Мне от внесения на сайт ни холодно ни жарко. Мы в любом случае одержим победу. Будем делать это планомерно, без оглядок на кого-то».
Читайте также: Читайте также: Ни холодно ни жарко — губернатор Приморья о включении в базу «Миротворец»
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ЛНР
Продолжается процесс окружения украинской группировки в Авдеевке, сообщили 1 июня в Народной милиции ДНР. «Посёлок Новосёловка Вторая освобождён от украинской оккупации. Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в сообщении.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил с заявлением не случайно, но ни ему, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает ни опыта, ни ответственности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин назвал неслучайным заявление Киссинджера по Украине
Ежедневные боевые потери ВСУ составляют от 60 до 100 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Newsmax.
Читайте также: Зеленский оценил ежедневные потери боевиков ВСУ
Следователи Следственного комитета России проведут расследование очередных фактов преступных действий киевского режима против мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 1 июня заявили в СКР.
Об этом: СКР расследует обстрелы ДНР украинскими боевиками и гибель мирных граждан
Российские хакеры из группы RaHDIt выложили в открытый доступ в интернете данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), подлинность которых подтвердил один из сотрудников спецслужб РФ, передает 1 июня РИА Новости.
Читайте подробнее: Хакеры из РФ выложили в интернет данные 700 сотрудников СБУ
Участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ иностранные наемники не подлежат обмену, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Подробности в материале: Иностранные наемники не подлежат обмену, заявили в ДНР
Офицеры 4-й бригады поддержки сил безопасности министерства обороны США были переброшены на территорию Украины. Об этом 31 мая сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: США перебросили на Украину офицеров американских спецслужб
Вооружённые силы Украины совершили обстрел пяти населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Читайте также: Украинские войска обстреляли пять населённых пунктов в ДНР
Данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) оказались в распоряжении российской хакерской группы RaHDIt. Хакеры разместили эту информацию 1 июня в открытом доступе на ресурсе «Немезида».
Оказалось, что среди украинских спецслужбистов есть те, кто посещает вечеринки для свингеров и имеет нетрадиционные наклонности. Другие попадали под суд за незаконное употребление и приобретение наркотиков.
Об этом: Российские хакеры раскрыли нетрадиционные увлечения сотрудников СБУ
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинская артиллерия открыла огонь по Донецку
США хотят видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей» страной, обладающей средствами военного сдерживания, в связи с чем Вашингтон намерен поставить Киеву оружие для нанесения ударов по российской армии, об этом заявил американский президент Джо Байден.
Читайте также: Байден пообещал дать Украине ракеты и прочее мощное оружие ради дипломатии
Механик корсаковской вневедомственной охраны Валерий Матвеев создал специально для детей Донбасса раскраску, на обложке которой изображен 8-летний Алёша из Белгородской области.
Читайте также: Росгвардеец с Сахалина создал для детей ЛДНР раскраску с известным Алёшкой
Соединённым Штатам Америки не нужна война между Россией и НАТО, они не намерены вступать в конфликт на Украине. Об этом президент США Джо Байден заявил в статье, опубликованной в газете The New York Times.
«Мы не ищем войны между НАТО и Россией… Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», — подчеркнул Байден в статье.
Читайте подробнее: Байден заявил о нежелании США вступать в конфликт на Украине
В Донецкой Народной Республике с 2014 года от обстрелов со стороны украинских боевиков погибли более 8,6 тыс. мирных жителей. Об этом заявил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников.
Читайте подробнее: В ДНР заявили о гибели 8,6 тыс. мирных жителей за восемь лет
Украина получит в качестве помощи от Словакии самоходные гаубицы Zuzana. Об этом словацкий президент Зузана Чапутова заявила 31 мая в ходе выступления в украинской Верховной раде в Киеве.
«Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana», — сказала Чапутова.
Подробности в материале: Словакия направит Киеву восемь самоходных гаубиц
Фракция КПРФ в Законодательном собрании Приморья исключила из своего состава двоих депутатов, которые 27 мая призвали прекратить проведение специальной военной операции в защиту Донбасса.
Читайте подробнее: Депутатов Приморья за политические провокации исключили из фракции КПРФ
По словам американского президента Джо Байдена, США якобы хотят видеть Украину «демократической» и «процветающей» и не желают конфликта между Россией и НАТО.
Читайте также: Байден рассказал о «цели» США в конфликте на Украине
Украинские войска обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Макеевку в ДНР
Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли город Ясиноватая
Сообщение прокуратуры Киевской области о том, что ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» задержали на Украине за якобы поддержку спецоперации России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Репрессии нацистского режима» — в Киеве задержали инженера «Антонов»
Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска открыли огонь по Донецку
Украинские войска совершили обстрел Куйбышевского район Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли из «Града» Куйбышевский район Донецка
Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии
Житель города Макеевка в Донецкой Народной Республике получил ранение при обстреле украинских войск. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Населённые пункты Гольмовский и Пантелеймоновка, а также город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) были утром 1 июня обстреляны киевскими боевиками. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР — СЦКК
Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Артиллерия ВСУ обстреляла Ясиноватую
Киевские боевики обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 1 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли два района Донецка — СЦКК
Большинство крупных стран Евросоюза не согласны предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и это подлость с их стороны. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 июня в эфире радио Sputnik.
«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому, что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное», — сказала представитель МИД.
Подробности в материале: Захарова: крупные страны ЕС подло поступили с Украиной
За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 51 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
Подробности в материале: Украинские боевики за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
СК России расследует факт подрыва украинскими боевиками цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке (ЛНР). По данным Народной милиция ЛНР, отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил ядовитое облако в сторону освобождённых населенных пунктов Рубежное и Кременная. «Следователи СК России в рамках уголовных дел дадут оценку произошедшему и установят круг виновных лиц с целью их привлечения к установленной законом ответственности», — заявили 1 июня в СКР.
За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 355 человек. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 355 человек
При обстреле вооруженными украинскими формированиями города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал один человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте также: В результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадал один человек
Российские следователи проведут расследование подрыва украинскими нацистами цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Читайте также: СК РФ расследует подрыв ВСУ цистерны с химикатами в Северодонецке
Подразделения Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки уничтожили 43 вооруженных киевских боевика, три бронетранспортера, четыре единицы автомобильной техники. Националистические формирования Украины в ходе боестолкновений с подразделениями НМ ЛНР в районе Северодонецка понесли существенные потери в живой силе и бронетехнике.
За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава. Об этом 1 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: Читайте также: Войска НМ ЛНР за сутки ликвидировали 43 украинских боевика
Украинским боевикам становится все сложнее поддерживать боевой дух при продолжающихся артиллерийских обстрелах со стороны ВС России, сообщила министр армии США Кристин Уормут. По ее словам, проблемы с моралью у ВСУ возникли после того, как боевые действия сосредоточились на территории Донбасса.
Читайте также: В США заявили о сложностях поддержания боевого духа боевиков ВСУ
Вооружённые формирования Украины обстреляли три населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли три населённых пункта в ДНР
Правительство Ярославской области выделило 10 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции России на Украине. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Евраев.
Читайте также: Ярославское правительство поможет участникам спецоперации
За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано свыше 350 человек, в том числе 32 ребёнка. Об этом 1 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
Об этом: Из Мариуполя в Безыменное за сутки было эвакуировано свыше 350 человек
Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган».
Читайте также: Минобороны РФ показало уничтожение техники ВСУ расчетами РСЗО «Ураган»
Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами РФ продолжают освобождать от украинских оккупантов населённые пункты ДНР. «За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП, две машины подвоза боеприпасов, а также подавили две огневые точки противника в районе поселка Новоселовка Вторая», — сообщили 1 июня в Народной милиции ДНР.
За последние сутки украинские боевики выпустили около трехсот снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152‑ и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов по территории ДНР, сообщили 1 июня в Народной милиции республики. Под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов ДНР. Двое мирных жителей погибли, из них один ребенок, восемь человек ранены. Повреждено 38 жилых домов, шесть автомобилей и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Риски прямого столкновения России и США увеличиваются из-за любых поставок американского оружия Украине. Об этом 1 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Читайте также: Рябков заявил о рисках прямого столкновения России и США
Линия Вашингтона на военную поддержку киевского режима в конфликте на Украине является беспрецедентной и опасной. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Читайте также: В МИД России назвали опасной линию США по военной поддержке Киева
Вооруженные силы Украины 1 июня обстреляли населенный пункт Кременная в ЛНР из артиллерийского орудия калибра 122 мм, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Как отмечается, в 09:15 мск ВСУ выпустили по городу 20 снарядов. Кременная находится под контролем Народной милиции ЛНР с 19 апреля.
Петровский район Донецка был обстрелян из артиллерии вооруженными украинскими формированиями. Об этом 1 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка
Власти Херсонской области намерены приложить максимум усилий, чтобы войти в состав России. Об этом 1 июня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Об этом: В Херсонской области пообещали приложить все усилия для вхождения в Россию
Украинские боевики продолжают обстрелы мирных поселков Горловки, сообщил глава администрации Иван Приходько. В поселке городского типа Гольмовский зафиксировано прямое попадание в дом в переулке Загородний. Также повреждения получили два дома по ул. Советской Армии.
Новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, в который входят поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, крайне негативно оценивает Россия. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: В МИД России осудили поставки США Киеву ракетных систем HIMARS
За минувшие сутки украинские войска понесли потери в живой силе и технике, сообщил 1 июня представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко.
Поставки Украине вооружений, чем бы их нb объясняли в США, увеличивают риски прямого столкновения России с Соединёнными Штатами. Об этом заявил 1 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — сказал Рябков.
Читайте подробнее: В МИД РФ указали на риски из-за поставок Украине ракетных систем HIMARS
Под Волчанском уничтожены девять польских наёмников. Об этом проекту @wargonzo (основатель проекта Семён Пегов) сообщили источники на передовой в Харьковской области.
На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) окончательно отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух путей его снабжения. Об этом 1 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: Войска ДНР отрезали путь снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ — НМ ДНР
Следственный комитет России запросил у Министерство обороны РФ информацию о фактах противоправных действий Вооружённых сил Украины, угрожающих мирному населению, и об использовании украинскими националистами больниц в военных целях.
Читайте также: СК РФ запросил данные о размещении ВСУ огневых точек в больницах
За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 55 человек личного состава. Об этом 1 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте также: ВСУ за сутки потеряли на территории ДНР убитыми 55 человек — НМ ДНР
В ходе проведения специальной военной операции России на Украине оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки был поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск. Об этом 1 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Более 140 украинских националистов уничтожены ударами российской авиации
За последние сутки российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины были сбиты украинские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8, а также семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 1 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Российские силы ПВО сбили за сутки Су-25 и Ми-8, а также семь БПЛА ВСУ
С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 138 мирных жителей, включая семь детей. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 138 мирных жителей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал с главой администрации Мариуполя (ДНР) Константином Иващенко соглашение о побратимстве между двумя городами.
О прибытии в Россию ещё более 16 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины информирует 1 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Более 16 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Европейский союз поступил подло по отношению к Украине, не желая предоставлять ей статус кандидата. Об этом 1 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробности в материале: Захарова: Евросоюз поступил подло по отношению к Украине
Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из артиллерии Гольмовский в ДНР — СЦКК
Соединённые Штаты не предпринимают никаких попыток для урегулирования кризиса на Украине. Об этом 1 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Читайте подробнее: В МИД РФ обвинили США в бездействии по урегулированию кризиса на Украине
Санкт-Петербург и Мариуполь (Донецкая Народная Республика) официально стали городами-побратимами, соответствующее соглашение было подписано 1 июня губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.
Посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике обстрелян вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Воронежец Сергей Кузнецов погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе правительства Воронежской области.
Подробности в материале: Военнослужащий из Воронежской области погиб во время спецоперации
Артиллерия Вооруженных сил России уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Киеву, а также около 200 украинских боевиков, заявил 1 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Читайте также: Артиллерия ВС России уничтожила батарею американских гаубиц на Украине
Российские воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины в течение прошедших 24 часов поразили высокоточными ракетами пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских боевиков.
Читайте также: ВКС РФ поразили ракетами 29 районов с живой силой и военной техникой ВСУ
Швейцарское правительство наложило вето на запрос Дании об отправке бронетранспортеров швейцарского производства на Украину, ссылаясь на политику нейтралитета, запрещающую поставки оружия в зоны конфликтов.
Читайте также: Швейцария не разрешила Дании реэкспортировать оружие на Украину
В результате обстрела населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб один мирный житель. Об этом 1 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: В Кременной при обстреле со стороны ВСУ погиб один мирный житель
Референдумы о вступлении в состав России могут пройти в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Украины в течение года. Россия примет эти изначально русские регионы, заявил 1 июня сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших размерах», — сказал РИА Новости Цеков.
Читайте также: Сенатор Цеков: на референдумы в Донбассе и на юге Украины нужен год
Власти Молдавии начали уголовное преследование экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона именно сейчас, так как пытаются не дать ему помешать планам втянуть республику в вооружённый конфликт на Украине. Об этом Додон заявил в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Додон обвинил власти Молдавии в подготовке к участию в конфликте на Украине
Главный кинотеатр Херсона «Юбилейный» начал работу после перерыва. Об этом 1 июня сообщает РИА Новости.
Подробности в материале: В Херсоне возобновил работу главный кинотеатр
Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО «Град»
Украина скоро получит от Германии современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 1 июня в ходе выступления в бундестаге.
«Правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — объявил канцлер.
Подробности в материале: Германия поставит Украине системы ПВО IRIS-T и радар
Киев подписал с Германией контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard, начато обучение украинских боевиков управлению ими. Об этом 1 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Об этом: Шольц заявил о начале обучения боевиков ВСУ использованию установок Gepard
Украинские войска атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из «Града»
Германия представит Украине систему противовоздушной обороны ПВО IRIS-T. Об этом 1 июня заявил в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц.
Читайте подробнее: Шольц заявил о планах ФРГ передать Киеву систему ПВО IRIS-T
Решения о своем будущем должны приниматься жителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР), а также Херсонской и Запорожской области самостоятельно. Об этом 1 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: жители ДНР, ЛНР и юга Украины сами примут решение о своем будущем
США на протяжении долгого времени проводят сознательный курс на «геополитическое оттеснение» России. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 июня ТАСС.
По его словам, действия киевского режима — это прокси-война в интересах США. Вашингтон продолжает накачивать Киев новейшим вооружением для того, чтобы отдалить момент достижения Россией целей специальной операции.
Об этом: Рябков: США сознательно занимаются «геополитическим оттеснением» России
Жители Донбасса и Украины сами выберут решение о своём будущем. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков напомнил о праве жителей Донбасса и Украины выбирать будущее
Украина исчерпала кредит доверия России, так как ранее не держала свои обещания. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 июня журналистам, комментируя слова украинского президента о неиспользовании против России американского вооружения.
«Нет, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле доверие к словам Зеленского.
Об этом: Песков не доверяет обещаниям Киева не применять HIMARS против России
В Министерство обороны РФ переадресовал вопрос об обстоятельствах гибели на Украине журналиста из Франции Фредерика Леклерка-Имоффа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июня в беседе с журналистами.
Читайте также: Песков переадресовал в МО вопрос о гибели журналиста из Франции на Украине
В России не верят обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет атаковать американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS российские территории. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Об этом: Песков заявил, что Москва не верит словам Зеленского о РСЗО HIMARS
Запрос датских властей о передаче киевскому режиму 20 боевых машин пехоты Piranha швейцарского производства отклонили ввиду своей политики нейтралитета власти Швейцарии. Об этом 1 июня рассказал представитель швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO) Михаэль Вютрих.
Читайте также: Швейцария отклонила запрос Дании по передаче 20 БМП Piranha Киеву
«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ. Такое решение вынес Верховный суд России по иску Генпрокуратуры.
Названную организацию основал украинский бизнесмен и политик Ленур Ислямов, один из организаторов энергетической блокады Крыма.
Читайте также: Верховный суд России запретил деятельность батальона Челебиджихана* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Боевики 18-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины отказался продолжать вести боевые действия. Соответствуюзее видеообращение появилось в сети.
Читайте также: Морпехи ВСУ отказываются сражаться из-за больших потерь
Боевые машины пехоты советского производства БМП-1, которые были выпущены 40−50 лет назад и не нужны Греции, направят киевскому режиму греческие власти. Об этом 1 июня рассказал официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконом в эфире телеканала Skai.
Об этом: Греция направит Киеву БМП-1, которые были выпущены 40−50 лет назад
Соединенные Штаты подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил 1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: США подливают масло в огонь, поставляя оружие Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность ответа России на удар Украины по российским территориям из американского оружия.
Читайте также: Песков не стал раскрывать ответ России на «плохой сценарий» по Украине
Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии. Об этом 1 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии — СЦКК
При выполнении воинского долга в Луганской Народной Республике погиб заместитель командира четвертого батальона специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова Заур Димаев. Его автомашина попала под обстрел в районе Камышевахи.
Читайте также: В ЛНР погиб замкомандира батальона спецполка МВД имени Ахмата Кадырова: СМИ
В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов получил ранения один мирный житель. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Из Новосибирской области сегодня, 1 июня, была отправлена рекордная партия гуманитарного груза — более 51 тонны — для жителей Донецкой Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Об этом: Новосибирская область отправила в Донбасс 51 тонну гуманитарной помощи
Россия не намерена нападать на Польшу. Об этом 1 июня заявил журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Читайте подробнее: Россия не собирается нападать на Польшу — посол РФ в Варшаве
Правительство Словакии одобрило направление Киеву военных материалов на 21,6 млн евро, сообщает 1 июня издание Teraz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Читайте подробнее: Словакия одобрила военную помощь Украине
Сдавшиеся в плен солдаты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замещают в лечебных учреждениях Донецка раненых бойцов Народной милиции ДНР. Об этом ИА REGNUM сообщил политолог из ДНР на условиях анонимности.
Читайте также: Источник: Раненых «Азова"* размещают в больницах Донецка вместо бойцов ДНР
Более 100 сдавшихся в плен украинских нацистов после предварительного расследования перемещены в СИЗО в статусе подозреваемых в военных преступлениях, сообщил 1 июня глава министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.
Их дальнейшую судьбу будет определять суд.
Читайте также: Более сотни пленных нацистов перешли в статус подозреваемых — минюст ДНР
В Тюмени семьи из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающие в гостинице «Колос», отпраздновали День защиты детей.
Совместно с активистами из «Молодой гвардии» дети из Донбасса разукрасили белые футболки для сотрудников Росгвардии. С помощью красок юные художники оставили отпечатки своих ладоней в форме символа Z на белых футболках.
Читайте подробнее: В Тюмени семьи из Донбасса отметили День защиты детей
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что его уход с должности главы правительства станет безответственным решением, сообщает 1 июня газета Telegraph.
По его словам, он не может уйти в отставку во время роста цен в стране и кризиса на Украине.
Читайте также: Джонсон назвал свою отставку безответственной и вспомнил Украину
Об экстраординарной ситуации с сфере обеспечения безопасности России и Донбасса заявил 1 июня российский президент Владимир Путин на встрече с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».
Читайте подробнее: Путин оценил работу по обеспечению безопасности РФ и поддержке Донбасса
Италия готова участвовать в разминировании морских портов Украины для обеспечения вывоза зерна, заявил 1 июня глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в итальянском парламенте.
В частности, он заявил о необходимости создания «морских коридоров для перевозки продовольственного сырья, особенно пшеницы, из украинских портов».
Читайте также: МИД Италии: мы готовы участвовать в разминировании портов Украины
Достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских морских портов, заявил 1 июня журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Он пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание принять участие в освобождении иностранных судов, блокированных украинскими военными в морских портах страны.
Читайте также: Лавров: Турция готова помочь в разминировании морских портов Украины
Украинские боевики нанесли прицельный удар по школе © Народная милиция ДНР
Руководство Украины заверило США в том, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по российской территории, заявил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
По его словам, между Украиной и США создалось «хорошее доверие».
Читайте также: Блинкен заявил, что в Киеве ему обещали не стрелять по России
Боевые действия на территории Украины могут продлиться «очень много месяцев», и признаков скорого окончания конфликта не видно, заявил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
По его словам, многомесячное продолжение боевых действий — это лучшая оценка ситуации.
