19:36 02.06.2022

Уроженец Карачаево-Черкесии генерал-майор ВВС РФ Канамат Боташев погиб в небе над Луганской Народной Республикой, спасая окруженную группу военнослужащих ВС РФ. Боташев на своем самолете выполнял задачу по поражению целей противника. В воздухе Боташев услышал о попавшей в окружение штурмовой группе российских военных.

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Об этом: Генерал-майор из Карачаево-Черкесии Канамат Боташев погиб, спасая бойцов

«Мы работаем над созданием безопасного коридора, который после разминирования акватории позволит судам с зерном вывозить зерно с Украины на мировые рынки. Нам постоянно звонят и просят включить в эту систему. Мы открыты для сотрудничества со всеми и, надеюсь, в результате создадим в Стамбуле центр для решения этих вопросов», — сказал глава МИД Турции.

Турция открыта для сотрудничества со всеми странами в вопросе коридора для вывоза зерна с Украины и надеется создать в Стамбуле центр решения этих вопросов, заявил 2 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами университета города Эскишехир.

Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде появилось граффити с изображением белгородского Алеши

Граффити с мальчиком Алешей, который каждый день у дороги встречал колонны российских военнослужащих, появилось в Нижнем Новгороде.

Одним из условий этого должно быть устранение морских мин, выставленных украинской стороной возле своих портов, отметил российский дипломат.

Россия готова предоставить безопасный морской коридор для пропуска судов с украинским зерном, заявил 2 июня постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя .

Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что большинство иностранных наёмников, принимавших участие в боях на стороне Украины, было уничтожено Вооружёнными силами России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: В Днепропетровской области ВСУ не дают людям уехать в освобождённые города

Украинские боевики не выпускают мирных жителей за пределы контролируемой ими территории, не пускают людей, которые хотят вернуться в освобождённые от ВСУ районы, сообщил 2 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев .

Заявление главы Министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Алексея Кострубицкого о том, что ведомство подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, а в двух районах города уже возобновилась подача воды, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: Украинские боевики оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах

В школах и в многоквартирных жилых домах оборудуют огневые позиции украинские вооружённые формирования, сообщил 2 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев .

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору из Карачаево-Черкесии, летчику Канамату Боташеву . Указ об этом подписан 1 июня 2022 года. Звезду Героя передали семье погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине в ходе траурного митинга, состоявшегося в городе Карачаевске, откуда родом Канамат Боташев.

Украина самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставленных Вашингтоном, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк .

Он указал, что соответствующий документ подписан главой региональной военно-гражданской администрации.

Военно-гражданская администрация (ВГА) освобожденных территорий Запорожской области издала указ о национализации государственного имущества Украины, сообщил 2 июня один из руководителей ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Читайте подробнее: Солдат из Выборгского района Ленобласти погиб при защите Донбасса

Российский военнослужащий Глеб Тихомиров , уроженец Выборгского района Ленинградской области, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса.

Из оружия, которое Запад поставляет украинским ВС, убивают стариков и детей. «Помощь» Запада Киеву — это военное преступление, заявил 2 июня российский постпред Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Читайте также: Российские саперы обезвредили в Донбассе 212 опасных предметов

Российские саперы из отрядов МЧС и Вооруженных сил за последние сутки очистили свыше 30 га территории республик Донбасса, обезвредив 212 взрывоопасных предметов, сообщил 2 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев .

Читайте также: Замглавы Минобороны РФ и замгенсека ООН обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию на Украине обсудили 2 июня на встрече в Москве заместитель российского министра обороны Александр Фомин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс , сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Читайте подробнее: Глава Карелии объявил о создании добровольческих дружин для защиты Донбасса

В Карелии под эгидой главы республики и военного комиссариата будут созданы добровольческие дружины, которые окажут помощь российским военнослужащим в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом вечером 2 июня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети

Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии и миномётов

Столицу ДНР несколько раз за вечер 2 июня обстреляли украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Если Украина использует полученные от США вооружения для атаки на территорию России, то у российских Вооруженных сил не останется иного выбора, кроме удара по центрам принятия решений, заявил 2 июня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку из миномётов и артиллерии

Город Горловка (ДНР) подвергся множественным обстрелам со стороны украинских боевиков вечером 2 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Вечером 2 июня украинские вооружённые формирования атаковали из миномётов Бахмутский район ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Читайте также: Премьер Польши Моравецкий заявил о выгоде от поставок оружия на Украину

По его словам, Варшава получит за это сотни миллионов евро от Евросоюза.

Польша получит финансовую выгоду от поставок оружия Украине, заявил 2 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен .

Об этом: Медведев пообещал удары по центрам принятия решений при нападении Украины

Москва готова нанести удары по центрам принятия решений, если Киев попытается применить по российской территории полученное от США вооружение, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Подробности в материале: Конгресс США требует отчета о расходовании $40 млрд на помощь Украине

Конгресс США требует от Пентагона предоставить подробный отчет о расходовании $40 млрд, выделенных на помощь Украине. Об этом сообщило издание Politico.

Читайте также: Украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР

В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Невзоров (признан иноагентом в РФ) с женой всё же стали гражданами Украины — советник министра МВД страны Геращенко.

Киевские боевики подвергли минометному обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских военных новой «Азовсталью», считает командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба .

Подробности в материале: Запад воюет с Россией чужими руками — Медведев

Соединённые Штаты и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом в интервью Al Jazeera заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Украинские войска совершили обстрел из миномёта города Ясиноватая. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима

О прибытии в Россию ещё более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины сообщает 3 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в ДНР — СЦКК

Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами из минометов. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали за сутки 319 человек

За последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 319 человек. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел н. п. Первомайск с применением минометов калибра 120 мм (6 мин).

Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 02 июня.

Читайте также: В городском парке Якутска открыли набор контрактников для военной службы

В парке культуры и отдыха столицы Якутии открыли палатку, в которой добровольцы могут поступить на военную службы по контракту.

Аварийно-восстановительные работы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) продолжает МЧС России. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте подробнее: Три жителя ДНР пострадали за сутки при обстрелах ВСУ

За последние сутки в результате украинских обстрелов пострадали три жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского МЧС.

Подробности в материале: Читайте также: Медведев предупредил об ответе России на применение американских РСЗО

Он пояснил, что говорит об украинском министерстве обороны, о Генштабе, хотя конечные центры принятия решений «находятся даже не на территории Киева». Поэтому России, безусловно, придётся учитывать угрозу.

Украина не оставит России иного выбора кроме удара по центрам принятия решений, если применит против российской территории полученное от США вооружение. Об этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Подробности в материале: Украинские боевики дважды обстреляли Горловку в ДНР

Вооруженные украинские формирования утром 3 июня дважды обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Стремоусов заявил о провале попыток ВСУ вторгнуться в Херсонскую область

Об этом: Посол ФРГ в России оценил возможность встречи Путина и Шольца

«Я не знаю ничего, что указывало бы на наличие обстоятельств для личной встречи», — сказал фон Гайр.

Германский посол в России Андреас фон Гайр полагает, что личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшее время не произойдёт. Об этом сообщает 3 июня РИА Новости.

Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: В ДНР прибыла третья автоколонна спецтехники из Пензенской области

Технику задействуют в восстановлении мостов, в том числе в зоне недавних боевых действий, а также автомобильных дорог общего пользования.

Техника для восстановления важных объектов дорожного хозяйства продолжает поступать в Донецкую Народную Республику. Из Пензенской области 2 июня в ДНР прибыла автоколонна с комплектующими асфальтобетонного завода, сообщил губернатор Олег Мельниченко .

Вооружённые формирования Украины обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За прошедшие сутки пункты пропуска на границе в Ростовской области пересекли более 16,5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает 3 июня региональное пограничное управление ФСБ.

«Скажу коротко сначала: с определённого периода — нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен», — сказал Медведев.

Проведение военной спецоперации на Украине с определённого момента стало для России неизбежным. События не стали развиваться по мирному сценарию из-за деструктивной позиции НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Об этом: В Луганске сообщили о намерении создать новую футбольную команду

В настоящее время футбольный клуб «Заря» больше не базируется в Луганске и едва ли вернется в город, а потому нужно создать новую команду, представляющую Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом 3 июня рассказал луганский градоначальник Манолис Пилавов .

Подробности в материале: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии — СЦКК

Украинские нацисты подвергли Петровский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В военной операции по защите Донбасса участвуют все народны России, заявил командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба .

Первое судно — сухогруз типа «Славутич», вышедшее из порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону. Судно зашло в разминированный порт Мариуполя для перевозки металлолома.

Сегодня, 3 июня, грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Горловку в ДНР

Вооруженные украинские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела погиб один мирный житель, 8 человек получили ранения, повреждено 6 многоэтажных жилых домов и разрушен 1 частный дом, а также разрушена гостиница и поврежден центр социальной реабилитации детей-инвалидов.

Об этом: Из Мариуполя в Безыменное за сутки было эвакуировано почти 320 человек

За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано почти 320 человек, в том числе 24 ребёнка. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская власть получила предупреждение о том, каким будет ответ на попытки применить американское оружие на территории России. Об этом написал 3 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов , комментируя заявление о якобы возможности нанесения удара по полуострову из американского оружия.

Подробности в материале: Минобороны РФ показало работу гаубиц «Мста-С» по уничтожению позиций ВСУ

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по бронетехнике и укрепленным позициям ВСУ.

Подразделения НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают свой освободительный марш по оккупированным националистическими формированиями Украины территориям Республики.

Киевские боевики произвели обстрел населенных пунктов Луганское и Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: В Мелитополе выстроились очереди на оформление гражданства РФ

В городе Мелитополе Запорожской области выстроились длинные очереди желающих подать заявку на получение российского гражданства. Об этом сообщает Первый канал.

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Об этом: Украинские боевики обстреляли из артиллерии Байрак в ДНР

Населенный пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: В Донецке поврежден водоузел в результате обстрела украинских боевиков

Повреждения при обстреле со стороны украинских вооруженных формирований получил резервуар Петровского водоузла в Донецке. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Читайте также: Войска НМ ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских боевика

За прошедшие сутки вооруженные украинские формирования в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 33 человека личного состава. Об этом 3 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко .

Украинские войска открыли огонь из «Града» по населённым пунктам Луганское и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Волонтёры ОНФ совместно с НМ ЛНР доставили на машине гуманитарную помощь во временные пункты размещения людей.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли из миномёта Горловку

Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За Россию, за мир без нацизма!» — принципиальная позиция новосибирцев с момента начала спецоперации. И она укрепляется с каждым днём. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть .

Ровно 100 дней назад, 24 февраля началась специальная военная операция ВС РФ по защите Донбасса.

Читайте также: Украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке в ДНР

В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб один мирный житель

В результате обстрела киевскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 3 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Подробности в материале: При обстреле Горловки погиб мирный житель

В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинских боевиков погиб мирный житель. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Пантелеймоновку в ДНР — СЦКК

Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Под Харьковом ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ французского наемника

В Харьковской области ликвидирован воевавший на стороне ВСУ французский наемник, передает радиостанция Europe 1.

С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 3,7 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 33,3 тысячи боеприпасов. Об этом 3 июня сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наводчик артиллерии украинских вооруженных формирований был задержан военнослужащими Росгвардии на территории Харьковской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом: Силы ДНР отразили попытку прорыва боевиков ВСУ возле Новгородского

Силы Донецкой Народной Республики в результате совместных действий с ВС России отразили попытку прорыва украинских боевиков в районе населенного пункта Новгородское, уничтожены до 20 боевиков. Об этом сообщает 3 июня Народная милиция ДНР.