Читайте также: Блинкен пообещал Украине «очень много месяцев» войны
Слухи о своём ранении опроверг глава ДНР Денис Пушилин, передаёт 1 июня RT.
Подробности в материале: Пушилин опроверг слухи о своём ранении
В освобождённом Мариуполе, на оставленной базе организации «Международный комитет Красного Креста» (МККК), был найден ряд очень подозрительных документов. Об этом сообщает телеканал «Сталинград».
Подробности в материале: В Мариуполе на базе Красного Креста нашли карты детей со здоровыми органами
О массовом отъезде из Болгарии беженцев с Украины сообщает 1 июня я Dnes. dir. bg.
Читайте подробнее: Беженцы с Украины уезжают из Болгарии
США предоставят Украине современные ракетные системы в целях обороны, а не для нанесения ударов по России, заявил 1 июня заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Читайте подробнее: Белый дом: ракетные системы США для Киева не предназначены для удара по РФ
Об обстреле украинскими боевиками Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевке (ДНР), есть раненый, сообщает 1 июня Штаб территориальной обороны республики.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли коксохимический завод в Макеевке
Минимальный пакет документов предусмотрен для принятия заявления о приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщает 1 июня пресс-центр МВД России.
Также указано, что утвержден порядок регистрации граждан ДНР, ЛНР и Украины, экстренно прибывших в Россию без документов.
Читайте также: Минимум бумаг — МВД о порядке приёма жителей Украины в гражданство РФ
Украинские вооружённые формирования продолжают прикрываться мирными жителями населённых пунктов, в которых они расположились, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: Украинские боевики оборудуют казармы в детских садах и школах
Провокацию с участием украинских и зарубежных журналистов готовят украинские боевики на территории Сумской области Украины, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: ВСУ готовят провокацию в Сумской области с обстрелом территории РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS заранее переброшены в Европу для их дальнейшей передачи на Украину, заявил 1 июня замглавы военного ведомства США по политическим делам Колин Кол.
«Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку на Украину… В первоначальном транше будет четыре единицы РСЗО HIMARS», — сказал он.
Читайте также: Пентагон заявил о передаче РСЗО HIMARS Украине через Европу
Украинские боевики накануне, 31 мая, взорвали цистерну с азотной кислотой в городе Северодонецк (ЛНР), создав опасную экологическую ситуацию, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Подробности в материале: Минобороны РФ комментирует диверсию ВСУ на заводе «Азот» в Северодонецке
Первое уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России возбудили в Нижегородской области. 60-летний местный житель уже привлекался к административной ответственности за публичную попытку подорвать доверие к российской армии — в апреле мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Читайте также: На нижегородца завели уголовное дело о дискредитации армии России
Британия согласовывает с США планы передачи Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает 1 июня издание Politico со ссылкой на неназванные источники.
Британия намерена получить официальное одобрение реэкспорта этих РСЗО.
Читайте также: Британия согласует с США передачу американских РСЗО Украине — СМИ
Сапёры Вооруженных сил и МЧС России обезвредили на территории ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов, сообщил 1 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
При этом за последние сутки в Донбассе российские отряды разминирования очистили почти 22 га, обезвредив 80 взрывоопасных предметов.
Читайте также: Российские саперы обезвредили в Донбассе 13 тыс. взрывоопасных предметов
В администрации США любое применение РСЗО HIMARS войсками Украины будут считать оборонительным, заявил 1 июня заместитель шефа Пентагона Колин Кол.
«Украина защищает свою территорию. В этом контексте всё, что они делают, имеет оборонительный характер», — заявил он, поясняя журналистам требования к Киеву о правилах применения этого вооружения.
Читайте также: Любое применение РСЗО HIMARS Киевом будем считать оборонительным — Пентагон
Статья, к которой издание The New York Post заявило, что российские военные, якобы «деморализованные после трех месяцев войны, продолжают сталкиваться с моральными и другими проблемами, спустя семь недель после назначения нового командующего», вызвала скептическую реакцию даже у американских пользователей, которые обвинили издание в очередной антироссийской пропаганде.
Подробности в материале: Американцы высмеяли пропаганду Пентагона о «деморализованной России»
«Цель Америки проста», — написал в эссе для The New York Times президент США Джо Байден, который попытался убедить избирателей, что вливая миллиарды долларов в киевский режим, Вашингтон лишь «хочет видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину», у которой также будут «средства сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии». Однако американские интернет-пользователи отнеслись скептически к лицемерной позиции Запада.
Об этом: «Неискренние слова» — сети не верят в эссе Байдена о «процветающей Украине»
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60−100 человек убитыми и 500 ранеными, вызвало недоверие со стороны пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Скромничает» — Зеленский назвал ежедневные потери ВСУ в боях
Украинской пропаганде не нужно себя ограничивать, она может демонизировать Россию и русских в любых масштабах. Об этом ИА REGNUM заявил 1 июня публицист Павел Шульженок.
«Успехи украинской пропаганды заключаются в том, что она откровенно демонизирует российскую сторону, не гнушаясь ничем, ни в чем себя не ограничивая», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт: успех украинской пропаганды в демонизации России, провал — во лжи
Донецк обстреляли ракетами и артиллерийскими снарядами украинские боевики вечером 1 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк из БМ-27 «Ураган»
Украинские боевики обстреляли из БМ-21 «Град», артиллерии и миномётов Горловский район ДНР вечером 1 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Президент США Джо Байден подтвердил планы его администрации отправить на Украину современные ракетные системы средней дальности в ответ на просьбу киевского режима, которому ракеты «необходимы для сдерживания продвижения российских войск на востоке страны».
Читайте также: «США официально воюют с Россией» — сети об отправке ракет Киеву
Ясиноватский район ДНР обстрелян вечером 1 июня украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из «Града» Ясиноватую
Сроки поставок зенитных ракетных комплексов Iris-T, которые были обещаны Германией Украине, пока не определены. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 июня на брифинге.
Читайте подробнее: Шольц заявил об отсутствии сроков по поставкам ракетных комплексов Украине
Городу Кировский в Донецкой Народной Республике будет помогать Якутия. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях 1 июня заявил глава региона Айсен Николаев.
Подробности в материале: Якутия взяла шефство над городом в ДНР
Одиннадцать военнослужащих из Якутии погибли в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса, сказал во время прямого эфира в соцсетях глава республики Айсен Николаев.
Читайте также: В ходе спецоперации в защиту Донбасса погибли 11 жителей Якутии
Тридцать тонн гуманитарной помощи передала населению Донбасса Омская область. Об этом сообщили 2 июня в областном правительстве.
21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражён российскими высокоточными ракетами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 2 июня на брифинге.
В их числе — пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова.
Подробности в материале: Российская авиация поразила пункты управления «Кракена» и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР
Как считает депутат Европарламента от Румынии Даниэль Буда, Россия якобы может нанести ядерные удары по Украины или по объектам на восточном фланге НАТО. Он написал об этом 2 июня в своем обращении к Еврокомиссии.
Подробности в материале: Депутат Европарламента завил о «ядерной угрозе» со стороны России
Вооружённые силы Украины совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подавляющее большинство звонков от мошенников поступало в Россию с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные хакера RaHDIt.
Об этом: Источник: до 70% звонков мошенников в Россию шли с Украины
В Красноуфимске Свердловской области одну из улиц назвали в честь Владислава Балахнина, погибшего во время проведения спецоперации на Украине. Постановление об этом подписал глава городского округа Михаил Конев.
Подробности в материале: На Урале назвали улицу именем героя, погибшего во время спецоперации
Независимая Украина США не нужна, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: США не нужна независимая Украина
Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала видеозапись артиллерийского удара по позициям украинских войск в Авдеевке.
Об этом: НМ ДНР опубликовала кадры артиллерийского удара по ВСУ в Авдеевке
Позиция невмешательства НАТО в конфликт на Украине неизменна, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
Читайте также: Читайте также: В США заявили, что НАТО не намерено вмешиваться в конфликт на Украине
Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские артиллеристы обстреляли Ясиноватую
Украинская сторона хорошо знает требования России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков заявил, что Киев «морозит» переговоры с Москвой
Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил послов в двух странах — в Финляндии и Швеции. Об этом сообщает вестник турецкого правительства Resmi Gazete.
Заявление президента США Джозефа Байдена о новых военных поставках Украине, включающие в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами, а также четыре вертолёта Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «В армии РФ будут новые трофеи» — США отправят Киеву военную помощь
Киевскому режиму хорошо известны требования России по решению конфликта на Украине, однако украинские власти «морозят» такие переговоры. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Киев «морозит» российско-украинские переговоры — Песков
Заявление председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной о том, что представители стран Европы могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Судей из Европы пригласили на трибунал. Сеть: «Увидят, как нацистов казнят»
Заявление председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной о том, что иностранные наёмники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, обмену не подлежат, так как действовали без соблюдения международных конвенций, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Другим наука будет» — иностранные наёмники обмену не подлежат
Вооружённые силы Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинская артиллерия нанесла удар по Ясиноватой
В Донецкой Народной Республике под удар артиллерии украинских войск попала Пантелеймоновка. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В новой стратегической концепции Североатлантического альянса (НАТО), которая должна быть принята на саммите НАТО в июне, Россия будет названа главной угрозой. Об этом 2 июня заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).
Читайте также: Россия в новой стратегической концепции НАТО станет главной угрозой
Подача воды в Луганске должна стать круглосуточной к концу июня — началу июля, впервые с 2014 года. Об этом сообщил 2 июня мэр Луганска Манолис Пилавов.
Власти восстанавливают водозаборы и водоводы. На протяжении восьми лет город получал воду по графику.
Подробности в материале: Власти Луганска готовят переход на круглосуточную подачу воды
Оружие, которое поставляют страны Запада Киеву, окажется в руках преступников. Об этом заявил генерал Интерпола Юрген Шток.
Читайте подробнее: Генсек Интерпола: поставляемое Киеву оружие окажется в руках преступников
На территории Луганской Народной Республики погибли с начала эскалации в результате обстрелов украинских войск 34 мирных жителя. Об этом 2 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Читайте также: При обстрелах в ЛНР с начала эскалации погибли 34 мирных жителя
Мемориал «Непокоренные» в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР), который посвящен подвигу участников молодежного подполья «Молодой гвардии» в годы Великой Отечественной войны, восстановит Российское военно-историческое общество (РВИО). Об этом 1 июня заявил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко в ходе посещения памятника.
Об этом: РВИО восстановит мемориал «Непокоренные» в Краснодоне в ЛНР
Руководство Украины в марте на сутки лишилось закрытой связи и доступа к внутренним сервисам из-за атаки российских хакеров. Об этом хакер из группировки RaHDIt рассказал 2 июня РИА Новости.
«Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все серверы были отключены», — отметил собеседник агентства.
Хакеры отключили почтовые серверы, что означало для украинских властей потерю управления, потерю защищённых каналов связи. Передача информации была заблокирована на сутки, и это «сильно по ним ударило».
Читайте также: Российские хакеры на сутки оставили власти Украины без закрытой связи
Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15, 5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 2 июня сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте подробнее: ФСБ сообщила о прибытии в Россию ещё 15,5 тыс. беженцев
Министерство обороны России 2 июня опубликовало видеоролик с работой расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит».
Читайте также: Минобороны РФ показало боевое применение ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит»
Артиллерия ВСУ обстреляла город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой
Стремление США избежать прямого конфликта с Россией и проведение «наступательных» киберопераций в поддержку Украины друг другу не противоречат, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам.
«Мы не видим это таким образом», — сказала Жан-Пьер.
Об этом: Белый дом не видит в «наступательных» кибероперациях конфликта с Россией
Украинские боевики с 17 февраля по 2 июня 976 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, применив почти 10 тыс. боеприпасов, в том числе 14 ракет «Точка-У». Об этом 2 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики с начала эскалации выпустили 14 «Точек-У» по ЛНР
Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Донецку. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк
Предложение Турции организовать встречу Москвы и Киева для переговоров по урегулированию конфликта на Украине является конструктивным шагом, однако вряд ли российско-украинские контакты приведут к дипломатическому прорыву. Об этом 2 июня на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
Подробности в материале: США не верят в прорыв на переговорах РФ и Украины при посредничестве Турции
Украинские боевики за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает 2 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли город Донецк. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ открыли огонь по Донецку
План поставок киевскому режиму американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) согласовывают в данный момент с США власти Великобритании. Об этом 1 июня сообщила газета Politico.
Читайте также: Британия просит США одобрить реэкспорт американских РСЗО Киеву
В Луганской Народной Республике открылся филиал госпиталя «Ахмат». В нем одновременно смогут оказывать помощь 25 бойцам, получившим ранение при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Финансирование медучреждения взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте также: Кадыров сообщил об открытии филиала госпиталя «Ахмат» в ЛНР
Управляющий Банком Испании Пабло Эрнандес де Кос выступил за «общий бюджетный ответ» стран Евросоюза на последствия ситуации вокруг Украины, который включает в себя «взаимное распределение государственных расходов» на военную помощь Киеву.
Во время своего выступления в Комитете по экономическим вопросам испанского Конгресса Эрнандес де Кос отметил, что ситуация на Украине приведет к увеличению государственных расходов.
Читайте подробнее: Глава Банка Испании предложил разделить расходы на помощь Украине
Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине, безусловно, подрывают стабильность. Вооружения Запада приближаются к границам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков 1 июня журналистам.
«Что касается [реактивных] систем залпового огня как непосредственно оружия, то, естественно, это подрывает стабильность», — отметил Машков.
Об этом: МИД России: поставки Украине американских РСЗО подрывают стабильность
За минувшие сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 37 военнослужащих украинских формирований. Об этом 2 июня сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: Силы ЛНР за сутки уничтожили 37 украинских военных
При обстрелах украинскими войсками в Донецкой Народной Республике за сутки погиб один мирный житель. Об этом 2 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Читайте также: В ДНР погиб мирный житель при обстрелах украинскими войсками
Мемориал в честь погибших участников специальной военной операции создадут в Рязани, сообщила вечером 1 июня в социальных сетях первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.
Читайте также: В Рязани установят мемориал в честь погибших защитников Донбасса
Каким-либо обещаниям или гарантиям президента Украины Владимира Зеленского верить нельзя. Это показали, в частности, переговоры о гарантиях безопасности, которых в конце 2021 года потребовала Россия. Об этом в эфире «Соловьев Live» 2 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: В МИД России не верят обещаниям Зеленского о неиспользовании РСЗО HIMARS
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали более 280 человек, в том числе 13 детей, сообщает 2 июня штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 280 человек
За сутки эвакуировали 283 человека из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 283 человека
Видеозапись боевой работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 2 июня Минобороны России.
Читайте подробнее: МО РФ показало кадры работы российских систем ПВО «Фаворит» на Украине
Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» Вооруженных сил России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщили 2 июня в Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Российские ЗРС «Фаворит» уничтожили ударные беспилотники Bayraktar ВСУ
Киевский режим готовил нападение на республики Донбасса и полуостров Крым, военная спецоперация России предотвратила эту атаку. Об этом хакер из российской группировки RaHDIt рассказал РИА Новости на условиях анонимности.
«Да, такая информация есть, и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал хакер.
Читайте подробнее: Хакеры подтвердили подготовку Киева к нападению на Крым и Донбасс
Следственный комитет России начал проверку, устанавливающую причастность к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе СК России.
Об этом: СК устанавливает новых причастных к расстрелу российских военных
С учетом поставок дальнобойных вооружений стран НАТО Украине потребуется демилитаризация на гораздо большую глубину, чем Донбасс, отметил член Совфеда Андрей Климов.
Подробности в материале: В Совфеде рассказали о последствиях поставок дальнобойных вооружений Киеву
Соединённые Штаты планируют продать Украине четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-1 °C Gray Eagle. Об этом 2 июня сообщает агентство Reuters.
Читайте также: США планируют передать Украине четыре беспилотника MQ-1С Gray Eagle
В управлении Росгвардии по Ульяновской области наградили бойцов, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции России на Украине.
Читайте подробнее: Ульяновских гвардейцев наградили за участие в спецоперации
Обстрел Донецка украинской артиллерией ведётся по мирному населению города, сообщили 2 июня в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: Штаб ДНР: артиллерия ВСУ обстреливает мирное население Донецка
Ещё свыше 30 тонн гуманитарной помощи доставлено Вооружёнными силами России в город Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 2 июня сообщили в Министерстве бороны России.
Читайте также: Более 30 тонн гуманитарной помощи из России доставлено в Первомайск
Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 37 украинских боевиков, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и три автомобиля. Об этом 2 июня сообщили в Народной милиции ЛНР.
Читайте подробнее: Силы ЛНР уничтожили за сутки 37 украинских боевиков
Причастность ряда украинских нацистов к посягательству на жизнь российских военнослужащих проверят следователи из РФ. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Об этом: СК проверит причастность боевиков ВСУ к посягательству на жизнь военных РФ
В Донецкой Народной Республике за 106 дней эскалации от обстрелов украинских боевиков погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 139 мирных жителей
Сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в ходе «наступления» свыше 20 населенных пунктов в Херсонской области, являются не соответствующими действительности. Об этом 2 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.
Об этом: В Херсонской области опровергли сообщения о «наступлении» ВСУ
Украинские войска за сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Десять населённых пунктов ДНР обстреляны за сутки артиллерией ВСУ
За последние сутки украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 480 снарядов. Об этом 2 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по ДНР за сутки свыше 480 боеприпасов
Федеральное правительство Германии использует все возможности для того, чтобы поставить вооружение на Украину. Об этом 2 июня в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, опровергнув обвинения в адрес германских властей в недостаточно быстром оказании военной помощи Украине.
Читайте также: В ФРГ опровергли обвинения в медленных поставках оружия Киеву
Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили атаку украинских боевиков в районе поселка Сладкое, сообщили 2 июня в Народной милиции ДНР.
Читайте также: Российские военные и силы ДНР отразили атаку ВСУ в районе пункта Сладкое
Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, не считая двух городов. Об этом 2 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Читайте также: Пасечник: ЛНР освобождена полностью, кроме Северодонецка и Лисичанска
Командир бригады Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с группой иностранных наёмников. Росгвардеец спасал своих товарищей, сообщает 2 июня пресс-служба ведомства.
Позже выяснилось, что росгвардейцы вели бой с группой американских и британских наёмников. В их числе был Бен Грант, сын члена парламента Великобритании Хелен Грант. 28 мая в интернете появилось видео боя.
«Это очередное видеоподтверждение факта, что против российских военнослужащих на украинской территории воюют наёмники зарубежных частных военных компаний», — подчеркнули в Росгвардии.
Подробности в материале: Боец Росгвардии погиб на Украине в бою с иностранными наёмниками
В Мариуполе военные следователи Следственного комитета России развернули полевые кухни. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.
Об этом: Следователи СК РФ развернули в Мариуполе полевые кухни
Украинские боевики обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает 2 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Доломитное в ДНР
За прошедшие сутки истребительной авиацией России в районе населённого пункта Любомировка Николаевской области Украины был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 2 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Российская авиация сбила украинский Су-25 в Николаевской области
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Одномоментность появления оспы обезьян в разных точках мира на фоне информации о деятельности американских биолабораторий вызывает много вопросов, заявила сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).
Подробности в материале: Комиссия по биолабораториям изучит одномоментность появления оспы обезьян
Более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражены российскими высокоточными ракетами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 2 июня на брифинге.
Он уточнил, что 21 район сосредоточения украинской живой силы и военной техники поражён в результате действий российской авиации. Цели уничтожены высокоточными ракетами.
В их числе — пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, добавил Конашенков.
Читайте также: Российская авиация поразила пункты управления «Кракена» и «Азова"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Города Донецк и Макеевка попали под обстрел украинских войск. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк и Макеевку
С начала мая приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил фактически иссяк, заявил 2 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Об этом: Минобороны РФ: приток на Украину иностранных наемников иссяк
Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов и топлива украинских войск на территории Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 2 июня на брифинге.
Об этом: Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов и три «Града» ВСУ
Освобождение Луганской Народной Республики идёт по плану, на освобождённых территориях уже созданы 13 администраций. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил 2 июня в эфире телеканала «Россия-24».
"Нами на освобождённых территориях уже созданы 13 администраций, включая администрации города Кременной, Рубежное и Попасной», — сказал Пасечник.
Подробности в материале: В освобождённой части ЛНР созданы 13 администраций
Попавший в плен член украинской теробороны рассказал, что попал в ряды бандформирований, отправившись в магазин. Видеозапись допроса опубликовала 2 июня Народная милиция ДНР.
Об этом: Пленный рассказал, как ВСУ насильно набирали людей прямо с улицы
В Ставропольском крае открыли памятный знак в честь уроженца края капитана Максима Шикина. Весной 2022 года за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине, он удостоен высокого звания Героя России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Жителю Ставрополья Максиму Шикину присвоено звание Героя России
Нанесение ударов поставляемыми Вашингтоном киевскому режиму ракетами по российской территории не исключил депутат украинской Верховной рады Егор Чернев. Он заявил об этом 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
Об этом: Депутат Рады не исключил удары ВСУ по территории России американскими РСЗО
В Енакиево Донецкой Народной Республики средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Средства ПВО ДНР сбили в Енакиево украинскую ракету
Средства ПВО Донецкой Народной Республики перехватили украинские ракеты над Енакиево, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны республики.
Читайте подробнее: Средства ПВО ДНР перехватили ракеты ВСУ над Енакиево
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наемников на Украине в местах прохождения ими подготовки, а также уничтожили большую часть таковых из-за низкого уровня их подготовки. Об этом 2 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: В МО РФ рассказали об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Евросоюз целенаправленно толкает Украину к катастрофе вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном 2 июня по итогам внеочередного саммита Евросоюза.
В МИД отметили, что в заключениях по итогам саммита нет никаких упоминаний о сценарии мирного переговорного урегулирования конфликта на Украине.
Об этом: МИД России: Евросоюз подталкивает Украину к краю пропасти
Украинские боевики обстреляли Горловку и Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив по пять снарядов калибра 155 миллиметров по каждому городу. Об этом 2 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку и Михайловку в ДНР
Поставки Западом оружия на Украине не способны будут остановить наступление российских войск. Об этом 2 июня заявил военный корреспондент Александр Коц в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Это не тот объём и не то качество вооружения, которые способны переломить исход сражения», — сказал Коц.
Читайте также: Военкор Коц: западное оружие не переломит ход спецоперации
В Донецкой Народной Республике артиллерия вооружённых силы Украины обстреляла Енакиево. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Енакиево в ДНР
Город Горловка Донецкой Народной Республики попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские артиллеристы открыли огонь по Горловке
Сержант Росгвардии командир бригады Адам Бисултанов погиб в бою с иностранными наемниками на Украине, прикрывая своих товарищей. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: В бою с иностранными наемниками на Украине погиб сержант Росгвардии
Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, исполнитель и композитор Александр Новиков ответил на вопрос об отношении свердловского губернатора Евгения Куйвашева к спецоперации на Украине. Ответ он дал в эфире программы «Соловьёв Live»
Об этом: Худрук уральского театра ответил за Куйвашева об отношении к спецоперации
Под обстрел из минометов со стороны украинских нацистов попала в Луганской Народной Республике (ЛНР) съемочная группа телеканала «Известия».
Читайте также: Съемочная группа «Известий» попала под обстрел украинских боевиков в ЛНР
Офицеры вооруженных сил Украины демонстративно расстреливают своих собственных солдат перед сослуживцами. Об этом 2 июня заявил командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам комбата, подобные зверства используются украинскими офицерами в качестве меры запугивания солдат, которые не хотят идти в атаку. Причём о подобных бесчинствах рассказывают сами украинские военнослужащие.
Читайте также: Комбат ДНР рассказал о расстреле украинских солдат за отказ идти в атаку
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки и Михайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку и Михайловку
Для прекращения обстрелов города Донецк необходимо вытеснить украинских оккупантов с территории всей Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня заявил командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Чтобы исключить обстрелы Донецка нужно выйти на границы ДНР, а еще лучше вытеснить их до польской границы», — сказал Жога.
Об этом: Жога назвал условие для прекращения обстрелов Донецка
Накачивание киевского режима оружием не меняет всех параметров спецоперации России на Украине, ее цели будут достигнуты. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации
Попытка использовать Украиной западное оружие против России существенно поменяет ситуацию в неблагоприятную сторону. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Накачка Украины оружием не меняет параметров специальной операции — Песков
Новую региональную выплату семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих вводят в Волгоградской области, объявил 2 июня губернатор Андрей Бочаров.
Об этом: Волгоградские власти вводят выплату семьям погибших защитников Донбасса
Вооружённые силы Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из миномёта посёлок Гольмовский в ДНР
Решение о вхождении в состав России должны принимать сами жители Херсонской и Запорожской областей. То же касается и ДНР и ЛНР. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Свою судьбу должны решать сами люди — Песков о спецоперации и референдумах
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку из миномёта и СПГ
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
В тех условиях, в которых в настоящее время находятся республики Донбасса, невозможно говорить о референдуме по их вхождению в состав России. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: пока про референдум на Донбассе говорить невозможно
Населённые пункты Ясиноватая и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских формирований. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку
Вооруженные силы Украины несут большие потери в личном составе. Об этом 2 июня заявил командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Погибает очень много. Украина не жалеет свой личный состав», — сказал Жога.
Подробности в материале: Комбат ДНР: «Украина не жалеет свой личный состав»
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев оценил работу мобильного пункта временного размещения для беженцев с Украины в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе правительства региона.
Об этом: Полпреду президента в ЦФО показали лагерь беженцев в Белгороде
Жители Херсонской области выстраиваются в очереди для того, чтобы подать документы на получение гражданства России в по упрощенной системе. Об этом 1 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
Об этом: В Херсонской области выстроились очереди желающих получить гражданство РФ
Российская армия совместно с силами Народной милиции ДНР и ЛНР сумели добиться успехов входе спецоперации. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы выбрали простую тактику — двигаемся там, где получается», — сказал военнослужащий.
Читайте подробнее: Ходаковский заявил об успехах армии России
Турция не станет менять позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО ради коммерческих сделок, заявил 2 июня член Совета Федерации Алексей Пушков.
Об этом: Пушков: Анкара не откажется от позиции по НАТО за «30 серебряников»
Правительство Швеции разработало третий пакет помощи Украине. Об этом 2 июня на совместной пресс-конференции объявили министр финансов Швеции Микаэль Дамберг и министр обороны страны Петер Хультквист, передает телеканал SVT.
Подробности в материале: Швеция подготовила третий пакет помощи Украине
Украина не собиралась нападать на Приднестровье в одиночку, без участия Молдавии. Об этом 2 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.
Об этом: Эксперт: Украина не собиралась нападать на ПМР без помощи Молдавии
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Макеевки. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Макеевку
Спецоперация ВС России на Украине удивила стратегов НАТО — мнение
Подробности в материале: Спецоперация ВС России на Украине удивила стратегов НАТО — мнение
Устав Мариупольского трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать нормам международного законодательства о защите прав человека, заявила 2 июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Читайте также: В ДНР пообещали создать устав трибунала по международным нормам
Вся жилая застройка города Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобождена от украинских вооруженных оккупантов. Об этом 2 июня заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на данный момент остатки вооруженных сил киевского режима в Северодонецке прячутся на территории городской промышленной зоны, но и оттуда их вытесняют российские военнослужащие.
Читайте подробнее: Алаудинов: «Жилой сектор города Северодонецк на 100% под нашим контролем»
У России есть возможность оказать дополнительное давление на украинскую сторону, отозвав признание украинских элит и отказав им этим в легитимации. Об этом 2 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.
Об этом: Публицист: Россия должна отозвать признание Украины
Украинский криминальный авторитет задержан сотрудниками Росгвардии в Запорожской области, и в данный момент его проверяют на причастность к деятельности службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте подробнее: Росгвардейцы задержали криминального авторитета в Запорожской области
В Псковской области состоялись похороны еще двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.
Об этом: На Псковщине простились с двумя десантниками, погибшими в ходе спецоперации
Баннер с изображением восьмилетнего мальчика Алёши из Белгородской области установили в кузбасском Анжеро-Судженске. Об этом сообщил телеграм-канал «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ. Официально».
Читайте также: В кузбасских городах установили баннеры с белгородским мальчиком Алёшей
Россия контролирует около 20% украинской территории, протяжённость линии фронта превышает 1 тыс. километров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к политикам и народу Люксембурга, опубликованном 2 июня в его телеграм-канале.
По его словам, российские войска контролируют 3620 населённых пунктов, но Киев всё равно видит возможности для «переломного момента».
Читайте подробнее: Зеленский заявил о переходе пятой части Украины под контроль России
2 июня на совместной пресс-конференции с участием министра обороны Швеции Петера Хультквиста и министра финансов страны Микаэля Дамберга было объявлено, что Стокгольм направит Киеву партию оружия. Об этом пишет портал Omni.
Речь идет о противокорабельных комплексах Robot 17 (количество не уточняется), автоматических винтовках (количество не уточняется) и 5 000 противотанковых комплексах.
В Донецкой Народной Республике на скамье подсудимых окажутся наёмники и инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Подробности в материале: Трибунал в ДНР решит судьбу боевиков и инструкторов из стран НАТО
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские боевики обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из гаубиц М777 калибра 155 мм натовского стандарта, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: В ДНР заявили об обстреле ВСУ Енакиево из гаубиц натовского стандарта
Давление на Тирасполь со стороны Киева будет нарастать, а Запад не откажется от идеи создать в Приднестровье для России «второй фронт». Об этом 2 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.
Читайте также: Эксперт: Украина не откажется от идеи открыть второй фронт в Приднестровье
Населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли из артиллерии Михайловку в ДНР
Попытки контрнаступления украинских военных по ряду направлений в Донецкой Народной Республике не увенчались успехом. Об этом 2 июня в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Подробности в материале: В ДНР заявили о провальных попытках наступления ВСУ в районе Авдеевки
Произошедшие взрывы в порту Бердянска (Запорожская область Украины) связаны с проводимыми там работами по разминированию, сообщили 2 июня в городской администрации.
Подробности в материале: Власти Бердянска объяснили взрывы в городском порту
Петровский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк
Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска открыли огонь из миномёта по Донецку
О взрыве в порту города Бердянска (Запорожская область, Украина) сообщают 2 июня украинские СМИ. Есть информация о том, что взрывов было два.
Читайте также: В порту Бердянска прогремели взрывы
Власти Швеции планируют передать Украине противокорабельные ракеты, 12,7-мм винтовки и боеприпасы, а также выделить финансовую помощь на сумму $59 млн, заявил 2 июня шведский министр обороны Петер Хультквист.
По его словам, в планы также входит поставка украинским нацистам противотанковых вооружений.
Читайте также: Минобороны Швеции: дадим Украине противокорабельные ракеты и $59 млн
Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что любое взаимодействие между Кремлем и Белым домом фактически отсутствует, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Дождёмся смены Байдена» — между Кремлём и Белым домом нет контактов
Заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который закончится 18 июня 2022 года, однако на сегодняшний день точной даты пока нет, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Накопилось много вопросов» — сети ждут прямой линии с президентом России
Церемония прощания с российским военнослужащим Егором Балякиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине, состоится 3 июня в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Подробности в материале: В Сестрорецке под Петербургом простятся с погибшим десантником
Заявление генерального секретаря Интерпола генерала Юргена Штока о том, что значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму западными странами, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте.
Читайте подробнее: Сеть: «Проснулись?!» — Интерпол нашёл угрозу в поставках оружия на Украину
Информация, согласно которой с 1 июля 2022 года большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, за исключением инвалидов, а также о беременных и многодетных женщин, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Хорошего понемножку» — украинских беженцев в Польше лишат пособий
Большая часть урожая, предназначенная на экспорт, будет направлена Херсонской областью в Россию, сообщил 2 июня журналистам глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
Об этом: Херсонская область направит большую часть урожая в Россию
Включение в американский стоп-лист официального представителя МИД РФ Марию Захарову не удивило: она полагала, что давно считается невъездной в Штаты, написала 2 июня российский дипломат в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Мария Захарова не удивилась введению против неё санкций США
Россия приняла дополнительные меры защиты из-за деятельности военных биолабораторий США на Украине, заявил 2 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».
Он напомнил, что на территории Украины военное ведомство США проводило опыты с возбудителями смертельных болезней.
Читайте также: Биолаборатории США на Украине вынудили Россию защищаться — Патрушев
Вооруженные силы России, ЛНР и ДНР через несколько дней планируют закрыть «котел» с группировкой украинских нацистов в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил 2 июня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, до полного окружения укронацистов в этом районе осталось несколько дней.
Читайте также: В ДНР заявили о новом «котле» для укронацистов у Северодонецка и Лисичанска
Украинская армия отступает, хотя руководство страны заявляет об очередной фазе действий против ВС РФ, заявил 2 июня приглашённый на «Да это так» экс-глава главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
Об этом: Украинский спецслужбист Вовк заявил, что ВСУ продолжают отступать
Повреждения зафиксированы на Ясиновском коксохимическом заводе в городе Макеевке (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 2 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: Коксохимический завод в Макеевке повреждён обстрелом со стороны ВСУ
В нездоровой атмосфере приходится работать российским дипломатам в ряде западных стран, сообщил 2 июня журналистам статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.
Подробности в материале: Российским дипломатам США, Канада и ЕС создают нездоровую атмосферу
Так называемый «Полк Кастуся Калиновского» — это на самом деле не полк, а максимум рота. Это не воинская часть, а собрание реконструкторов. В армии подавляющее большинство из них не служило, поэтому сейчас они добирают мужественности, подражая «героям борьбы с москалями». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил белорусский историк и писатель Александр Усовский.
Об этом: Писатель: «Калиновцы», как и «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), просто кровавые клоуны
Траурный митинг прошёл в Карачаево-Черкесии в память о генерал-майоре Канамате Боташеве, героически погибшем в ходе спецоперации на Украине.
Подробности в материале: В Черкесске простились с генерал-майором Боташевым, погибшем на Украине
Уроженец Карачаево-Черкесии генерал-майор ВВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Луганской Народной Республикой, спасая окруженную группу военнослужащих ВС РФ. Боташев на своем самолете выполнял задачу по поражению целей противника. В воздухе Боташев услышал о попавшей в окружение штурмовой группе российских военных.
Об этом: Генерал-майор из Карачаево-Черкесии Канамат Боташев погиб, спасая бойцов
Турция открыта для сотрудничества со всеми странами в вопросе коридора для вывоза зерна с Украины и надеется создать в Стамбуле центр решения этих вопросов, заявил 2 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами университета города Эскишехир.
«Мы работаем над созданием безопасного коридора, который после разминирования акватории позволит судам с зерном вывозить зерно с Украины на мировые рынки. Нам постоянно звонят и просят включить в эту систему. Мы открыты для сотрудничества со всеми и, надеюсь, в результате создадим в Стамбуле центр для решения этих вопросов», — сказал глава МИД Турции.
Читайте также: Глава МИД Турции предложил создать «зерновой центр» в Стамбуле
Граффити с мальчиком Алешей, который каждый день у дороги встречал колонны российских военнослужащих, появилось в Нижнем Новгороде.
Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде появилось граффити с изображением белгородского Алеши
Россия готова предоставить безопасный морской коридор для пропуска судов с украинским зерном, заявил 2 июня постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
Одним из условий этого должно быть устранение морских мин, выставленных украинской стороной возле своих портов, отметил российский дипломат.
Читайте также: Небензя: Россия готова дать безопасный коридор судам с зерном с Украины
Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что большинство иностранных наёмников, принимавших участие в боях на стороне Украины, было уничтожено Вооружёнными силами России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Киев сэкономит на расходах» — Россия проредила иностранных наёмников
Украинские боевики не выпускают мирных жителей за пределы контролируемой ими территории, не пускают людей, которые хотят вернуться в освобождённые от ВСУ районы, сообщил 2 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Подробности в материале: В Днепропетровской области ВСУ не дают людям уехать в освобождённые города
Заявление главы Министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Алексея Кострубицкого о том, что ведомство подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, а в двух районах города уже возобновилась подача воды, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Будет краше прежнего» — сети о восстановлении инфраструктуры Мариуполя
В школах и в многоквартирных жилых домах оборудуют огневые позиции украинские вооружённые формирования, сообщил 2 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Об этом: Украинские боевики оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору из Карачаево-Черкесии, летчику Канамату Боташеву. Указ об этом подписан 1 июня 2022 года. Звезду Героя передали семье погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине в ходе траурного митинга, состоявшегося в городе Карачаевске, откуда родом Канамат Боташев.
Об этом: Путин присвоил звание Героя генерал-майору Боташеву из Карачаево-Черкесии
Украина самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставленных Вашингтоном, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
Читайте также: Киев сам примет решение о дальности ударов американских ракет — посол США
Военно-гражданская администрация (ВГА) освобожденных территорий Запорожской области издала указ о национализации государственного имущества Украины, сообщил 2 июня один из руководителей ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он указал, что соответствующий документ подписан главой региональной военно-гражданской администрации.
Читайте также: Запорожская область национализирует госимущество Украины
Российский военнослужащий Глеб Тихомиров, уроженец Выборгского района Ленинградской области, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса.
Читайте подробнее: Солдат из Выборгского района Ленобласти погиб при защите Донбасса
Из оружия, которое Запад поставляет украинским ВС, убивают стариков и детей. «Помощь» Запада Киеву — это военное преступление, заявил 2 июня российский постпред Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Об этом: Небензя заявил, что боевики ВСУ из оружия Запада убивают стариков и детей
Российские саперы из отрядов МЧС и Вооруженных сил за последние сутки очистили свыше 30 га территории республик Донбасса, обезвредив 212 взрывоопасных предметов, сообщил 2 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте также: Российские саперы обезвредили в Донбассе 212 опасных предметов
Ситуацию на Украине обсудили 2 июня на встрече в Москве заместитель российского министра обороны Александр Фомин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Читайте также: Замглавы Минобороны РФ и замгенсека ООН обсудили ситуацию на Украине
В Карелии под эгидой главы республики и военного комиссариата будут созданы добровольческие дружины, которые окажут помощь российским военнослужащим в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом вечером 2 июня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети
Читайте подробнее: Глава Карелии объявил о создании добровольческих дружин для защиты Донбасса
Столицу ДНР несколько раз за вечер 2 июня обстреляли украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии и миномётов
Если Украина использует полученные от США вооружения для атаки на территорию России, то у российских Вооруженных сил не останется иного выбора, кроме удара по центрам принятия решений, заявил 2 июня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
Читайте также: Медведев заявил об ударах по «центрам решений» в случае атаки Украины на РФ
Город Горловка (ДНР) подвергся множественным обстрелам со стороны украинских боевиков вечером 2 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку из миномётов и артиллерии
Вечером 2 июня украинские вооружённые формирования атаковали из миномётов Бахмутский район ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли из миномётов Бахмутский район ДНР
Польша получит финансовую выгоду от поставок оружия Украине, заявил 2 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, Варшава получит за это сотни миллионов евро от Евросоюза.
Читайте также: Премьер Польши Моравецкий заявил о выгоде от поставок оружия на Украину
Москва готова нанести удары по центрам принятия решений, если Киев попытается применить по российской территории полученное от США вооружение, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
Об этом: Медведев пообещал удары по центрам принятия решений при нападении Украины
Конгресс США требует от Пентагона предоставить подробный отчет о расходовании $40 млрд, выделенных на помощь Украине. Об этом сообщило издание Politico.
Подробности в материале: Конгресс США требует отчета о расходовании $40 млрд на помощь Украине
В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР
Александр Невзоров (признан иноагентом в РФ) с женой всё же стали гражданами Украины — советник министра МВД страны Геращенко.
Киевские боевики подвергли минометному обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из минометов Гольмовский в ДНР — СЦКК
Авдеевский коксохимический завод может стать новой «Азовсталью», считает командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Об этом: Ополченец ДНР предупредил о риске появления в Авдеевке новой «Азовстали»
Артиллерийские подразделения 9-го полка НМ ДНР продолжают подавлять выявленные разведкой позиции украинских националистов, нанося значительный ущерб живой силе и технике противника.
Коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских военных новой «Азовсталью», считает командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.
Читайте также: Комбат Авидзба: завод в Авдеевке может стать второй «Азовсталью»
Соединённые Штаты и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом в интервью Al Jazeera заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Подробности в материале: Запад воюет с Россией чужими руками — Медведев
Украинские войска совершили обстрел из миномёта города Ясиноватая. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из миномёта Ясиноватую
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Организацию Объединенных Наций остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.