Читайте подробнее: Украинские боевики несколько раз обстреляли Горловку и Байрак в ДНР

Вооруженные украинские формирования в течение получаса несколько раз обстреляли Горловку и населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Республика Крым оказывает всю необходимую поддержку освобождённым территориям Херсонской и Запорожской областей, сообщил 3 июня журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов .

Подробности в материале: Аксенов предостерег Киев от ракетного удара по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевский режим от попыток нанести ракетный удар по полуострову, поскольку в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.

Читайте также: В Калмыкии простятся с погибшим на Украине земляком

В Калмыкии проводят в последний путь участника специальной военной операции на Украине Алексея Беляева , погибшего при выполнении боевой задачи. Об этом сообщается в телеграм-канале Малодербетовского районного муниципального образования 3 июня.

Читайте подробнее: Читайте также: Добро должно быть с кулаками — о спецоперации России в защиту Донбасса

Россия — одна из немногих стран, которая может позволить себе сохранить свой суверенитет и защитить своих граждан, в какой бы части планеты они ни находились, уверен член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

В Минобороны рассказали о постановочных видео, которые снимают киевские власти для западной аудитории:

Подробности в материале: Кадыров после встречи с Шойгу заявил об ускорении спецоперации

Специальная военная операция России на Украине пойдёт в ускоренном темпе, заявил 3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров .

Читайте также: Российские средства ПВО за сутки уничтожили три беспилотника ВСУ

За последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника украинских нацистов. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

В ходе проведения специальной военной операции на Украине ВКС РФ за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Об этом 3 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Пособия продолжат получать инвалиды, беременные женщины и дети. Остальным придётся обеспечивать себя самим или же вернуться на родину.

Польша решила мотивировать украинских беженцев отменой пособий. Власти страны решили упразднить ежедневные выплаты с 1 июля, чтобы стимулировать беженцев искать работу.

Подробности в материале: Российская авиация за сутки уничтожили свыше 360 националистов

За минувшие сутки российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины уничтожила свыше 360 украинских националистов. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Об этом: Киев при поддержке Британии снял фейковый фильм о бое с ВС России

Киевский режим при финансовой поддержке Великобритании снял в Николаевской области фейковый фильм о бое с якобы превосходящими силами России, сообщил 3 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Уничтожены ещё один украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ», две установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», две миномётные батареи, восемь артиллерийских орудий.

Российская авиация поразила четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 3 июня на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Читайте подробнее: Лавров приедет в Турцию 8 июня и обсудит ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию на Украине с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в ходе визита в Анкару 8 июня. Об этом 3 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Подробности в материале: Ракетные войска России поразили более 650 позиций украинских сил

В районе посёлка Первомайское в Николаевской области Украины уничтожен пункт управления беспилотниками.

Более 650 позиций украинских сил поразили российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки в ходе спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 3 июня на брифинге.

Жители освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей должны сами определить свою судьбу, и предсказать их выбор несложно. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов .

Читайте также: Войска ДНР освободили от ВСУ 224 населенных пункта республики

На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 224 населенных пункта. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

На ракету нанесены надпись «Донбасс», а также флаги ДНР и ЛНР.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём «Прогресс МС-20».

Швеция отправит Украине пакет военной помощи на 95 млн евро. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,71-мм винтовки и боеприпасы.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Сигнальное и Байрак в ДНР

Вооруженные украинские формирования произвели обстрелы населенных пунктов Сигнальное и Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские войска обстреляли Байрак и Сигнальное в ДНР

В Донецкой Народной Республике обстреляны населённые пункты Байрак и Сигнальное. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Очень долго разговаривали о событиях, происходящих на родине.