Подробности в материале: В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима
О прибытии в Россию ещё более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины сообщает 3 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Подробности в материале: Более 16,5 тыс. беженцев прибыли в Россию за сутки
Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами из минометов. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в ДНР — СЦКК
За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 319 человек. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали за сутки 319 человек
Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 02 июня.
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел н. п. Первомайск с применением минометов калибра 120 мм (6 мин).
В парке культуры и отдыха столицы Якутии открыли палатку, в которой добровольцы могут поступить на военную службы по контракту.
Читайте также: В городском парке Якутска открыли набор контрактников для военной службы
Великобритания направила США запрос на одобрение передачи Киеву модернизированных РСЗО M270B1.
Комплексы оснащены новой системой управления огнём, которая позволяет применять высокоточные ракеты.
Аварийно-восстановительные работы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) продолжает МЧС России. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом: В МЧС РФ рассказали об аварийно-восстановительных работах в ДНР и ЛНР
За последние сутки в результате украинских обстрелов пострадали три жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского МЧС.
Читайте подробнее: Три жителя ДНР пострадали за сутки при обстрелах ВСУ
Украина не оставит России иного выбора кроме удара по центрам принятия решений, если применит против российской территории полученное от США вооружение. Об этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
Он пояснил, что говорит об украинском министерстве обороны, о Генштабе, хотя конечные центры принятия решений «находятся даже не на территории Киева». Поэтому России, безусловно, придётся учитывать угрозу.
Подробности в материале: Читайте также: Медведев предупредил об ответе России на применение американских РСЗО
Вооруженные украинские формирования утром 3 июня дважды обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики дважды обстреляли Горловку в ДНР
Попытки украинских войск совершить вторжение в Херсонскую область завершились провалом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Об этом: Стремоусов заявил о провале попыток ВСУ вторгнуться в Херсонскую область
Германский посол в России Андреас фон Гайр полагает, что личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшее время не произойдёт. Об этом сообщает 3 июня РИА Новости.
«Я не знаю ничего, что указывало бы на наличие обстоятельств для личной встречи», — сказал фон Гайр.
Об этом: Посол ФРГ в России оценил возможность встречи Путина и Шольца
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинская артиллерия обстреляла Горловку
Техника для восстановления важных объектов дорожного хозяйства продолжает поступать в Донецкую Народную Республику. Из Пензенской области 2 июня в ДНР прибыла автоколонна с комплектующими асфальтобетонного завода, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Технику задействуют в восстановлении мостов, в том числе в зоне недавних боевых действий, а также автомобильных дорог общего пользования.
Об этом: В ДНР прибыла третья автоколонна спецтехники из Пензенской области
Вооружённые формирования Украины обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ открыла огонь по Горловке
За прошедшие сутки пункты пропуска на границе в Ростовской области пересекли более 16,5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает 3 июня региональное пограничное управление ФСБ.
Об этом: Более 16,5 тыс. беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки
Проведение военной спецоперации на Украине с определённого момента стало для России неизбежным. События не стали развиваться по мирному сценарию из-за деструктивной позиции НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Скажу коротко сначала: с определённого периода — нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен», — сказал Медведев.
Читайте подробнее: Медведев объяснил неизбежность спецоперации России на Украине
В настоящее время футбольный клуб «Заря» больше не базируется в Луганске и едва ли вернется в город, а потому нужно создать новую команду, представляющую Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом 3 июня рассказал луганский градоначальник Манолис Пилавов.
Об этом: В Луганске сообщили о намерении создать новую футбольную команду
Украинские нацисты подвергли Петровский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии — СЦКК
В военной операции по защите Донбасса участвуют все народны России, заявил командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.
Подробности в материале: Комбат Авидзба: защищать Донбасс пришли все народы России-матушки
Первое судно — сухогруз типа «Славутич», вышедшее из порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону. Судно зашло в разминированный порт Мариуполя для перевозки металлолома.
Об этом: Первое грузовое судно прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону
Сегодня, 3 июня, грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Читайте также: Ракета «Союз» с флагами ДНР и ЛНР стартует с Байконура 3 июня
Вооруженные украинские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате обстрела погиб один мирный житель, 8 человек получили ранения, повреждено 6 многоэтажных жилых домов и разрушен 1 частный дом, а также разрушена гостиница и поврежден центр социальной реабилитации детей-инвалидов.
За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано почти 320 человек, в том числе 24 ребёнка. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
Об этом: Из Мариуполя в Безыменное за сутки было эвакуировано почти 320 человек
За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК
Украинская власть получила предупреждение о том, каким будет ответ на попытки применить американское оружие на территории России. Об этом написал 3 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя заявление о якобы возможности нанесения удара по полуострову из американского оружия.
Читайте подробнее: В Крыму отреагировали на заявления Киева об «ударах» по полуострову
Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по бронетехнике и укрепленным позициям ВСУ.
Подробности в материале: Минобороны РФ показало работу гаубиц «Мста-С» по уничтожению позиций ВСУ
Киевские боевики произвели обстрел населенных пунктов Луганское и Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из «Градов» два населенных пункта в ДНР — СЦКК
В городе Мелитополе Запорожской области выстроились длинные очереди желающих подать заявку на получение российского гражданства. Об этом сообщает Первый канал.
Читайте также: В Мелитополе выстроились очереди на оформление гражданства РФ
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР
Населенный пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли из артиллерии Байрак в ДНР
Повреждения при обстреле со стороны украинских вооруженных формирований получил резервуар Петровского водоузла в Донецке. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: В Донецке поврежден водоузел в результате обстрела украинских боевиков
За прошедшие сутки вооруженные украинские формирования в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 33 человека личного состава. Об этом 3 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: Читайте также: Войска НМ ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских боевика
Украинские войска открыли огонь из «Града» по населённым пунктам Луганское и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла посёлок Байрак в ДНР
Волонтёры ОНФ совместно с НМ ЛНР доставили на машине гуманитарную помощь во временные пункты размещения людей.
Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли из миномёта Горловку
«За Россию, за мир без нацизма!» — принципиальная позиция новосибирцев с момента начала спецоперации. И она укрепляется с каждым днём. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.
Об этом: В Новосибирске на видеоэкранах появились плакаты «Zа Россию»
Ровно 100 дней назад, 24 февраля началась специальная военная операция ВС РФ по защите Донбасса.
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке в ДНР
В результате обстрела киевскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 3 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Читайте также: При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб один мирный житель
В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинских боевиков погиб мирный житель. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Подробности в материале: При обстреле Горловки погиб мирный житель
Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Пантелеймоновку в ДНР — СЦКК
В Харьковской области ликвидирован воевавший на стороне ВСУ французский наемник, передает радиостанция Europe 1.
Подробности в материале: Под Харьковом ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ французского наемника
С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 3,7 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 33,3 тысячи боеприпасов. Об этом 3 июня сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ с начала эскалации свыше 3,7 тыс. раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Наводчик артиллерии украинских вооруженных формирований был задержан военнослужащими Росгвардии на территории Харьковской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: Росгвардейцы задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ
Силы Донецкой Народной Республики в результате совместных действий с ВС России отразили попытку прорыва украинских боевиков в районе населенного пункта Новгородское, уничтожены до 20 боевиков. Об этом сообщает 3 июня Народная милиция ДНР.
Об этом: Силы ДНР отразили попытку прорыва боевиков ВСУ возле Новгородского
Вооруженные украинские формирования в течение получаса несколько раз обстреляли Горловку и населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики несколько раз обстреляли Горловку и Байрак в ДНР
Республика Крым оказывает всю необходимую поддержку освобождённым территориям Херсонской и Запорожской областей, сообщил 3 июня журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
Об этом: Крым оказывает поддержку освобождённым территориям Украины — Аксёнов
Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевский режим от попыток нанести ракетный удар по полуострову, поскольку в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.
Подробности в материале: Аксенов предостерег Киев от ракетного удара по Крыму
В Калмыкии проводят в последний путь участника специальной военной операции на Украине Алексея Беляева, погибшего при выполнении боевой задачи. Об этом сообщается в телеграм-канале Малодербетовского районного муниципального образования 3 июня.
Читайте также: В Калмыкии простятся с погибшим на Украине земляком
Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ — Минобороны РФ.
Россия — одна из немногих стран, которая может позволить себе сохранить свой суверенитет и защитить своих граждан, в какой бы части планеты они ни находились, уверен член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.
Читайте подробнее: Читайте также: Добро должно быть с кулаками — о спецоперации России в защиту Донбасса
В Минобороны рассказали о постановочных видео, которые снимают киевские власти для западной аудитории:
Специальная военная операция России на Украине пойдёт в ускоренном темпе, заявил 3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.
Подробности в материале: Кадыров после встречи с Шойгу заявил об ускорении спецоперации
За последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника украинских нацистов. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Российские средства ПВО за сутки уничтожили три беспилотника ВСУ
В ходе проведения специальной военной операции на Украине ВКС РФ за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Об этом 3 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВКС России за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы ВСУ
Польша решила мотивировать украинских беженцев отменой пособий. Власти страны решили упразднить ежедневные выплаты с 1 июля, чтобы стимулировать беженцев искать работу.
Пособия продолжат получать инвалиды, беременные женщины и дети. Остальным придётся обеспечивать себя самим или же вернуться на родину.
За минувшие сутки российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины уничтожила свыше 360 украинских националистов. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Российская авиация за сутки уничтожили свыше 360 националистов
Киевский режим при финансовой поддержке Великобритании снял в Николаевской области фейковый фильм о бое с якобы превосходящими силами России, сообщил 3 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Киев при поддержке Британии снял фейковый фильм о бое с ВС России
Российская авиация поразила четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 3 июня на брифинге.
Уничтожены ещё один украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ», две установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», две миномётные батареи, восемь артиллерийских орудий.
Об этом: Авиация России уничтожила два украинских «Града» и комплекс «Оса-АКМ»
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Об этом: Зеленский предоставил журналисту Невзорову* украинское гражданство
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию на Украине с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в ходе визита в Анкару 8 июня. Об этом 3 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Читайте подробнее: Лавров приедет в Турцию 8 июня и обсудит ситуацию на Украине
Более 650 позиций украинских сил поразили российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки в ходе спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 3 июня на брифинге.
В районе посёлка Первомайское в Николаевской области Украины уничтожен пункт управления беспилотниками.
Подробности в материале: Ракетные войска России поразили более 650 позиций украинских сил
Жители освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей должны сами определить свою судьбу, и предсказать их выбор несложно. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Об этом: Украинская оккупация Херсонской области и Запорожья закончилась — Аксёнов
На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 224 населенных пункта. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте также: Войска ДНР освободили от ВСУ 224 населенных пункта республики
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём «Прогресс МС-20».
На ракету нанесены надпись «Донбасс», а также флаги ДНР и ЛНР.
Швеция отправит Украине пакет военной помощи на 95 млн евро. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,71-мм винтовки и боеприпасы.
Вооруженные украинские формирования произвели обстрелы населенных пунктов Сигнальное и Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Сигнальное и Байрак в ДНР
В Донецкой Народной Республике обстреляны населённые пункты Байрак и Сигнальное. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Байрак и Сигнальное в ДНР
Следователи Славгородского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю навестили семью беженцев из Луганской Народной Республики, сообщает 3 июня телеграм-канал ведомства.
Кристина и Игорь Белые со своей дочкой приехали в Алтайский край еще месяц назад из города Рубежное Луганской Народной Республики. Остановились у родственников в Славгороде, однако главе семейства удалось быстро найти работу, и сейчас семья снимает небольшой, но уютный домик, в который они пригласили в гости офицеров Славгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Следователи пришли не с пустыми руками — сладости к столу и подарок семилетней Веронике.
Очень долго разговаривали о событиях, происходящих на родине.
Читайте подробнее: Семья украинских беженцев рассказала, как ей живётся на Алтае
Вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённым пунктам в Донецкой Народной Республике.
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Горловку и Байрак
Республика Крым намерена оказать помощь в ремонте дорог и мостов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Крым поможет Херсонской области восстановить дороги и мосты
Переподготовку 20 тысяч учителей школ из Херсонской и Запорожской областей обеспечат власти Республики Крым. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Крым переподготовит 20 тысяч учителей из Херсона и Запорожья
Территорию химического завода «Азот» в Северодонецке продолжают зачищать от украинских боевиков. Об этом посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил 3 июня в своём телеграм-канале.
«Зачистка идёт планово и методично, никакой второй «Азовстали» тут не будет», — заверил Мирошник.
Читайте подробнее: В Северодонецке завод «Азот» зачищают от украинских боевиков
В настоящее время Россия достигла ряда существенных результатов при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков подвёл итоги трёх месяцев специальной военной операции на Украине
В Кремле рассказали об итогах 100 дней специальной военной операции.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, операция имеет своей основной целью — защиту людей в ДНР и ЛНР.
«В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты. От про-нацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты. Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели СВО будут достигнуты», — подчеркнул он.
Украина вправе требовать, чтобы за проведение специальной военной операции были «отданы под суд не только руководители России, но и весь российский народ». С таким заявлением посол Украины в Латвии Александр Мищенко выступил в эфире латвийского государственного «Радио 4».
Читайте также: Посол Украины в Латвии призвал «наказать весь народ России»
Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Следственный комитет России за восемь лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили 3 июня в пресс-службе ведомства.
Читайте также: СКР возбудил более 1 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима
Спецоперация по освобождению белорусов на Украине могла развиваться по нескольким сценариям, включая очень острый, однако прошла спокойно. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 3 июня журналистам.
«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Мы спланировали эту операцию. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Читайте также: Без шума и стрельбы: Лукашенко рассказал об операции КГБ на Украине
Понимания возможных сроков проведения референдумов в республиках Донбасса и в южных областях Украины пока нет, сообщил журналистам 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков оценил возможные сроки референдумов в Донбассе и на юге Украины
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в целях интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик с Россией предложил создать макрорегион Донбасс. Об этом он заявил на полях первого образовательного форума образовательных организаций России и Донбасса, работа которого началась в Ростове-на-Дону 3 июня.
Об этом: Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс
Сейчас рассуждать о встрече Путина и Зеленского нет смысла даже теоретически — МИД РФ.
Жительница Гомеля возмутилась дизайном банковской карты «Беларусбанка», на лицевой стороне которой нарисована большая латинская буква Z. По словам женщины, ей не позволили выбрать другой дизайн карты. Об этом сообщает паблик «ЧП Гомель».
Читайте подробнее: Гомельчанка-русофобка возмутилась букве Z на банковской карте
Населенные пункты Александровка и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР — СЦКК
Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области украинский пункт управления беспилотниками, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского пункта управления БПЛА
В администрации президента России не стали комментировать вопросы о ходе специальной военной операции на Украине. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, за такой информацией следует обращаться к Министерству обороны России.
Подробности в материале: Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о ходе спецоперации
В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
Президенту Украины не интересны плененные солдаты и офицеры ВСУ, его интересуют пленные из стран НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
«Зеленский занимается обменом. Но каким? Ему интересны в первую очередь солдаты и офицеры блока НАТО, пленные солдаты и офицеры ВСУ — подождут. Не настала еще их очередь. Да и на Родине они не особо и нужны», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт: Зеленскому не интересны свои солдаты и офицеры, попавшие в плен
Вопросы вывоза украинского зерна обсудит министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна — Песков
Спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: спецоперация России продолжится до достижения намеченных целей
Киевские власти не чурались искажения истории и фальсификации фактов. Об этом в ходе выступления по видеосвязи на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса, который проходит в Ростове-на-Дону, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Пятого мая я был в Донецке. Подробно обсуждали с главами республик вопрос, связанный с подготовкой учителей, в том числе на освобожденных территориях. К сожалению, киевский режим не гнушался ничем, в том числе искажением истории, фальсификацией фактов. У нас есть все доказательства», — сказал Кравцов.
Читайте подробнее: У Минпросвещения РФ есть доказательства искажения Украиной истории
Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку из РСЗО «Град»
Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка — СЦКК
Поставки американских реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS киевскому режиму, вероятнее всего, никак не смогут повлиять на ход освобождения Донбасса от украинской оккупации. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Повлияет ли это или не повлияет на положение дел на фронте? Я отвечу с очень высокой долей вероятности: не повлияет. Мы выбрали такую методологию что мы протянуты по очень протяжённой линии соприкосновения», — сказал Ходаковский.
Читайте также: Ходаковский: американские РЗСО не повлияют на исход сражения за Донбасс
ВСУ бьёт по мирным объектам на Донбассе, потому что жители региона воспринимаются руководством Украины как люди второго сорта. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
«ВСУ по-прежнему бьют по мирным объектам на Донбассе, как и все восемь лет, прошедших с начала войны в Донбассе», — заявил эксперт.
Подробности в материале: Эксперт: Для ВСУ жители Донбасса — люди второго сорта, которых надо убивать
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Захват заложников» против похитителей дочери замкомандира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимира Демченко, заявил 3 июня сообщили в отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры.
Подробности в материале: В ДНР возбудили дело после похищения дочери замкомандира Народной милиции
Сегодня, 3 июня, в Ростове-на-Дону подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством образования России и министерствами образования и науки ДНР и ЛНР. Документ скрепили подписями на полях первого образовательного форума образовательных организаций РФ и Донбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Россия и Донбасс укрепят сотрудничество в сфере науки и образования
Украинская армия не способна вести наступательные действия. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его оценке, в обороне вооруженные силы Украины ещё способны вести боевые действия, но как только их ведут в атаку они становятся недееспособными. В итоге все попытки наступления заканчиваются для киевского режима провалом и большими потерями в личном составе военнослужащих.
Читайте подробнее: Ходаковский: украинская армия не умеет воевать в наступлении
Русофобия на Украине распространена, но ее масштабы часто преувеличиваются, и явление это вполне обратимое. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте подробнее: Эксперт: Русофобию ни Украине можно ликвидировать за полгода
Украинские нацисты обстрелял город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из «Градов» — СЦКК
Рассуждать о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет смысла даже теоретически, заявила 3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Захарова призвала не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского
Русофобия на Украине распространена довольно широко, это результат многолетней пропаганды и индоктринации. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«К сожалению, русофобские взгляды в той или иной мере разделяют многие граждане Украины», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт: русофобия есть даже на Юго-Востоке, это следствие пропаганды
Чехия и Польша не планируют отказываться от оказания Украине всесторонней помощи, а, напротив, намерены её усилить. Об этом 3 июня после совместного заседания правительств обеих стран в Праге заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Читайте подробнее: Чехия и Польша продолжат активно оказывать помощь Украине
Заместитель командира одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил о похищении дочери Службой безопасности Украины (СБУ).
Читайте также: Боевики СБУ похитили дочь замкомандира подразделения ДНР
Юлия Тимошенко не исчезла из политического поля, просто она ведёт себя очень тихо. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте также: Эксперт: Тимошенко предлагает себя Западу на замену Зеленскому
Украина. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Отъезд экс-президента Украины Петра Порошенко — это не бегство, а укрепление связей с европейскими политиками и задел на будущее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте подробнее: Эксперт: ЕС готовит Порошенко к руководству западными областями Украины
С Ростовской области началась интеграция образования Донбасса и России. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев, приветствуя участников начавшего работу в Ростове-на-Дону первого форума образовательных организаций России, Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 3 июня.
Читайте подробнее: С Ростовской области началась интеграция образования ЛДНР и РФ — губернатор
Поселок шахты «Трудовской» в Донецке подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовской» в Донецке
Россия будет внимательно следить за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил Германии. Об этом 3 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова: Россия будет внимательно следить за перевооружением бундесвера
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Макеевка. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Макеевку
Город Донецк оказался под огнём артиллерии ВСУ. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В данный момент между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными Украины начинается серьезное противостояние и конфликт. Об этом 3 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: Лукашенко: между Зеленским и украинскими военными начинается конфликт
Украинская армия бьёт по заведомо мирным объектам в городах Донбасса, потому что не считает его жителей людьми. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Читайте также: Эксперт: ВСУ хотят убить как можно больше жителей Донбасса
Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян из артиллерии со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии
Ракета-носитель «Союз-2.1. а», названная «Донбасс» в честь участников спецоперации на Украине, успешно стартовала с космодрома Байконур 3 июня.
Об этом: С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1. а» по имени «Донбасс»
Президент Украины Владимир Зеленский не ведёт переговоров об обмене пленными, потому что они ему не нужны. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«Ему пленные не нужны. Это не более чем расходный материал», — заявил эксперт.
Подробности в материале: Эксперт: Из-за Зеленского часть украинских пленных может поддержать Россию
Артиллерия ВСУ
Петра Порошенко действительно могли привлечь в рамках дела об «угольной госизмене» после откровений Виктора Медведчука в СБУ. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«Петр Порошенко выехал с Украины, потому что был реальный риск, что его отправят в заключение», — заявил эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт: Порошенко реально мог отправиться в тюрьму
Американское издание New York Times распространило информацию о том, что специалисты Пентагона ознакомились с трофейной российской техникой, которая попала к ВСУ в ходе спецоперации.
Об этом: Американские СМИ пишут об изучении Пентагоном захваченной ВСУ техники ВС РФ
Руководство Российского Государственного Социального Университета (РГСУ) выдало на имя дочери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе военной операции против украинских нацистов, сертификат на внеконкурсное бесплатное обучение.
Об этом 3 июня сообщила пресс-служба РГСУ.
Читайте также: Сертификат на обучение в РГСУ выдан дочери Героя России Гаджимагомедова
Москва и Луганск подписали соглашение о сотрудничестве и побратимстве. Об этом 3 июня сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка», — написал Собянин.
МИД Франции подтвердило гибель гражданина страны на Украине и напомнило о рекомендации не приезжать в эту страну.
В отношении 41 канадского гражданина Россия ввела запрет на въезд, сообщили 3 июня в пресс-службе МИД РФ. Решение принято в ответ на антироссийские персональные санкции от 8 мая.
В Донецке состоялась встреча заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР. Ключевой темой стало обсуждение восстановительных работ на Мемориальном комплексе Саур-Могила.
Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Николай Овсиенко заявил, что возрождение мемориала Саур-Могила является действительно важным проектом для всей России. Он будет максимально деликатно сохранен и возрожден в первоначальном виде. Там не нужен другой памятник, там нужен этот памятник, сказал он.
Далее в Донецком краеведческом музее состоялась встреча Николая Овсиенко с членами правительства Республики, а также активом представительства РВИО в ДНР. В ходе встречи обсуждались вопросы исторического просвещения, использование в школах учебников и методических пособий РВИО по истории. Для библиотек и институтов ДНР были переданы десятки книг и учебных пособий, изданных Российским военно-историческим обществом.
«Мы понимаем, что народ Донбасса требует изучения истории. Молодые ребята, школьники и студенты, хотят изучать правдивую историю и те события, которые были на территории великой страны и Донбасса», — сказал вице-премьер ДНР Владимир Антонов.
В ближайшее время Российским военно-историческим обществом будут организованы «исторические десанты», семинары для преподавателей истории, лекции для школьников. Кроме того, запланирована установка мемориальных досок и проведение передвижных интерактивных выставок на территории ДНР.
Восстанавливать комплекс Саур-Могила планируется в полном объеме, сохраняя его первозданность. Работы будут проходить в несколько этапов.
«Это большой и важный проект для всего народа Донбасса, не только для тех, кто здесь родился и вырос, для России это тоже большой проект. Мы обсуждали, каким будет этот монумент. Российское военно-историческое общество нашло возможность как для проектирования, так и для финансирования этого проекта. Я думаю, что в самое кратчайшее время все жители Донбасса увидят, что солдат встал над холмом Саур-Могилы. Как говорят в народе, как только солдат поднимется, тогда и военные действия закончатся», — сказал вице-премьер ДНР Владимир Антонов.
Николай Овсиенко побывал на мемориале и лично проверил ход работ, исполнение графика, а также провел совещание с реставраторами и специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ.
«На мемориале работают наши специалисты и эксперты, лучшие реставраторы по тем технологиям, которые использовались при строительстве мемориала. Надо сказать, что технологии эти очень непростые, но всеми участниками этого процесса принято решение, что восстанавливать будем в полном объеме. В этом году мы планируем завершить все, что касается аллеи, исторических боковых пилонов. Добавится еще три пилона с левой стороны, на которых будет раскрываться подвиг Донбасса в военных действиях 2014−2022 годов», — подчеркнул заместитель председателя РВИО.
Полностью будет восстановлена и верхняя часть мемориала, 36-метровая стела, фигура Солдата и Вечный огонь, при этом все захоронения будут сохранены. Помимо имен героев Великой Отечественной войны, на пилонах появятся и фамилии современных освободителей. На некоторых пилонах решили оставить следы недавних боевых действий, чтобы сохранить память об этих событиях и передать ее подрастающему поколению.
Частично завершить работы по восстановлению священного места планируют к сентябрю этого года, чтобы в день освобождения Донбасса праздник прошел на уже возрожденной легендарной высоте.
Справка РВИО:
Саур-Могила — курган в Шахтёрском районе Донецкой области. В годы Великой Отечественной войны он имел особое стратегическое и тактическое значение.
Летом 1943 года курган Саур-Могила навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Спустя 75 лет, во время ожесточенных боев между ополченцами и войсками украинской армии, Мемориальный комплекс был разрушен. РВИО планирует восстановить это святое для многих поколений жителей Донбасса и России место к 31 августа. Именно в этот день в 1943 году советскими войсками была взята высота, а на кургане установлен Красный флаг.
Вопрос переговоров о возобновлении договора о ядерной программе Ирана обсудили 3 июня по телефону российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Подробности в материале: Лавров обсудил с иранским коллегой ядерную сделку и ситуацию на Украине
Сергей Собянин заявил, что 1,5 тыс. специалистов городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники уже работают в Луганске.
Источник в Reuters подтвердил ТАСС, что два журналиста агентства были ранены в результате обстрела ВСУ под Севердонецком.
Американские РСЗО могут быть использованы Украиной для массированных и разрушительных обстрелов ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Он отметил, что ЛНР примет усиленные меры, чтобы Украина не начала применять американские РСЗО.
Двое мирных жителей ранены в Донецке в результате его обстрела со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в ДНР в СЦКК.
Очень важным для всех жителей России назвали в Российском военно-историческом обществе восстановление Мемориального комплекса Саур-Могила, сообщили 3 июня в пресс-службе организации.
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса после начала спецоперации стала миссией российских регионов. Власть и граждане объединились в стремлении поддержать тех, кто оказался в беде.
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Гуманитарная помощь. Василий Иванов @ ИА REGNUM
Французский гражданин, принимавший участие в боевых действиях на Украине, получил смертельные ранения, сообщил 3 июня журналистам представитель МИД Франции.
По его словам, МИД республики неоднократно рекомендовал гражданам воздержаться от посещения этой страны.
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О взрыве в море рядом с заводом «Азовсталь» в городе Мариуполе (ДНР) вечером 3 июня сообщает «Русская весна».
Читайте подробнее: В море близ «Азовстали» прогремел взрыв
На одном из пляжей Мариуполя из-за взрыва погибли два человека, сообщает 3 июня Штаб территориальной обороны Донецкой народной Республики (ДНР).
По предварительным данным, люди погибли от сработавшего взрывоопасного предмета, тип которого пока не установлен.
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Интервью телеканалу «Россия». Президент ответил на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.
П. Зарубин: Владимир Владимирович, мы только что наблюдали за Вашей встречей с главой Сенегала, который одновременно является и лидером Африканского союза. Он об этом говорил, ну и вообще чувствуется, конечно, последнюю неделю, что многие страны крайне обеспокоены даже уже не столько продовольственным кризисом — они опасаются масштабного голода, потому что стремительно растут мировые цены на продовольствие, стремительно растут цены на нефть, на газ. Это всё вещи взаимосвязанные.
Запад, конечно, и в этом тоже обвиняет нас. В реальности какая ситуация на этот момент, как она складывается? И что, на Ваш взгляд, дальше будет с рынками продовольствия и энергетики?
В. Путин: Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы. Почему?
Потому что, во-первых, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели, и нужно было восстанавливать мировую экономику.
Ничего лучшего не нашли в тех же Соединённых Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики.
В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею Вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции.
Совсем по-другому складывалась ситуация в тех же Соединённых Штатах. За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента.
Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так. Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак.
И это был первый шаг, очень серьёзный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие. Это первое.
Вторая причина — это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике.
Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, — это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов.
К чему это привело? Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного.
Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат — повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась — и сразу цены полетели вверх.
Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать. Многие ещё работают, но начали прикрывать. Но это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём.
Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще — и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков.
Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения.
Один мирный житель погиб и один ранен из-за обстрела ВСУ во Владимировке в Волновахском районе, сообщили в Штабе теробороны ДНР.
П. Зарубин: Только что, кстати, пришла новость, что в новом санкционном европейском пакете — супруга главы одной из наших крупнейших компаний по удобрениям.
К чему всё это приведёт, на Ваш взгляд?
В. Путин: Вот к чему: ситуация будет ухудшаться.
Ведь британцы, потом американцы — англосаксы — ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы — нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию.
Это будет ухудшать ситуацию на мировых ранках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх — вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведёт в тупик.
В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины.
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Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями РФ на Украине, заявил Владимир Путин. Он назвал беспрецедентным объем работы «печатного станка» с долларами в США в период пандемии.
«Это беспрецедентная работа печатаного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти исходили из того, что доллар мировая валюта, и он как обычно рассосётся по всей мировой экономике, и будет незаметно. Оказалось, что это не так. Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что эта ошибка финансовых властей США — она никак не связана с действиями России на Украине», — сказал он.
РФ не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной, заявил Путин.
П. Зарубин: Но ведь Россию с очень высоких трибун обвиняют в том, что зерно-то есть в реальности, но оно в украинских портах, и Россия якобы не даёт это зерно вывозить.
В. Путин: Это блеф. И вот почему.
Во-первых, есть некоторые объективные вещи, я сейчас о них скажу. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире — 800 миллионов тонн, это 2,5 процента. Но если мы будем исходить из того, что в общем объёме продовольствия в мире пшеница составляет только 20 процентов, — а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, — то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы — это 0,5 процента, ни о чём. Это во-первых.
Во-вторых, 20 миллионов тонн украинской пшеницы — это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать шесть миллионов тонн пшеницы. По данным нашего Министерства сельского хозяйства, это не шесть, это примерно пять миллионов тонн — даже, допустим, шесть — и, это данные нашего Минсельхоза, семь миллионов тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного.
В текущем сельскохозяйственном году — 2021−2022 годы — мы проэкспортируем 37 миллионов, а за 2022−2023, я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн. Но это так — апропо, между прочим.
Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна.
Первый. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала.
Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.
Они должны разминировать и поднять со дна Чёрного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал. Это первое.
Второе. Существует другая возможность: порты Азовского моря — Бердянск, Мариуполь — находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна через эти порты. Пожалуйста.
Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию, — украинские войска когда-то это заминировали в три слоя, — работы заканчиваются. Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе.
Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию.
Четвёртое. Можно через Венгрию.
Пятое. Можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто нескольких часов, и всё.
И, наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше — в любую точку планеты.
Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос. Во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич [Лукашенко] ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует — вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Белоруссию. Никто не мешает.
Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует.
П. Зарубин: Какой может быть логистика вывоза из тех портов, которые под нашим контролем? Какие могут быть условия?
В. Путин: Никаких условий.
Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морю в любом направлении.
Там, кстати, очень много судов застряло сегодня в украинских портах — иностранных, десятки судов. Их просто там держат взаперти, и, кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор.
Интервью телеканалу «Россия». Президент ответил на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.kremlin.ru
Не Россия является виновницей усугубления проблем с удобрениями и продовольствием, за это ответственны «американские и европейские партнёры», заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».
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Владимир Путин. kremlin.ru
В. Путин: Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнёры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе — и в продовольственном, и в секторе производства удобрений.
Между прочим, по удобрениям Россия занимает 25 процентов мирового рынка, а скажем, по калийным удобрениям, как мне говорил Александр Григорьевич Лукашенко, — надо проверить, конечно, но я думаю, что это соответствует действительности, — по калийным удобрениям Россия и Белоруссия — 45 процентов мирового рынка. Это огромный объём.
А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что, если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции.
Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия.
Создать условия для безопасной транспортировки украинского зерна готова Россия, заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
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К разминированию «Азовстали» готовы. Никита Третьяков @ ИА REGNUM
Ухудшение ситуации в мировой экономике никак не связано с военной операцией России в Донбассе, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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В социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинская сторона не исключает возможности обстрела Крыма американским вооружением.
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Экспорт украинского зерна не столь значителен, как о нём сейчас говорят на Западе в политических целях, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».
Об этом: Путин сравнил объёмы экспорта зерна из России и с Украины
Решение американских властей передать Киеву четыре вертолёта Ми-17, которые были переданы Вашингтону Москвой для эксплуатации исключительно в Афганистане, вредят ситуации на Украине и репутации США. Об этом говорится в опубликованном 3 июня заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Подробности в материале: В МИД РФ прокомментировали «помощь» США Киеву российскими вертолётами Ми-17
Главным препятствием для вывоза зерна через морские порты Украины стала сама Украина, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Он пояснил, что Россия не намерена препятствовать вывозу украинского зерна.
«Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала».
Читайте также: Путин: Украина сама заблокировала свои морские порты
Энергетические проблемы стран Запада — результат спекуляций и продвижения зелёной энергетики, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Вроде бы хорошо, но плохо — Путин оценил зелёную энергетику Запада
Украинские власти подготовили список из более чем 12 тысяч граждан России, введения санкций в отношении которых Киев намерен добиваться на международном уровне, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Читайте также: Киев намерен добиваться санкций против 12 тысяч граждан России
Проект «Буханка» вновь доставил продовольственную помощь в Мариуполь.
В этот раз мы воспользовались помощью местного активиста, подсказавшего нам, какие кварталы наиболее нуждаются в помощи. Мест раздачи оказалось два, прямо во дворах. Мы назвали это «гуманитарка с доставкой на дом». Дело в том, что в этих домах, особенно в первом сегодняшнем дворе, живут в основном пожилые люди, которые по разным причинам редко могут добраться до больших гуманитарных центров. Поэтому мы были рады привезти продукты им прямо к подъезду.
Всего в этот раз мы раздали около 145 продуктовых наборов, в каждый из которых входила 1 пачка гречки, 1 пачка макарон, пачка сахара и банка тушенки. Общая сумма доставки составила 57 тысяч рублей, так как в этот раз мы взяли пачки гречки и макарон не по 400 и 450 грамм, а по 800 и 900 грамм соответственно.
Поучаствовать в сборе средств для помощи можно, перечислив любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.), с примечанием к переводу: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на закупку продовольствия и медикаментов для жителей освобожденных районов ДНР и ЛНР.
Напомним, в работе миссии активно участвует заместитель главного редактора ИА REGNUM, собственный корреспондент ИА REGNUM в ДНР Никита Третьяков, и несколько военных корреспондентов разных СМИ.
Читайте также: ИА REGNUM призывает поддержать гуманитарную миссию в Донбассе
Проект «Буханка»: на социальную помощь жителям ДНР и ЛНР.
Девять сенаторов США призвали расширить санкции против РФ в связи с событиями на Украине.
Множественным обстрелам подвергли вечером 3 июня украинские вооружённые формирования столицу ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли ракетами Донецк
Горловский район ДНР украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 3 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и миномётов
Президент Сербии Александр Вучич 3 июня навестил украинских беженцев в пункте временного размещения в городе Вранье на юге страны.
В пункте в настоящий момент находится 67 человек.
Об этом: Вучич — беженцам с Украины: Вы почувствовали, как сильно мы вас любим
Командующий Национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что США и другие страны Запада должны срочно изучить вопрос поставки Украине партии истребителей советского производства с индексом «МиГ». Об этом пишет издание Politico.
Об этом: Американский генерал призвал отправить Украине истребители «МиГ»
В Курганской области Шадринский государственный педагогический университет и лагерь «Салют» готовы к приёму детей на университетскую смену, организованную для детей из Луганска.
Об этом: Дети из Луганска едут на оздоровление в курганскую область
Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 3 июня.
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н. п. Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов) и артиллерийских орудий калибром 122 мм (5 снарядов). В результате обстрелов в н. п. Первомайск ранено 2 мирных жителя 1943 г. р. и 1973 г. р., а также повреждено 3 жилых дома.
Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович нахамил западным странам в ответ на их предложение о примирении Киева с Москвой, написал чешский журналист Либор Дворжак в своей колонке для портала iROZHLAS.
Читайте подробнее: В Чехии сообщили о хамском выпаде офиса Зеленского в адрес Запада
Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.
Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза по российским паспортам — замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию ЕС и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта. Об этом 4 июня сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Читайте также: Стремоусов: Херсонская область продолжит интеграцию с Россией
Видеозапись боевой работы новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины впервые обнародовало 4 июня Минобороны России.
Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры работы комплекса РЭБ «Палантин» на Украине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:
«Ещё в одном селе Грайворонского горокруга восстановлены все дома. Работы в селе Безымено велись две недели. Обстрел со стороны Украины здесь был 17 мая. Всего было повреждено 4 домовладения: где-то были выбиты окна и посечены заборы, а где-то дому досталось сильно. В одном из домовладений была полностью разрушена хозпостройка вместе со всей живностью. Постарались оперативно закрыть все вопросы жителей, и даже новых уточек уже приобрели.
Повторю: главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся».
ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов
ЛНР примет участие в разработке устава международного трибунала над ВСУ. Об этом сообщила замминистра иностранных дел республики Анна Сорока.
Подробности в материале: ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над ВСУ
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм
Об изменении позиции властей США по ситуации на Украине свидетельствуют заявления бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера в СМИ Соединенных Штатов. Об этом 4 июня написал депутат немецкого бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES. cz.
Читайте подробнее: В бундестаге рассказали, что США изменили свою позицию по Украине
Народный Совет ЛНР единогласным решением принял закон «О деятельности публичного акционерного общества (ПАО) «Промсвязьбанк» на территории ЛНР».
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 8 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 8 снарядов
Связанный с ситуацией на Украине кризис продемонстрировал, что страны Запада изолированы от всего остального мира. Об этом 4 июня написал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в своей статье для издания Giornale.
Подробности в материале: Запад изолирован от всего мира из-за ситуации с Украиной — Берлускони
ТОС-1м «Солнцепёк» ударила по позициям ВСУ под Авдеевкой. Одним залпом данная боевая машина способна накрыть 40 000 м. кв. — территорию, эквивалентную четырем футбольным полям. Термобарические боеприпасы не дают шансов противнику: горючий аэрозоль проникает в блиндажи, окопы и технику украинских террористов.
США, ЕС и Великобритания обсуждают условия прекращения огня на Украине, сообщили источники CNN. Переговоры ведутся в том числе по четырехэтапному плану урегулирования конфликта, предложенному ранее Италией, однако США выступают против него.
Примечательно, что Украина в числе обсуждающих сторон не названа.
ВСУ выпустили по Гольмовскому 6 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Гольмовскому 6 снарядов
В Ростове-на-Дону завершился патриотический автопробег «От Кузбасса до Донбасса». Патриотическое мероприятие объединило всех неравнодушных граждан, искренне переживающих за судьбу жителей Донбасса, а также желающих поддержать Вооруженные силы РФ, принимающие участие в специальной военной операции.
Автопробег «От Кузбасса до Донбасса» состоялся по маршруту Кемерово — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону. К нему присоединились добровольцы из числа офицеров из региональных и транспортных подразделений СК России, а также обучающихся образовательных учреждений ведомства, представителей добровольческих и общественных организаций.
Общими усилиями был собран груз с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 12 июня.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отметили в Росавиации.
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из БМ-27 «Ураган». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
МО РФ.
В Совфеде не верят заявлениям западных политиков о возможности возврата к сотрудничеству после окончания военных действий.
Об этом: В Совфеде считают ловушкой намеки Запада на сотрудничество с Россией
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у его коллеги с Украины Владимира Зеленского наметился серьёзный конфликт с украинскими военными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Перемоги не будет» — Зеленский сцепился с украинскими военными?
Видеозапись, на которой запечатлено, как сейчас выглядит территория завода «Азовсталь» в Мариуполе, где ранее были заблокированы и затем сдались украинские нацисты, выложил 4 июня телеканал RT в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: В сети появились снятые с беспилотника кадры территории «Азовстали»
Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках военной спецоперации России на Украине, которые ускорят её темпы и в разы повысят эффективность наступательных манёвров, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Хватит милосердия!» — Шойгу ускорит темпы спецоперации на Украине
В результате боестолкновений с подразделениями НМ ЛНР противник понёс значительные потери в живой силе и бронетехнике.