Кристина и Игорь Белые со своей дочкой приехали в Алтайский край еще месяц назад из города Рубежное Луганской Народной Республики. Остановились у родственников в Славгороде, однако главе семейства удалось быстро найти работу, и сейчас семья снимает небольшой, но уютный домик, в который они пригласили в гости офицеров Славгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Следователи пришли не с пустыми руками — сладости к столу и подарок семилетней Веронике.

Следователи Славгородского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю навестили семью беженцев из Луганской Народной Республики, сообщает 3 июня телеграм-канал ведомства.

Вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённым пунктам в Донецкой Народной Республике.

Подробности в материале: Крым поможет Херсонской области восстановить дороги и мосты

Республика Крым намерена оказать помощь в ремонте дорог и мостов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов .

Подробности в материале: Крым переподготовит 20 тысяч учителей из Херсона и Запорожья

Переподготовку 20 тысяч учителей школ из Херсонской и Запорожской областей обеспечат власти Республики Крым. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов .

«Зачистка идёт планово и методично, никакой второй «Азовстали» тут не будет», — заверил Мирошник.

Территорию химического завода «Азот» в Северодонецке продолжают зачищать от украинских боевиков. Об этом посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил 3 июня в своём телеграм-канале.

Об этом: Песков подвёл итоги трёх месяцев специальной военной операции на Украине

В настоящее время Россия достигла ряда существенных результатов при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

«В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты. От про-нацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты. Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели СВО будут достигнуты», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, операция имеет своей основной целью — защиту людей в ДНР и ЛНР.

В Кремле рассказали об итогах 100 дней специальной военной операции.

Украина вправе требовать, чтобы за проведение специальной военной операции были «отданы под суд не только руководители России, но и весь российский народ». С таким заявлением посол Украины в Латвии Александр Мищенко выступил в эфире латвийского государственного «Радио 4».

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Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следственный комитет России за восемь лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили 3 июня в пресс-службе ведомства.

«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Мы спланировали эту операцию. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Спецоперация по освобождению белорусов на Украине могла развиваться по нескольким сценариям, включая очень острый, однако прошла спокойно. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 3 июня журналистам.

Читайте подробнее: Песков оценил возможные сроки референдумов в Донбассе и на юге Украины

Понимания возможных сроков проведения референдумов в республиках Донбасса и в южных областях Украины пока нет, сообщил журналистам 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Об этом: Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в целях интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик с Россией предложил создать макрорегион Донбасс. Об этом он заявил на полях первого образовательного форума образовательных организаций России и Донбасса, работа которого началась в Ростове-на-Дону 3 июня.

Сейчас рассуждать о встрече Путина и Зеленского нет смысла даже теоретически — МИД РФ.

Жительница Гомеля возмутилась дизайном банковской карты «Беларусбанка», на лицевой стороне которой нарисована большая латинская буква Z. По словам женщины, ей не позволили выбрать другой дизайн карты. Об этом сообщает паблик «ЧП Гомель».

Подробности в материале: ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР — СЦКК

Населенные пункты Александровка и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Подробности в материале: Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о ходе спецоперации

В администрации президента России не стали комментировать вопросы о ходе специальной военной операции на Украине. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , за такой информацией следует обращаться к Министерству обороны России.

В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода , заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

«Зеленский занимается обменом. Но каким? Ему интересны в первую очередь солдаты и офицеры блока НАТО, пленные солдаты и офицеры ВСУ — подождут. Не настала еще их очередь. Да и на Родине они не особо и нужны», — заявил эксперт.

Президенту Украины не интересны плененные солдаты и офицеры ВСУ, его интересуют пленные из стран НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

Подробности в материале: Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна — Песков

Вопросы вывоза украинского зерна обсудит министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: У Минпросвещения РФ есть доказательства искажения Украиной истории

«Пятого мая я был в Донецке. Подробно обсуждали с главами республик вопрос, связанный с подготовкой учителей, в том числе на освобожденных территориях. К сожалению, киевский режим не гнушался ничем, в том числе искажением истории, фальсификацией фактов. У нас есть все доказательства», — сказал Кравцов.

Киевские власти не чурались искажения истории и фальсификации фактов. Об этом в ходе выступления по видеосвязи на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса, который проходит в Ростове-на-Дону, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов .

Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку из РСЗО «Град»

Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка — СЦКК

Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Повлияет ли это или не повлияет на положение дел на фронте? Я отвечу с очень высокой долей вероятности: не повлияет. Мы выбрали такую методологию что мы протянуты по очень протяжённой линии соприкосновения», — сказал Ходаковский.

Поставки американских реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS киевскому режиму, вероятнее всего, никак не смогут повлиять на ход освобождения Донбасса от украинской оккупации. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«ВСУ по-прежнему бьют по мирным объектам на Донбассе, как и все восемь лет, прошедших с начала войны в Донбассе», — заявил эксперт.

ВСУ бьёт по мирным объектам на Донбассе, потому что жители региона воспринимаются руководством Украины как люди второго сорта. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

Подробности в материале: В ДНР возбудили дело после похищения дочери замкомандира Народной милиции

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Захват заложников» против похитителей дочери замкомандира одного из подразделений Народной милиции ДНР Владимира Демченко, заявил 3 июня сообщили в отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры.

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Сегодня, 3 июня, в Ростове-на-Дону подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством образования России и министерствами образования и науки ДНР и ЛНР. Документ скрепили подписями на полях первого образовательного форума образовательных организаций РФ и Донбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

По его оценке, в обороне вооруженные силы Украины ещё способны вести боевые действия, но как только их ведут в атаку они становятся недееспособными. В итоге все попытки наступления заканчиваются для киевского режима провалом и большими потерями в личном составе военнослужащих.

Украинская армия не способна вести наступательные действия. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Русофобия на Украине распространена, но ее масштабы часто преувеличиваются, и явление это вполне обратимое. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

Украинские нацисты обстрелял город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Рассуждать о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет смысла даже теоретически, заявила 3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, русофобские взгляды в той или иной мере разделяют многие граждане Украины», — заявил эксперт.

Русофобия на Украине распространена довольно широко, это результат многолетней пропаганды и индоктринации. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв .

Чехия и Польша не планируют отказываться от оказания Украине всесторонней помощи, а, напротив, намерены её усилить. Об этом 3 июня после совместного заседания правительств обеих стран в Праге заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Заместитель командира одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Демченко заявил о похищении дочери Службой безопасности Украины (СБУ).

Юлия Тимошенко не исчезла из политического поля, просто она ведёт себя очень тихо. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

Отъезд экс-президента Украины Петра Порошенко — это не бегство, а укрепление связей с европейскими политиками и задел на будущее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин .

С Ростовской области началась интеграция образования Донбасса и России. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев , приветствуя участников начавшего работу в Ростове-на-Дону первого форума образовательных организаций России, Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 3 июня.

Поселок шахты «Трудовской» в Донецке подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Россия будет внимательно следить за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил Германии. Об этом 3 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Макеевка. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинская артиллерия обстреляла Донецк

Город Донецк оказался под огнём артиллерии ВСУ. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В данный момент между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными Украины начинается серьезное противостояние и конфликт. Об этом 3 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , его слова приводит агентство БелТА.

Украинская армия бьёт по заведомо мирным объектам в городах Донбасса, потому что не считает его жителей людьми. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв .

Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии

Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян из артиллерии со стороны украинских нацистов. Об этом 3 июня сообщает представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ракета-носитель «Союз-2.1. а», названная «Донбасс» в честь участников спецоперации на Украине, успешно стартовала с космодрома Байконур 3 июня.

«Ему пленные не нужны. Это не более чем расходный материал», — заявил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский не ведёт переговоров об обмене пленными, потому что они ему не нужны. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв .

«Петр Порошенко выехал с Украины, потому что был реальный риск, что его отправят в заключение», — заявил эксперт.

Петра Порошенко действительно могли привлечь в рамках дела об «угольной госизмене» после откровений Виктора Медведчука в СБУ. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв .

Об этом: Американские СМИ пишут об изучении Пентагоном захваченной ВСУ техники ВС РФ

Американское издание New York Times распространило информацию о том, что специалисты Пентагона ознакомились с трофейной российской техникой, которая попала к ВСУ в ходе спецоперации.

Читайте также: Сертификат на обучение в РГСУ выдан дочери Героя России Гаджимагомедова

Об этом 3 июня сообщила пресс-служба РГСУ.

Руководство Российского Государственного Социального Университета (РГСУ) выдало на имя дочери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова , погибшего в ходе военной операции против украинских нацистов, сертификат на внеконкурсное бесплатное обучение.

«Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка», — написал Собянин.

Москва и Луганск подписали соглашение о сотрудничестве и побратимстве. Об этом 3 июня сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

МИД Франции подтвердило гибель гражданина страны на Украине и напомнило о рекомендации не приезжать в эту страну.

Об этом: В Россию закрыли въезд 41 гражданину Канады

В отношении 41 канадского гражданина Россия ввела запрет на въезд, сообщили 3 июня в пресс-службе МИД РФ. Решение принято в ответ на антироссийские персональные санкции от 8 мая.

В ближайшее время Российским военно-историческим обществом будут организованы «исторические десанты», семинары для преподавателей истории, лекции для школьников. Кроме того, запланирована установка мемориальных досок и проведение передвижных интерактивных выставок на территории ДНР.

«Мы понимаем, что народ Донбасса требует изучения истории. Молодые ребята, школьники и студенты, хотят изучать правдивую историю и те события, которые были на территории великой страны и Донбасса», — сказал вице-премьер ДНР Владимир Антонов.

Далее в Донецком краеведческом музее состоялась встреча Николая Овсиенко с членами правительства Республики, а также активом представительства РВИО в ДНР. В ходе встречи обсуждались вопросы исторического просвещения, использование в школах учебников и методических пособий РВИО по истории. Для библиотек и институтов ДНР были переданы десятки книг и учебных пособий, изданных Российским военно-историческим обществом.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Николай Овсиенко заявил, что возрождение мемориала Саур-Могила является действительно важным проектом для всей России. Он будет максимально деликатно сохранен и возрожден в первоначальном виде. Там не нужен другой памятник, там нужен этот памятник, сказал он.

В Донецке состоялась встреча заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР. Ключевой темой стало обсуждение восстановительных работ на Мемориальном комплексе Саур-Могила.

Частично завершить работы по восстановлению священного места планируют к сентябрю этого года, чтобы в день освобождения Донбасса праздник прошел на уже возрожденной легендарной высоте.

Полностью будет восстановлена и верхняя часть мемориала, 36-метровая стела, фигура Солдата и Вечный огонь, при этом все захоронения будут сохранены. Помимо имен героев Великой Отечественной войны, на пилонах появятся и фамилии современных освободителей. На некоторых пилонах решили оставить следы недавних боевых действий, чтобы сохранить память об этих событиях и передать ее подрастающему поколению.

«На мемориале работают наши специалисты и эксперты, лучшие реставраторы по тем технологиям, которые использовались при строительстве мемориала. Надо сказать, что технологии эти очень непростые, но всеми участниками этого процесса принято решение, что восстанавливать будем в полном объеме. В этом году мы планируем завершить все, что касается аллеи, исторических боковых пилонов. Добавится еще три пилона с левой стороны, на которых будет раскрываться подвиг Донбасса в военных действиях 2014−2022 годов», — подчеркнул заместитель председателя РВИО.

Николай Овсиенко побывал на мемориале и лично проверил ход работ, исполнение графика, а также провел совещание с реставраторами и специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ.