ДНР 4 июня 2022 года. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ следующих населенных пунктов:
г. Донецк (Петровский район):
н.п. Горловка (Калининский район):
Кроме того, в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточен вентилятор главного проветривания скипового ствола шахты им. Челюскинцев.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
В результате обстрела вооруженными украинскими формированиями Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения мирная жительница. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте также: При обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ была ранена мирная жительница
Мирный житель был ранен при обстреле украинскими нацистами Петровского района Донецка. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: В результате обстрела ВСУ Донецка был ранен мирный житель
Патриотический автопробег «От Кузбасса до Донбасса» завершился в Ростове-на-Дону. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Об этом: В Ростове-на-Дону завершился автопробег «От Кузбасса до Донбасса»
ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное и Алекандровку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное и Алекандровку
112 человек эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Ракетными войсками России поражены 33 пункта управления ВСУ
ВСУ выпустили по Горловке 8 мин. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке 8 мин
Сообщения том, что представители США, Евросоюза и Великобритании на протяжении последних недель обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, прокомментировал 4 июня в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Подробности в материале: Пушков прокомментировал обсуждение Западом перемирия на Украине
До 30 человек личного состава и техника ВСУ уничтожены за сутки, подавлены 3 огневые точки в районе н.п. Водяное. Об этом 4 июня сообщает Народная милиция ДНР.
Читайте подробнее: Народная милиция ДНР уничтожила две БМП-2
Французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность личной поездки в Киев. На эту тему он высказался в интервью Le Figaro.
Читайте подробнее: Эммануэль Макрон допустил личную поездку в Киев
Центры юридической помощи намеревается открыть в Донецке и Мариуполе партия «Единая Россия». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этой политической силы.
Читайте подробнее: «Единая Россия» откроет центры юридической помощи в Донецке и Мариуполе
ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град»
Следователи СК РФ возбудили два новых уголовных дела на силовиков ВСУ за преступления в Донбассе. Об этом 4 июня сообщили в СК РФ.
Об этом: СК завел два новых уголовных дела на силовиков ВСУ за обстрелы Донбасса
Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, сообщила 4 июня военный корреспондент Ирина Куксенкова.
Об этом: Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Западные спецслужбы пытаются вывезти за пределы Украины мощности завода «Мотор Сич», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Читайте подробнее: Западные спецслужбы пытаются вывезти мощности «Мотор Сич»
Чат-бот в мессенджере Телеграм для обращений в партийный центр гуманитарной помощи запустила в Херсоне партия «Единая Россия» («ЕР»). Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этой политической силы.
Читайте подробнее: ЕР запустила в Херсоне чат-бот в Телеграм для обращений в центр гумпомощи
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ в Сумской области
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Авиацией ВС России уничтожено более 400 украинских националистов
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Российскими средствами ПВО сбит самолет ВСУ с вооружением и боеприпасами
Брифинг Минобороны России. Последние данные о спецоперации на Украине.
ВСУ выпустили по Донецку ракеты из «Урагана» и «Града». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ выпустили по Донецку ракеты из «Урагана» и «Града»
За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали — 676, в том числе 53 ребенка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: За 108 дней эскалации конфликта погиб 141 мирный житель ДНР
О героических действиях командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, рассказали 4 июня в Минобороны России.
Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге подполковника Михайлова
О героизме и мужестве начальника радиостанции ефрейтора Дмитрия Коробейникова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, сообщили 4 июня в Минобороны России.
Подробности в материале: В Минобороны России рассказали о подвиге ефрейтора Коробейникова
ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украина потребовала у Германии предоставить ей подводные лодки. На подобную нужду Киева в ходе встречи с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт указал председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — приводит слова Стефанчука сайт Верховной рады Украины.
Что ответила Стефанчуку на подобное заявление глава Минобороны Германии, страны, которая три месяца никак не может поставить Украине с десяток гаубиц, — не сообщается.
О героизме и мужестве командира отделения технического обслуживаниямладшего сержанта Богдана Кузнецова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 4 июня в Минобороны России.
Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге младшего сержанта Кузнецова
Военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников украинских боевиков были сбиты российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российские силы ПВО сбили в районе Одессы военно-транспортный самолет ВСУ
Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности.
«Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении [Украины]. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки», — пишет издание The Hindu со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Общее количество переселенцев с Украины, размещенных в пунктах временного пребывания беженцев на территории Болгарии, составило 22 тыс. человек. Об этом 4 июня со ссылкой на заявление председателя болгарского Агентства по делам беженцев Марианы Тошевой сообщает БНР.
Читайте подробнее: В Болгарии назвали число украинцев, вывезенных в пункты для беженцев
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов»
Из-за обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка обесточен водоузел. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке обесточен водоузел
В комментариях к статье французской газеты Le Figaro, в которой говорится о поставках киевскому режиму реактивных систем залпового огня производства США, читатели издания 4 июня высказались за то, чтобы наказать украинского лидера Владимира Зеленского за преступления Киева против мирных жителей Донбасса.
Подробности в материале: Читатели из Франции потребовали для Зеленского пожизненного заключения
ВСУ обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов
Власти Запорожской области планируют провести перепись населения после того, как регион полностью выйдет из-под контроля Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
Об этом: Запорожская область намерена провести перепись населения
На сегодняшний день в США все чаще говорят на тему о том, что победа киевского режима в конфликте с Россией невозможна. Об этом 4 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Пушков: в США все чаще говорят о нереальности победы Киева в конфликте с РФ
Власти Швейцарии запретили Германии и Дании поставлять на Украину боеприпасы к ЗСУ Gepard и бронемашины Piranha III, передает 4 июня SRF.
Об этом: Швейцария запретила Дании и ФРГ поставлять на Украину боеприпасы
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, уничтожен автомобиль скорой помощи. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
В результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР начался пожар, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
ВСУ выпустили по Гольмовскому снаряды калибра 122 мм. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Гольмовскому снаряды калибра 122 мм
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук попросил главу минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки.
Читайте подробнее: Украина попросила у ФРГ подводные лодки
США не собираются вступать в войну с Россией из-за Украины, независимость которой не является для Вашингтона жизненно важным интересом. Об этом 4 июня написал в своей статье редактор — основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.
Об этом: США не намерены воевать с Россией из-за Украины — The American Conservative
Поселок Случевск Погарского района Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 4 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Поселок Случевск в Брянской области был обстрелян ВСУ
Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР загорелся в результате обстрела украинскими боевиками. Причиной пожара стали зажигательные боеприпасы, выпущенные из пулемёта, сообщило Министерство обороны РФ.
Читайте также: Украинские военные подожгли скит в Святогорской Лавре при отступлении
За роспуск Европейского союза и создание его снова, но уже без Польши и Венгрии, высказался бывший президент Польши Лех Валенса 4 июня в интервью изданию Interia.
Читайте подробнее: Бывший президент Польши Валенса предложил распустить Евросоюз
США должны отказаться от поддержки Украины, потому что она лишь усиливает напряжённость в отношениях России и Запада. В итоге это закончится катастрофой. Об этом говорится в издании American Thinker.
Обозреватель американского журнала пишет о том, что «поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, всё чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом».
Эксперт считает, что баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы. Она обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В итоге Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой означает ядерную войну и полное уничтожение.
Читайте также: Риск катастрофы. В США заговорили об отказе от поддержки Украины
Не менее семи американских военных советников, включая генералов и не считая других офицеров НАТО, на постоянной основе находятся в украинском Генштабе, контролируя и консультируя действия ВСУ на всех этапах.
По информации CNN, генерал-майор Дэвид Болдуин, который возглавляет один из военных департаментов США, практически в режиме реального времени обрабатывает запросы Киева на поставки вооружений.
Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Макеевке в ДНР еще пять снарядов
Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поставил под сомнение ведущую роль Запада в мире. Он также отметил, что политическое и военное единство Европы вызвано неизбежной необходимостью.
Читайте также: Берлускони констатировал отсутствие авторитетного лидерства Запада
Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ выпустили по Горловке в ДНР еще восемь снарядов
В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один мирный житель
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град»
Ответные удары российских военных подрывают моральных дух боевиков Украины, заявил эксперт из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерик Кейган. Своё мнение он высказал изданию The Washington Post.
Об этом: Украинские военные деморализованы обстрелами военнослужащих России
Емкости со 100 тоннами селитры и кислоты в Северодонецке приказали заминировать власти Украины. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Читайте подробнее: Киев приказал ВСУ заминировать емкости с кислотой в Северодонецке
В боях за Северодонецк некоторые подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 90% личного состава. Об этом 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.
Читайте также: ВСУ в боях за Северодонецк понесли критические потери — Минобороны РФ
Огневые позиции созданы во дворах на улице Астрономическая в Харькове. Артиллерийские орудия расположили среди жилых домов.
Об этом: Среди жилых домов Харькова украинские боевики установили артиллерию
Более 13 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: Саперы из РФ обезвредили более 13,8 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе
Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 20 тыс. человек. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 20 тыс. человек
Мировые цены на зерно пошли на спад. Снижение составило примерно 10%, сообщают СМИ.
Мировые цены на зерно снизились до уровня апреля после заявления президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, такие как Бердянск и Мариуполь, если Украина разминирует свои морские гавани.
Об этом: Мировые цена на зерно снизились после заявления Путина
Из России на Украину доставлено более 26 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: Россия доставила на Украину более 26 тыс. тонн гумпомощи
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Горловку из БМ-21 «Град»
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по населенному пункту Кременная в ЛНР 30 мин
В результате обстрела украинскими боевиками села Случевск в Брянской области пострадал человек и загорелись два жилых дома. Пожар уже ликвидирован.
Читайте также: При обстреле села в Брянской области загорелись два дома
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Доломитное и Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Доломитное и Киевский район Донецка
Украинские силовики выпустили более 400 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 4 июня сообщает Народная милиция ДНР.
Подробности в материале: ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 400 снарядов и мин за сутки
Около 40 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщили в Народной милиции ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки уничтожили около 40 украинских боевиков
Вооружение из США на Украине Россия «щелкает как орехи». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте подробнее: Путин о поставках Украине оружия из США: «Системы ПВО щёлкают как орехи»
Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 4 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Читайте также: В ДНР за сутки в ходе боев погибли трое военнослужащих
Награждены российские военнослужащие, проявившие мужество и героизм на спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Медали им вручил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Читайте также: Проявившие героизм участники спецоперации в защиту Донбасса получили медали
Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Старомихайловке в ДНР шесть мин
Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-27 «Ураган»
Населенный пункт Гольмовский и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Гольмовский и Донецк
В интересах Украины как можно скорее начать переговоры, так как ситуация складывается не в её пользу, заявил бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти.
Читайте подробнее: Украину призвали как можно скорее начать переговоры с Россией
Для предотвращения глобального продовольственного кризиса Анкара прилагает максимум усилий. Об этом заявил Anadolu Ajansı пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, наиболее разумный и осуществимый вариант вклада в устранение продовольственного кризиса — транспортировка украинского зерна через турецкие проливы на мировые рынки.
Об этом: В Турции надеются на начало поставок украинского зерна на мировые рынки
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке еще 30 мин
Продолжать переговоры Киеву с Москвой запретил Запад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Подробности в материале: Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с РФ
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из БМ-21 «Град»
В Мариуполе были решены с минимальными потерями все задачи на заводе «Азовсталь». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Об этом: Лавров заявил о решении всех задач на «Азовстали» с минимальными потерями
Представители ЦРУ и спецслужб Англии уже около десяти лет работают на Украине, заявил 4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом: На Украине уже много лет работают сотни сотрудников ЦРУ — Лавров
В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 мирных жителей. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 10 человек
Передача Украине установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров назвал рискованными поставки Украине залповых систем
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР восемь снарядов
Заявления о том, что в Италии проводится антироссийская кампания, глава МИД страны Луиджи Ди Майо 4 июня назвал мистификацией и провокацией.
Подробности в материале: Глава МИД Италии заверил, что в стране не ведут кампанию против России
Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские силовики обстреляли Гольмовский в ДНР
В Риме участники «Митинг Достоинства» собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе. По словам организатора, «Митинг Достоинства» с требованием выхода Италии из НАТО и прекращении отправки оружия на Украину состоялся на одной из площадей Рима и в нём приняли участие около тысячи человек
«Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — заявил Амедео Авондет.
Подробности в материале: В Италии собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой рассказал о том, как проходит специальная военная операция России в районе Лисичанска на Украине.
В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до 10 человек. Об этом сообщает 5 июня штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Число раненых в Донецке из-за обстрела ВСУ возросло до 10 человек
В Донецке число пострадавших при обстреле Ворошиловского района города возросло до 13 человек. Об этом сообщает Минздрав Донецкой Народной Республики в своём телеграм-канале.
Читайте также: Минздрав ДНР уточнил число пострадавших от обстрела ВСУ
В Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ приостановлено движение троллейбусного и трамвайного маршрутов, повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли. Об этом сообщил 5 июня глава администрации города Алексей Кулемзин.
Об этом: В Донецке от обстрела ВСУ пострадали школы, ясли, лицей и гимназия
Президенту США Джо Байдену пришлось столкнуться с паникой европейских союзников, переживающих о последствиях затяжного военного конфликта на Украине. Об этом пишет в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
Об этом: Колумнист из США заявил о панике стран ЕС из-за успехов российских войск
Непредсказуемыми последствиями для международной безопасности грозит решение Джо Байдена отправить реактивные системы залпового огня HIMARS на Украину.
Об этом: Американский эксперт призвал Джо Байдена «не дразнить русского медведя»
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale рассказал о своих разрушенных планах относительно России. По словам политика, он хотел «перетянуть» Россию на сторону Запада.
Подробности в материале: Берлускони рассказал, что хотел сделать с Россией, но не смог
Российские военнослужащие Западного военного округа доставили гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Читайте подробнее: Российские военные доставили гуманитарную помощь харьковским ветеранам
Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 4 июня.
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п. Кременная с применением минометов калибра 120 мм (30 мин).
Российские военнослужащие Центрального военного округа доставили в освобожденный город Красный Лиман Донецкой области несколько тонн продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Об этом: Российские военные доставили в Красный Лиман гуманитарную помощь
Украинские вооруженные формирования 5 июня выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке. За последнюю неделю это 22-й обстрел данного населенного пункта.
Читайте также: Украинские военные 22-й раз за неделю обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В Риме, несмотря на жару +33 градуса, прошел митинг против поставок оружия на Украину и выход Италии из НАТО. Помимо этого, участники акции начали сбор подписей за обращение в ЕСПЧ для начала расследования преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года, рассказал РИА «Новости» организатор митинга, лидер организации «Единая Италия» Амедео Авондет. Следующая акция, по его словам, планируется в Неаполе или Реджо-Калабрии.
Украина воюет не с армиями, она воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей. Украина — это государство-террорист, тут, в Донбассе, другого названия для нее нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов.
Белый дом Байдена вынужден считаться с новыми успехами России, которая применяет тактику перемалывания живой силы противника. — пишет The Washington Post. По данным издания, США, ЕС и Украина переоценили собственные силы и шансы на победу.
Читайте подробнее: Байден волнуется, ЕС в панике — Россия побеждает на Украине
В освобождённой части Запорожской области российский рубль занял лидирующую позицию в платежах, постепенно вытесняя украинскую гривну. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Читайте подробнее: В Запорожской области рубль вытесняет гривну
ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Жители Николаевской области, где сейчас проходит линия огня при столкновениях российских войск и украинских формирований, направляются в соседнюю Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Об этом: Херсонская область принимает беженцев из Николаевской
Заявления президента США Джо Байдена о том, что целью Вашингтона в ситуации на Украине является мир путем переговоров, говорят об изменении позиции американских властей в этом вопросе. Об этом 5 июня сообщает газета The Washington Post.
Подробности в материале: В США заявили, что Вашингтон меняет отношение к ситуации на Украине
В ближайшие дни на Украине начнется «настоящая» специальная военная операция войск Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР) совместно с Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом 5 июня рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он выложил в своем телеграм-канале.
Об этом: Кадыров пообещал «настоящую спецоперацию» на Украине в ближайшие дни
В здании СБУ в Мариуполе нашли стреляные гильзы от американских снайперских патронов.
Читайте подробнее: В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины).
Об этом: В Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ
У украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой. Об этом 4 июня заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV.
Читайте также: Спикер парламента Венгрии заявил, что у Зеленского проблемы с психикой
Заявление главы парламента Венгрии Ласло Кевера о психических проблемах у президента Украины Зеленского спровоцировало волну обсуждений в соцсетях. Люди говорят, что даже в Европе стали замечать, какой клоун правит незалежной. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Все начали замечать, что Зе — клоун», — считает Алёна.
«И круг людей, это понимающих, все больше! Клоун мерзкий», — соглашается Виктория.
«Наконец-то и до других это доходить стало. Лишь бы это его от возмездия не уберегло!» — отметил Игорь.
«Какая может быть психика у маленького человечка-наркомана?» — вопрошает Вера.
Об этом: Зеленскому указали на психические проблемы. Сеть: Звезду словил, наркофюрер
Решение американского лидера Джо Байдена «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами» и направить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями. Как указал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для American Thinker, отправка Киеву РСЗО HIMARS может нести угрозу эскалации конфликта.
Читайте подробнее: В США испугались последствий из-за решений Байдена по HIMARS для Украины
СМИ сообщают о панике среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Они стремятся любой ценой завершить кризис на Украине.
Однако, как пишет Washington Post, президенту США Джо Байдену хоть и с трудом, но удалось успокоить запаниковавших европейских союзников. Как итог — принятие на этой неделе Брюсселем запрета на импорт российской нефти морским путём. Кроме того, Берлин согласился предоставить Киеву средства ПВО и танки.
ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Гольмовском повреждены больница, школа и два детсада. Об этом 5 июня сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: ВСУ обстреляли в Гольмовском больницу, школу и два детсада
Власти Испании готовы направить Киеву тяжелое вооружение — танки и зенитные ракеты, передает El Pais со ссылкой на источники в правительстве.
Читайте подробнее: Власти Испании готовы направить Украине танки и зенитные ракеты
Государственные награды военным, которые отличились в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, вручил в Центральном военном клиническом госпитале заместитель главнокомандующего российскими Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Об этом 5 июня сообщает Минобороны России.
Об этом: Замглавкома Сухопутными войсками ВС РФ вручил награды героям спецоперации
Большая часть жителей Греции относится к России с симпатией, несмотря на то, что греческие власти поддерживают киевский режим в конфликте. Об этом 4 июня написала испанская газета La Vanguardia.
Об этом: Большая часть населения Греции симпатизирует России — La Vanguardia
ВСУ обстреляли Донецк и Минеральное. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк и Минеральное
Так, в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции противник понёс значительные потери в живой силе и бронетехнике. Народная милиция ЛНР.
В Брюсселе состоится 15 июня следующая встреча координационной группы министров обороны стран Запада в рамках т. н. саммита «Рамштайн-3» по помощи киевскому режиму. Об этом ранее сообщил журналистам министр обороны США Ллойд Остин.
Читайте подробнее: Новая встреча глав минобороны стран — партнеров Украины состоится 15 июня
США в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать накачивать Киев оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта. Об этом в своей статье для газеты «Нью-Йорк таймс» написал колумнист издания Росс Даутхэт.
«В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», — отмечает автор.
Власти Испании готовы отправить на Украину тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты, написала газета El Pais.
Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 5 июня сообщила Народная милиция ДНР.
Об этом: Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена при обстрелах ВСУ
Украина готова вернуться к переговорам с Россией, но сначала укрепит свой боевой потенциал с помощью нового вооружения, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.
В сегодняшней ситуации Вашингтону необходимо остановить накачку оружием и деньгами киевского режима, и начать искать более разумную стратегию разрешения украинского кризиса. Об этом 4 июня написал колумнист Росс Даутхэт в своей статье для газеты The New York Times.
Читайте подробнее: США нужно перестать накачивать Киев вооружениями — NYT
Видеозапись боевой работы российских самоходных орудий «Пион» калибра 203 мм во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 5 июня Минобороны России.
Читайте подробнее: Минобороны России показало кадры работы самоходок «Пион» на Украине
Поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет — они просто восполняют потери — Владимир Путин.
С предложением переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) выступил 5 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Читайте также: В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ
ВСУ обстреляли Доломитное и Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Доломитное и Петровский район Донецка
Россия сделает выводы в случае поставок Киеву американских ракет дальнего действия. Об этом 5 июня на канале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал последствия поставок Киеву дальних ракет
Экс-замглавы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти:
«Я думаю, что война в Донбассе поворачивается в пользу русских. Они не вкладывают туда кучу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию и именно так добиваются успеха. У России чертовски большая боевая мощь, намного больше, чем у украинцев. И нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских. И я больше скажу, у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы вышвырнуть русских с Украины. Ну и как тогда будет выглядеть конец игры?».
Цитата канала «Пул №3».
За минувшие сутки ВСУ потеряли 36 человек личного состава, еще 8 — сложили оружие. Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ЛНР.
Читайте также: ВСУ за сутки потеряли в ЛНР 36 человек
Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует окончание активных боевых действий до конца года.
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 снарядов
За 109 дней эскалации в ДНР погибли 145 мирных жителей, 702 — пострадали, в том числе 55 детей. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: За 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей ДНР
Россия будет делать выводы в случае поставок Киеву ракет большей дальности — Путин.
Возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин оценил решение США поставить Киеву новые системы залпового огня
Проведение референдумов в Донбассе о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в состав России может положить конец кризису на Украине. Такое мнение 5 июня высказал политический консультант американского Госдепартамента и минобороны США Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt.
Об этом: В США заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт на Украине
Главное из интервью Владимира Путина на телеканале «Россия 1»:
На сегодняшний день ситуация на Украине складывается совсем не в пользу киевского режима. Об этом 4 июня заявил экс-заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти в ходе своего выступления на Совете по международным делам, его слова приводит сайт этой организации.
Об этом: Генерал из США заявил о «чертовски большой боевой мощи» ВС России
«Буки», «ТОРы», «Панцири» для подавления украинских беспилотников (БПЛА) работают в высшей степени эффективно. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских БПЛА
Поставка США реактивных систем залпового огня Киеву связана с восполнением потерь боевой техники ВСУ, и по сути это ничего не меняет. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин: поставка США РСЗО Украине по сути ничего не меняет
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что 95% группировки войск находятся в постоянной боевой готовности.
По его словам, РВСН в настоящее время продолжают перевооружаться на комплексы «Авангард» и готовятся поставить первый полк ракет «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении (Красноярский край). «А дальше количество их будет только наращиваться», — заявил командующий РВСН.
Видеозапись уничтожения гаубиц М777 производства США в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) обнародовал 5 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Кадыров опубликовал кадры уничтожения гаубиц производства США в Лисичанске
ВСУ за 20 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ за 20 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Генпрокуратура ДНР заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь.
Об этом: В ДНР завершили расследование дела британского наемника Аслина
ВСУ обстреляли Зайцево Южное минами калибра 120 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Они готовятся к выполнению боевых задач по освобождению Донбасса от украинских националистов и готовы воевать до полной и безоговорочной победы над украинскими неонацистами, где бы они не скрывались.
Высокоточными ракетами на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия — Минобороны РФ.
В соцсетях 5 июня активно обсуждают предложение переименовать Украину на УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова») и придумывают новые названия для «незалежной». Хотя по большому счёту, комментаторы больше иронизируют над руководством страны-террориста. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Как только её не величали: и Уркаина, и УкРусь, и УГИЛ …» — напомнил Игорь.
«Поддерживаю! Украина — это террористическое государство, прежде всего устраивающая теракты против мирного населения», — считает Юрий К.
«Верное решение, бандерштат мимикрировал под Украину», — соглашается Михиал.
Подробности в материале: В Запорожье предложили переименовать Украину. Сеть: «Россия, и всё»
Сенатор Алексей Пушков: «Западные политики и эксперты постоянно опаздывают с рецептами выхода из кризиса на Украине. Генри Киссинджер, при правильности общего подхода, что Киев должен пойти на крупные успупки Москве, предлагает вернуться к прежнему status quo. No way: поздно.
Москва предлагала дать ей и Донбассу гарантии безопасности при ПРЕЖНЕМ статус кво. Теперь к нему возврата нет. Теперь консультант Госдепа, известный политолог Эдвард Латтвек в интервью «Die Welt» предлагает провести референдумы в Донбассе о присоединении их к России как способ остановить конфликт.
Поздно. События опережают все эти предложения Поезд истории уже катится дальше. Но на Западе никак не привыкнут к новой реальности, требующей пррнципиально новых решений».
На окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и бронетехника. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Возле Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки
Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: В ДНР уничтожены заводские цеха для ремонта техники ВСУ
За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВС России поразили пункты управления двух десантно-штурмовых бригад ВСУ
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, и три склада боеприпасов. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: В результате ударов авиации ВС России уничтожено более 350 националистов
В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: В ходе воздушного боя в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Российскими средствами ПВО в районе Одессы сбит украинский самолет Ан-26
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях ВСУ, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Артиллерией ВС России поражены 46 пунктов управления ВСУ
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка
Греция передаёт Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов, 5 июня пишет греческий портал pronews. gr со ссылкой на собственную информацию.
Читайте также: Греция передаёт Украине «невероятное количество» оружия
На сегодняшний день 95% группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ пребывает в состоянии постоянной боевой готовности. Об этом 5 июня сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Об этом: В постоянной боевой готовности находится 95% группировки РВСН — Каракаев
ВСУ обстреляли Железную Балку и Доломитное. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Железную Балку и Доломитное
Истребитель МиГ-29 вооруженных украинских формирований был сбит российской авиацией в воздушном бою в районе Славянска. Об этом 5 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российская авиация сбила в воздушном бою в районе Славянска МиГ-29 ВСУ
Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске — штаб обороны ДНР.
«Представители международной организации лишились офиса и три служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото‑ и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — говорится в сообщении.
«Позор, который войдет в историю» — посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Германию за отказ от поставок старой техники для нужд ВСУ.
В своем Twitter посол Украины высказал мнение относительно отказа ФРГ от поставок старых танков Leopard-1 и БМП Marder на Украину.
«Тот факт, что Германия на протяжении 102 дней русской варварской войны на уничтожение цинично отказывала нам даже в старых танках Leopard 1 и бронетранспортерах Marder, войдет в историю как позор», — написал Мельник.
По словам заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги, эпохальные события являются для таких политиков как спикер парламента Венгрии Ласло Кевер «триггером», на которые «откликается изнутри фашистская ДНК». Он заявил об этом 5 июня после того, как спикер венгерского парламента усомнился в адекватности психического состояния украинского лидера Владимира Зеленского, слова Сибиги приводят украинские СМИ.
Читайте также: В Киеве назвали «фашистом» спикера парламента Венгрии за критику Зеленского
Вооруженные украинские формирования захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске. Об этом 5 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
Об этом: Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм
Слова российского президента Владимира Путина о том, что у России достаточно средств поражения, чтобы нанести удары по новым объектам в случае, если Киев получит ракеты дальнего действия, активно поддержали в соцсетях. Люди считают, что наша страна достойно ответит всем врагам. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Понятно, что западное сообщество содействует не установлению мира в Украине, а продолжению конфликта. Для чего поставлять Зеленскому оружие? Ведь ясно, что это только затянет конфликт. Очевидно, что вся их деятельность направлена на ослабление России», — считает Екатерина Кулакова.
«Суть ответа Путина, что эти ракеты не испугают Россию и она пойдёт до конца. А то что Украина — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лупит по мирному населению это ужасно!» — рассуждает Надежда.
Подробности в материале: Путин допустил удары по новым объектам на Украине. Сеть: «Сказал — сделал»
ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов
По мнению украинского посла в Берлине Андрея Мельника, отказ немецких властей от поставок киевскому режиму танков Leopard-1 и БМП Marder является «позором», который «войдет в историю». Он написал об этом 5 июня на своей странице в одной из соцсетей.
Читайте также: Посол Украины назвал «позором» отказ ФРГ поставлять вооружение Киеву
Видеозапись уничтожения объектов вооруженных украинских формирований российским высокоточным оружием в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 5 июня Минобороны России.
Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры уничтожения объектов ВСУ высокоточным оружием
ВСУ выпустили по Горловке еще 8 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке еще 8 снарядов
Сотрудники УСИН по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, заявил начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболь.
Читайте также: Сотрудники херсонского УСИН получили зарплату в рублях
ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк
В Пантелеймоновке местные жители обнаружили дрон ВСУ Фурия». Об этом 5 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько, опубликовав кадры в соцсети.
Читайте подробнее: Украинские каратели видели, что стреляют по мирным кварталам — мэр Горловки
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР
ВСУ выпустили по Горловке и Донецку ракет из БМ-21 «Град». Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку ракет из БМ-21 «Град»
Власти Греции тайно передали или собираются передать Украине «невероятное» количество оружия и боеприпасов, написало греческое издание Pronews.
Греки решили передать киевскому режиму 122 бронемашин с пулеметным боезапасом, 60 ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 20 тысяч автоматов Калашникова, а также миллионы патронов, десятки тысяч артиллерийских и противотанковых снарядов с широким выбором калибров.
Все это «невероятное» количество оружия Греция собиралась погрузить на 21 самолет, в том числе шесть своих транспортников C-130, а еще 10 канадских и пять новозеландских.
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке еще 10 снарядов
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник должен покинуть свой пост. Такое мнение высказали пользователи Twitter в ФРГ после резких заявлений украинского дипломата в адрес германских властей по поводу поставок Киеву тяжёлого вооружения.
Об этом: В Германии считают посла Украины «позором» и «отъявленным разбойником»
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке еще шесть снарядов
Конфликт на Украине вызывает панику в Европе. Об этом 5 июня в ходе выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Подробности в материале: Конфликт на Украине спровоцировал панику в Европе — Эрдоган
Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 «Град»
Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 15 ракет из БМ-21 «Град»
Населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский и Горловку в ДНР
Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 40 ракет из БМ-21 «Град»
Официальный Киев должен согласиться на предложения России и мирным путём завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.
Читайте также: В США призвали Зеленского завершить украинский конфликт на условиях России
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка 40 снарядов
Чеченские бойцы уничтожили группу украинских националистов в населённом пункте Камышеваха Луганской Народной Республики. Об этом 5 июня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Об этом: Кадыров заявил об уничтожении группы националистов в Камышевахе
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 230 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ДНР.
Читайте также: ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 230 снарядов и мин
Около 30 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 5 июня сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки уничтожили около 30 украинских боевиков
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 5 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Подробности в материале: В ДНР за сутки в ходе боев погибли четверо военнослужащих
Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Несмотря на то, что российские войска продвигаются гораздо медленнее, чем в начале проведения специальной военной операции на Украине, они способны каждый день завоёвывать небольшие территории. Такими темпами уже к августу они могут взять под свой контроль весь Донбасс. Такие прогнозы делают германские спецслужбы, сообщает 5 июня журнал Der Spiegel.
Подробности в материале: В Германии спрогнозировали сроки до победы России в Донбассе
Населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Гольмовский
Военнослужащие территориальной обороны Украины должны сдаться российским войскам. С таким призывом к бывшим сослуживцам из других городов страны обратился бывший командующий батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко, который сам сдался войскам РФ.
Подробности в материале: Экс-комбат теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие
Украинские силовики вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 15 снарядов
В Донецке временно приостановлено эфирное телевещание. Об этом 5 июня сообщил заместитель директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.
Читайте подробнее: Жители Донецка остались без телевещания после обстрелов ВСУ
Поставки на Украину вооружений не являются ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Об этом в интервью газете Valeurs Actuelles заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.
Читайте также: Во Франции заявили о европейской слепоте в ситуации с Украиной
500 бытовых абонентов обесточены в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ без света остались 500 абонентов
Город Донецк и населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 5 июня сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.
Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Заявление политического консультанта Госдепартамента и Пентагона Эдварда Люттвака о том, что конец украинскому кризису могло бы положить проведение референдумов в Донецке и Луганске, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Не лезьте не в своё дело!» — Запад ищет выход из украинского кризиса
В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом 5 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что за минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки «Т-72», сбили украинский многоцелевой истребитель «МиГ-29», десять беспилотников, а также военно-транспортный самолёт «Ан-26», перевозивший оружие и технику для украинских боевиков, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Конвертация в металлолом» — Киев остался без помощи в виде танков
В России подвергся хакерской атаке сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Читайте подробнее: Хакеры взломали сайт Минстроя России
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил ещё одно видео, доказывающее взятие под контроль российскими военнослужащими жилой зоны Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры опубликованы в телеграм-канале руководителя региона.
Подробности в материале: Кадыров снова заявил о контроле войск России над жилой зоной Северодонецка
Экономическую ситуацию в США сравнили с «походом в сортир», выразив надежду на то, что никто не нажмёт на кнопку «смывного бачка». Такие аналогии приводит обозреватель Дэвид Голдман в колонке CNN.
Читайте подробнее: CNN: экономика США «катится в сортир»
В Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) и на Привольнянском плацдарме идёт «активное уничтожение огневых точек украинских боевиков». Об этом сообщил в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Читайте также: Посол ЛНР заявил об уничтожении техники украинских войск в Лисичанске
Украинские боевики при отступлении подожгли зерно в хранилищах порта Мариуполя.
Читайте подробнее: В ДНР обвинили украинские войска в поджоге зерна в порту Мариуполя
95-летняя труженица тыла Антонина Терехова перевела в поддержку мирных жителей Украины 50 тыс. рублей.
Читайте также: Труженица тыла из Магадана оказала помощь жителям Донбасса
Германия не хочет поставлять танки Украине из-за опасений возможного появления немецких бронемашин на территории России. Власти обеспокоены «по историческим причинам», отсылая ко второй мировой войне. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны.
Читайте также: Spiegel: Германия боится появления своих танков в РФ из-за действий Киева
Из Тюменской области более 150 контрактников уехали на Украину и в республики Донбасса для участия в спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.
«С начала 2022 года заключили контракты о прохождении военной службы более 150 тюменцев. Около 90 жителей Тюменской области заключили краткосрочный контракт сроком до одного года и убыли для участия в специальной военной операции», — цитирует тюменского военного комиссара портал 72.ru.
Читайте подробнее: Из Тюменской области на Украину отправились более 150 контрактников
В Курской области обстреляли приграничный посёлок Тёткино. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор региона Роман Старовойт.
Об этом: Читайте также: Глава Курской области сообщил о новом обстреле посёлка Тёткино
В Херсонской области сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.
Об этом: Власти Херсонской области заявляют об угрозах проникновения диверсантов
В омском лагере «Берёзовая роща» 5 июня стартовала патриотическая смена «Орлята России». Участники — подростки 14−16 лет — в течение двух недель будут улучшать свою физподготовку и получат навыки начальной военной подготовки.
«Юные патриоты уже заселились в лагерь. И особенное внимание ребят привлекла специально установленная в лагере двухметровая буква Z. Около неё ребята активно фотографировались, выражая тем самым свою поддержку российской армии, выполняющей специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины», — рассказали в облправительстве.
Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР из артиллерии — СЦКК
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Гольмовский в ДНР
Находящийся на границе с Украиной посёлок Тёткино в Курской области снова был обстрелян с украинской стороны. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Об этом: ВСУ снова обстреляли посёлок Тёткино в Курской области
Германия затягивает поставки на Украину из-за опасений появления своей бронетехники на территории России. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
Читайте подробнее: Spiegel: ФРГ затягивает поставки танков из-за недоверия Киеву
В результате утреннего обстрела посёлка Тёткино в Курской области обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 6 июня в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Читайте также: Глава Курской области сообщил подробности миномётного обстрела Тёткино
Министерство обороны России 6 июня показало кадры боевых вылетов российских самолётов Су-34.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры удара ракетами X-29 по объектам ВСУ
Алтайский край примет участие в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР, поврежденной в результате боевых действий. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на районную администрацию.
Известно, что на территорию ЛНР алтайская делегация прибыла 4 июня, её возглавил заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин. Гости намерены детально ознакомиться с проблемными вопросами района для оказания помощи в дальнейшем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий.
Читайте также: Алтайский край поможет в восстановлении ЛНР
Власти ФРГ не поставляют киевскому режиму свои танки из-за опасений «появления» немецких боевых машин в России. Об этом 6 июня сообщает германский журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны.
Подробности в материале: ФРГ боится увидеть свои танки в России из-за действий Киева — Spiegel
Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из минометов — СЦКК
В Приморье уже 300 добровольцев проходят подготовку для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.
Об этом: В Приморье готовят добровольцев для помощи в спецоперации в защиту Донбасса
Российско-украинскую границу за последние сутки пересекли более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 6 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте подробнее: Российско-украинскую границу за сутки пересекли 14 тыс. беженцев
Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В находящемся на границе с Украиной поселке Тёткино в Курской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков получили повреждения мост, двухэтажный жилой дом и хозяйственные пристройки. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Читайте также: В результате обстрела ВСУ поселка Тёткино повреждены мост и жилой дом
Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР
Некоторые боевики-националисты и украинские военные могут скрываться в освобождённом Мариуполе, их продолжают искать. Об этом заявил 6 июня советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — сказал РИА Новости Гагин.
Читайте подробнее: В Мариуполе продолжают поиск скрывающихся националистов
За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов погиб один мирный житель. Об этом 6 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского МЧС.
Вооружённые формирования Украины обстреляли два населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Заявление представителя украинского Министерства иностранных дел Олега Николенко о том, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевера должен предоставить справку о психическом здоровье после его слов о проблемах с психикой у президента Украины Владимире Зеленском, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Нечто с манией величия» — Киев оскорбил спикера парламента Венгрии
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли посёлок Минеральное в ДНР
Сообщение представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что Донецк и Горловка вновь подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Это нельзя так оставлять!» — жители Донецка вновь под обстрелами ВСУ
Факт того, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания последней стать членом Североатлантического альянса (НАТО), считает «удивительным» глава финской полиции безопасности Антти Пелттари. Он заявил об этом 6 июня в интервью газете Financial Times.
Об этом: Главу разведки Финляндии удивила реакция РФ на заявку о вступлении в НАТО
За последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 51 раз. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР
Листовки, в которых содержится призыв к военным ВСУ сдаваться и также имеется фотография советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в женском платье, отправили на позиции украинских боевиков в Запорожской области российские военные. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости.
Об этом: На позиции ВСУ отправили листовки с фотографией Арестовича в женском платье
Украинским националистам, которых будет судить военный трибунал, могут грозить сроки от 15 до 25 лет. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.
Об этом: В МИД ЛНР рассказали о наказании для украинских националистов
Российская авиация наносит удары по скоплениям украинской техники и вооружения, сообщил пилот Су-34 в ролике, опубликованном 6 июня на канале Минобороны РФ.
Подробности в материале: Лётчик ВКС России рассказал о боевом применении Су-34 в ходе спецоперации
Прибывшие в Россию жители республик Донбасса и граждане Украины получили материальную помощь на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Об этом 6 июня рассказал источник в российских силовых структурах.
Об этом: Жители Донбасса и Украины получили материальную помощь на 3,3 млрд рублей
Лавров: чем дальнобойнее будет вооружение, которое поставляет Киеву Запад, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации.
Вооружённые формирования Украины применили «Град» при обстреле города Ясиноватая. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»
В Донбассе продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. Только за прошедшие выходные сапёры сводной группировки МЧС России обнаружили в Донецкой и Луганской Народных Республиках свыше 1,1 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом 6 июня сообщили в МЧС России.
Об этом: Свыше 1,1 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донбассе сапёры из РФ
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Донецк
Находящееся в Запорожской области имущество украинских олигархов, включая Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, необходимо национализировать, потому что исполнять обязательства перед финансирующими украинских нацистов владельцами предприятий неразумно. Об этом 6 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Читайте подробнее: Власти Запорожской области выступили за национализацию имущества олигархов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых. Об этом 6 июня сообщает сайт правительства.
Читайте подробнее: Мишустин поручил подготовить запуск в России промышленной ипотеки
Более половины американцев (52%) не одобряют действия президента США Джо Байдена по России и Украине. Это следует из обнародованных 5 июня результатов социологического опроса, проведенного службой Ipsos и телекомпанией ABC.
Читайте также: Свыше половины жителей США не одобряют действия Байдена по РФ и Украине
За последние сутки силы Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили 41 националиста. Об этом 6 июня сообщил представитель ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: Силы ЛНР за сутки уничтожили 41 националиста
Участник войны в Чечне генерал-лейтенант, экс-полпред президента на Дальнем Востоке Константин Пуликовский родом из приморского Уссурийска оценил ход специальной военной операции в защиту Донбасса.
Подробности в материале: Генерал рассказал, чем завершится спецоперация в защиту Донбасса
Украинские войска совершили несколько обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские артиллеристы открыли огонь по Ясиноватой в ДНР
Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины Андреем Мельником. Об этом сообщает Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», — приводит издание заявление МИД ФРГ.
Читайте подробнее: Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины
Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии летального оружия. Об этом 6 июня сообщает БТВ.
Читайте также: Украина официально попросила у Болгарии летальное оружие
Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет уничтожили четыре пункта управления вооружённых сил Украины. Об этом 6 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Четыре пункта управления ВСУ уничтожены артиллерией ВС России
Командование вооруженных украинских формирований обманывает своих военных и ведет их на верную смерть. Об этом 6 июня рассказал пленный военнослужащий ВСУ, видеозапись его рассказа 6 июня приводит Минобороны РФ.
Читайте также: Военный ВСУ рассказал, что командование обманывает их и ведет на смерть
Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 июня на брифинге.
Читайте также: Украинский МиГ-29 и 13 беспилотников сбили российские средства ПВО
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.
Об этом: Госдума ужесточит санкции за призывы и действия против безопасности России
Международный комитет Красного Креста до сих пор не проинформировал о посещении российских военнопленных. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Москалькова: Красный Крест не работает с российскими пленными на Украине
В России развернулась большая работа по оказанию помощи эвакуированным лицам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте также: Москалькова: трудоустройство беженцев — одна из приоритетных задач
О ситуации с российскими пленными на Украине доложила президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 6 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Об этом: Москалькова доложила Путину о ситуации с пленными ВС РФ на Украине
Видеозапись со сбитым в районе Славянска в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины истребителем МиГ-29 вооруженных украинских формирований обнародовало 6 июня Минобороны России.
Об этом: Минобороны РФ показало кадры с уничтоженным МиГ-29 ВСУ в районе Славянска
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Контрбатарейную РЛС производства США и корпуса завода, где ремонтировали военную технику, уничтожила российская авиация за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 июня на брифинге.
Подробности в материале: На Украине уничтожена американская контрбатарейная РЛС
Немецкая журналистка Алина Липп ответила на несколько вопросов, связанных с её биографией и Германией. Как она оказалась в Донбассе, как работает «незыблемая» западная свобода слова, как относятся к России русские немцы и другое — в интервью ИА REGNUM.
Об этом: Алина Липп: «В России гораздо больше свободы, чем в Германии»
Донецк семь раз подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск с начала суток 6 июня. Это следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
Об этом: Украинская артиллерия дважды в час стреляет по Донецку
Российские вооруженные силы контролируют развитие боевых действий в рамках спецоперации. Об этом 6 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Динамики особой прорывной мы не наблюдаем, но мы везде контролируем ситуацию и навязываем противнику свою тактику действий», — сказал Ходаковский.
Подробности в материале: Ходаковский: армия России навязывает противнику свою тактику
Украина бросает практически все имеющиеся у неё ресурсы для того, чтобы сдержать натиск российских войск в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. Об этом 6 июня заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, противник бросил на это направление свои лучшие силы — украинский спецназ и иностранных наемников. Однако это не помогает Киеву удержать контроль даже на окраинах Северодонецка в промышленной зоне.
Подробности в материале: Ходаковский: украинский спецназ не выдерживает натиска русской пехоты
Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила возможности отправки на Украину танков «Леопард» и зенитных ракет. Об этом она заявила в эфире телеканала Telecinco.
По её словам, Испания продолжит поддерживать Украину «в рамках своих возможностей» и в координации с другими странами.
Читайте подробнее: В минобороны Испании не исключили новых военных поставок Украине
Украинская армия истощается и в какой-то момент может потерять свою боеспособность. Об этом 6 июня заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Украинская армия истощается. Мы действуем, практически не увеличивая наш состав. Численность и состояние боеспособных украинских частей меняется», — сказал Ходаковский.
Подробности в материале: Ходаковский заявил об истощении украинской армии
Статья обозревателя журнала American Thinker Фрэнка Говарда, согласно которой ситуация на Украине должна разрешиться мирным путём, причём на условиях Российской Федерации, а США в свою очередь следует подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к прекращению притязаний в отношении районов на юге и востоке Украины, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Нам нужна вся Украина» — в США призвали Зеленского отдать территории
В администрации президента разделяют оптимизм первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова («Единая Россия»), который заявил о растущей мощи союзных сил России, ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем», — сказал Песков.
Читайте также: Песков заявил об оптимизме в отношении спецоперации на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что на Западе «всё больше и больше боятся правды».
В Кремле разделяют оптимистичную оценку хода спецоперации России на Украине. Об этом 6 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации
Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что сегодня русский язык, как и вся наша многонациональная российская культура, нуждается в защите «в связи с известными международными событиями».
Читайте также:Минниханов заявил, что русский язык нуждается в защите
Лавров: мы видим, насколько остервенело Запад реагирует на происходящее на Украине, что лишь доказывает нашу правоту.
Запад «вершит беспредел» далеко от своих границ — Лавров.
Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийские обстрелы Киевского района Донецка и Ясиноватой. Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка
Сергей Лавров: чем дальнобойнее будет вооружение, которое поставляет Киеву Запад, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации.
Наемников из Великобритании, которых удалось взять в плен в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), ждёт трибунал. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, суд над иностранными наемниками, которые совершили военные преступления на территории республики, должен состояться в ближайшее время. Причем мерой наказания для них может стать смертная казнь.
Читайте подробнее: Глава ДНР не исключил, что пленных британских наемников ждет казнь
Информация, согласно которой Германия отказывается поставлять Украине танки, так как опасается, что Киев попытается применить немецкую боевую технику на территории России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «У России будут новые трофеи» — ФРГ боится передавать Украине танки
Украинские нацисты обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Донецк. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР — СЦКК
В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант воздушно-десантных войск России, архангелогородец Виктор Булатов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
«Виктор Булатов со школьной скамьи стремился связать свою жизнь с армией и военным делом», — написал губернатор.
Читайте подробнее: На Украине погиб лейтенант из Архангельска Виктор Булатов
Украинские войска совершили обстрел города Волноваха Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Об этом: Два жителя Волновахи погибли при обстреле украинских боевиков
Лидеры неонацистов, которые прятались в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе, но были взяты в плен российской армией, поняли, что их не будут обменивать. Об этом 6 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, первое время военные преступники были уверены в своей безнаказанности и полагали, что их отпустят. Однако сейчас от подобных настроений не осталось и следа. Поняв, что их ждет суд и, возможно, смертная казнь лидеры украинских неонацистов в плену начали активно давать показания о зверствах, которые совершили их сослуживцы и боевые товарищи из «Азовстали», также находящиеся в плену.
Об этом: Пушилин: лидеры нацистов из «Азовстали» начали давать показания
Киевский режим отказался от проведения переговоров с Москвой. Об этом 6 июня заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: Киев отказался вести переговоры с Москвой
Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из установки «Град». Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Града»
Вооруженные украинские формирования подвергли Калининский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка из «Градов»
Обстрел столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) можно будет прекратить, лишь полностью освободив территорию страны от украинских оккупантов и отодвинув их на дальние рубежи. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Нужно иметь запас (территории, которая не позволит нацистам вести огонь по населенным пунктам республики — прим. ИА REGNUM) уж точно за пределами границ ДНР. Но опять же здесь мы можем смотреть на замыслы наших вооруженных сил. Есть тактические, стратегические задачи, с которыми мы сможем справиться, чтобы жители Донецка и других населенных пунктов забыли, что такое страшные взрывы, которые несут за собой смерть», — сказал Пушилин.
Подробности в материале: Глава ДНР рассказал, как прекратить обстрел Донецка украинскими боевиками
Украинские войска провели сразу несколько атак Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ проводят массированный обстрел Донецка из «Градов» и артиллерии
Вологодская область взяла шефство над Алчевском. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
«Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров», — написал губернатор.
Подробности в материале: Вологодчина взяла шефство над Алчевском
Из Ленинградской области отправились в город Енакиево (Донецкая Народная Республика) шесть автобусов марки «ПАЗ» с гуманитарной помощью, передает 6 июня корреспондент ИА REGNUM. Сами автобусы останутся для перевозки жителей донецкого города.
Читайте также: Ленобласть направила в Енакиево шесть автобусов с гуманитарной помощью
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, оценил действия шестого казачьего полка имени Матвея Платова. Казаки ведут борьбу с украинскими боевиками на территории Луганской Народной Республики.
Об этом: Кадыров оценил участие казачьего полка в спецоперации на Украине
Количество мирных жителей Донецка, которые погибли 6 июня в результате обстрелов со стороны киевских боевиков, выросло до трех. Об этом 6 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Об этом: Число жертв обстрелов со стороны ВСУ в Донецке выросло до трех
Украинские войска нанесли удар по водоканалу в Донецке, сообщает 6 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Читайте подробнее: При обстреле водоканала в Донецке пострадали мирные жители
Ясиноватский район ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования с применением РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерии калибра 122 мм, сообщает 6 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР из «Града» и артиллерии
Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме рассказали, когда миротворцы ОДКБ смогут появится на Украине
Вооруженные украинские формирования в течение получаса обстреляли из артиллерии Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку из артиллерии — СЦКК
Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден погибший на Украине 29 мая уроженец Архангельска Виктор Булатов, сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Морев.
Читайте подробнее: Погибший на Украине архангелогородец посмертно награжден орденом Мужества
Реализация на Украине военно-биологической программы должна стать предметом международного расследования нарушений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия со стороны США и Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин рассказал об угрозе биолабораторий США для стран-членов ОДКБ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ.
Об этом: Володин заявил о работе над миротворческим потенциалом ОДКБ
На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 229 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Войска ДНР освободили от ВСУ 229 населенных пунктов республики
В результате обстрела города Макеевка погибли два мирных жителя. Об этом 6 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
В Харьковской области Украины задержаны десятки украинских военнослужащих и их пособников. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Читайте также: Росгвардия за два месяца задержала 60 военных ВСУ и их пособников
Очередной обстрел Горловки украинскими силовиками, пятый с начала суток 6 июня, зафиксировало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 14:50 по местному времени из посёлка Новолуганское по Калининскому району Горловки выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.
Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке ещё четыре снаряда
В Донецке в результате обстрела со стороны военных формирований Украины пострадали люди. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. По уточнённым данным, ранения получили двое мужчин.
Подробности в материале: Два человека ранены в результате обстрела водоканала в Донецке
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, рядовой контрактной службы Сергей Клименко. Об этом 5 июня сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.
Читайте подробнее: В Липецкой области подтвердили смерть ещё одного военного
Обстрел Минерального зафиксирован в 14:53 по местному времени. Со стороны Авдеевки украинские силовики выпустили по посёлку десять ракет системы «Град».
Об этом: Украинские силовики обстреляли из «Града» посёлок Минеральное в ДНР
С воинскими почестями в Петербурге проводили в последний путь рядового Ивана Пчелинцева, погибшего в ходе спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.
Читайте также: В Петербурге похоронили рядового, погибшего в ходе спецоперации
Из аэропорта Грозного 6 июня вылетела очередная группа добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе и получили обмундирование и вооружение, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте подробнее: Из Чечни в Донбасс вылетела очередная группа дорбровольцев
О гибели мирного жителя ДНР в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований (ВФУ) написал 6 июня в своём телеграм-канале глава города Горловка Иван Приходько.
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») может 7 июня стать первым замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, это следует из внесенного в Госдуму комиссией по регламенту проекта постановления.
Читайте подробнее: Делимханов займет пост первого зампреда комитета Госдумы по безопасности
Семь украинских диверсантов уничтожены в ходе спецоперации в Харьковской области Украины, сообщили 6 июня в пресс-службе Росгвардии.
Подробности в материале: В Харьковской области росгвардейцы уничтожили украинских диверсантов
Украинские вооруженные формирования уже используют полученные от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, сообщает 6 июня телеканал France2.
Телеканал опубликовал видеосюжет, в котором продемонстрировано орудие этого типа с расчётом из украинских боевиков.
Читайте также: Французские СМИ: Украине поставлено 18 единиц 155-мм гаубиц CAESAR
Если некоторые генералы бундесвера жаждут реванша за 1945 год, то пусть отправляются воевать наёмниками, но не говорят от лица Германии. Об этом 6 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
Об этом: Эксперт: «Немецким генералам нужно бы в школу походить, знания освежить»
Российские войска завершают очищение города Святогорска и прилегающей к нему территории, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, город Святогорск расположен в северной части Донецкой Народной Республики (ДНР).
Читайте также: В Донбассе завершается освобождение Святогорска от укронацистов
Заградительные отряды, сформированные из укронацистов, взорвали мост через Северский Донец, пытаясь предотвратить отступление своих войск из Святогорска, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подрыв моста оставил без снабжения и путей отхода остатки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, уточнил он.
Читайте также: Нацисты взорвали мост в Святогорске, отрезав путь отхода своих военных — МО
Потеря контроля над территориями не является трагедией, заявил 6 июня глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Financial Times.
По его словам, «временная потеря территорий не является трагедией», а украинские вооруженные формирования могут продолжать отступление от Северодонецка.
Читайте также: Не трагедия — главарь СНБО Украины оценил «временную потерю территорий»
Указ о единовременной выплате родственникам погибших в ходе боевых действий бойцов Росгвардии, а также военнослужащих пограничных органов ФСБ, волонтёров и госслужащих подписал 6 июня президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Читайте подробнее: Путин подписал указ о выплате родне погибших на Украине и в Сирии бойцов
Обстрел Донецка, который 6 июня устроили ВСУ, коснулся одной из гимназий города: здание получило повреждение, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
Читайте также: Украинские боевики обстреляли гимназию в Донецке, есть повреждения
Порядка двух с половиной тысяч боевиков ВСУ с «Азовстали» сдались в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 6 июня телеграм-канал «Политика страны».
Подробности в материале: Зеленский признал, что с «Азовстали» в плен сдались 2,5 тысячи боевиков ВСУ
Украинские нацисты используют для артобстрела жилых кварталов Донецка 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, полученные от Франции, сообщает 6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
На данный момент известно, что от украинских обстрелов из французских орудий пострадали два мирных жителя.
Читайте также: Французские гаубицы CAESAR бьют по жилым кварталам Донецка — СЦКК
Музей «Сталинградская битва» (Волгоград) по числу посетителей обошёл Эрмитаж и Третьяковскую галерею, сообщает The Art Newspaper Russia.
Об этом: Музей «Сталинградская битва» обогнал Эрмитаж по числу посетителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, сколько будет длиться специальная военная операция на Украине. Он считает, что она завершится, когда с России будут сняты все санкции Запада. При этом чеченский лидер пообещал, что Россия победит не только Украину, но и НАТО.
Об этом: Кадыров пообещал победить не только Украину, но и НАТО
Мир начинает уставать от происходящего на Украине, и теперь Киев склоняют к невыгодным договоренностям, заявил 6 июня журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Читайте также: Зеленский пожаловался, что его склоняют к невыгодному
Протестуя против неуважительного тона председателя Европейского совета Шарля Мишеля на заседании СБ ООН, российский постпред при ООН Василий Небензя покинул мероприятие. Об этом 6 июня написал в своём телеграм-канале заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Читайте также: Небензя в знак протеста ушёл с заседания Совбеза ООН
В Тюменскую область с марта 2022 года прибыли более 600 беженцев из республик Донбасса и с Украины. Об этом сообщила начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов регионального департамента социального развития Гульнара Байматова.
Читайте также: В Тюменскую область самостоятельно прибыли более 600 беженцев
На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Коми Максим Демин. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.
«Максим Александрович Демин родом из деревни Кырныша Усть-Куломского района, проходил военную службу по контракту в Ленинградской области в миномётной батарее 1-го мотострелкового батальона», — написал Уйба.
Читайте также: На Украине погиб контрактник из Коми
Санкции в отношении 61 американского гражданина, включая высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, введены Россией, сообщает 6 июня пресс-служба МИД РФ.
Читайте подробнее: Россия ввела персональные санкции против ряда чиновников и бизнесменов США
Суд над сдавшимися в плен британскими наёмниками начался в Донецкой Народной Республике (ДНР), в итоге их могут приговорить к высшей мере наказания, заявил 6 июня глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что эти наёмники «совершили достаточно серьезный перечень преступлений», который уже назван и предъявлен подсудимым.
Читайте также: Пушилин заявил о высшей мере наказания для британских наёмников
Российские специалисты по разминированию из Вооруженных сил и МЧС РФ обезопасили почти 3000 гектаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках, обезвредив при этом порядка 14 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 6 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2832,1 га», — рассказал Мизинцев.
Читайте также: Российские сапёры очистили от мин почти 3000 гектаров в Донбассе
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 6 июня заявил, что осуществление визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград автоматически означало бы срыв саммита Open Balkan в Охриде, который должен состояться 7−8 июня.
Об этом: В Северной Македонии предложили Сербии выбирать между Скопье и Москвой
Мнение колумниста The New York Times Клиффорда Краусса по поводу того, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли поможет снизить цены на нефть и бензин, вызвало бурную реакцию американских инетрнет-пользователей, высказавших свое мнение под соответствующей публикацией.
Читайте подробнее: «Не тратиться на Киев» — сети США подсказали Байдену, как сбить цены
Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска (Донецкая Народная Республика), несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Не хотят умирать за Зеленского» — ВСУ сбежали из Святогорска
США продолжают снабжать украинских нацистов вооружениями, но делают это уже в иных целях, сообщает 6 июня китайская газета Global Times.
По утверждению автора материала, теперь целью Вашингтона является не победа Украины над Россией, а сохранение и усиление хаоса и поддержание собственного статуса мирового гегемона.
Читайте также: США уже не ждут победы Украины, цель сменилась — китайские СМИ
Донецк подвергся вечером 6 июня множественным обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские боевики обстреляли ракетами Донецк
Горловский район ДНР вечером 6 июня был обстрелян со стороны ВСУ из артиллерии и миномётов, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и миномётов
Количество мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), погибших в результате артиллерийских обстрелов с позиций боевиков Украины, увеличилось до семи человек, сообщает вечером 6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Число погибших от украинских обстрелов выросло в ДНР до семи человек
Украинские боевики вечером 6 июня обстреляли Ясиноватский район ДНР, применив РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерию, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли из «Града» Ясиноватский район ДНР
Ещё один грузинский наёмник был убит во время боевых действий на Донбассе, сообщает 6 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».
Имя убитого боевика — Георгий Григолия. Он погиб в результате артиллерийского обстрела недалеко от города Артёмовск (Бахмут) Донецкой области.
Читайте подробнее: Очередной грузинский боевик убит в Донбассе
Действия российских войск в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины свидетельствуют о неизбежности победы России, заявил член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Veleurs Actuelles.
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Президент Франции Эммануэль Макрон напугал Украину своими словами о недопустимости унижения России, заявил финский журналист Лаури Нурми на страницах издания Iltalehti.
Подробности в материале: В Финляндии заявили об испуге Украины от слов Макрона
Италия, Франция и Германия не настаивают на исполнении требования украинского президента Владимира Зеленского передать Крым в распоряжение Киева, пишет Патрик Бьюкенен в статье для журнала American Conservative.
Читайте подробнее: American Conservative: три страны ЕС не требуют передавать Крым Украине
Военное вмешательство НАТО в ситуацию вокруг Украины невозможно из-за риска ответного удара со стороны России, заявил эксперт Роберт Хантер газете American Thinker.
Читайте также: В США предупредили об ответных мерах Москвы в случае вторжения НАТО
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погиб военнослужащий из Хакасии Аймир Миягашев. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Читайте подробнее: На Украине погиб ещё один военнослужащий из Хакасии
Житель Якутии заплатит 30 тыс. рублей за то, что написал на ограждениях фразы, дискредитирующие армию России. Надписи он сделал на трёх языках.
Киевские боевики обстреляли города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую из «Градов» — СЦКК