«Это большой и важный проект для всего народа Донбасса, не только для тех, кто здесь родился и вырос, для России это тоже большой проект. Мы обсуждали, каким будет этот монумент. Российское военно-историческое общество нашло возможность как для проектирования, так и для финансирования этого проекта. Я думаю, что в самое кратчайшее время все жители Донбасса увидят, что солдат встал над холмом Саур-Могилы. Как говорят в народе, как только солдат поднимется, тогда и военные действия закончатся», — сказал вице-премьер ДНР Владимир Антонов .

Восстанавливать комплекс Саур-Могила планируется в полном объеме, сохраняя его первозданность. Работы будут проходить в несколько этапов.

Спустя 75 лет, во время ожесточенных боев между ополченцами и войсками украинской армии, Мемориальный комплекс был разрушен. РВИО планирует восстановить это святое для многих поколений жителей Донбасса и России место к 31 августа. Именно в этот день в 1943 году советскими войсками была взята высота, а на кургане установлен Красный флаг.

Летом 1943 года курган Саур-Могила навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.

Саур-Могила — курган в Шахтёрском районе Донецкой области. В годы Великой Отечественной войны он имел особое стратегическое и тактическое значение.

Подробности в материале: Лавров обсудил с иранским коллегой ядерную сделку и ситуацию на Украине

Вопрос переговоров о возобновлении договора о ядерной программе Ирана обсудили 3 июня по телефону российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан , сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Собянин заявил, что 1,5 тыс. специалистов городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники уже работают в Луганске.

Источник в Reuters подтвердил ТАСС, что два журналиста агентства были ранены в результате обстрела ВСУ под Севердонецком.

Он отметил, что ЛНР примет усиленные меры, чтобы Украина не начала применять американские РСЗО.

Американские РСЗО могут быть использованы Украиной для массированных и разрушительных обстрелов ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Двое мирных жителей ранены в Донецке в результате его обстрела со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в ДНР в СЦКК.

Очень важным для всех жителей России назвали в Российском военно-историческом обществе восстановление Мемориального комплекса Саур-Могила, сообщили 3 июня в пресс-службе организации.

Читайте также: Регионы продолжают направлять гуманитарную помощь в ЛДНР

Гуманитарная помощь жителям Донбасса после начала спецоперации стала миссией российских регионов. Власть и граждане объединились в стремлении поддержать тех, кто оказался в беде.

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По его словам, МИД республики неоднократно рекомендовал гражданам воздержаться от посещения этой страны.

Французский гражданин, принимавший участие в боевых действиях на Украине, получил смертельные ранения, сообщил 3 июня журналистам представитель МИД Франции.

О взрыве в море рядом с заводом «Азовсталь» в городе Мариуполе (ДНР) вечером 3 июня сообщает «Русская весна».

По предварительным данным, люди погибли от сработавшего взрывоопасного предмета, тип которого пока не установлен.

На одном из пляжей Мариуполя из-за взрыва погибли два человека, сообщает 3 июня Штаб территориальной обороны Донецкой народной Республики (ДНР).

Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения.

Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще — и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков.

Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать. Многие ещё работают, но начали прикрывать. Но это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём.

Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат — повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась — и сразу цены полетели вверх.

К чему это привело? Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного.

Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, — это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов.

Вторая причина — это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике.

И это был первый шаг, очень серьёзный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие. Это первое.

Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так. Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак.

Совсем по-другому складывалась ситуация в тех же Соединённых Штатах. За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента.

В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею Вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции.

Ничего лучшего не нашли в тех же Соединённых Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики.

Потому что, во-первых, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели, и нужно было восстанавливать мировую экономику.

В. Путин: Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы. Почему?

Запад, конечно, и в этом тоже обвиняет нас. В реальности какая ситуация на этот момент, как она складывается? И что, на Ваш взгляд, дальше будет с рынками продовольствия и энергетики?

П. Зарубин: Владимир Владимирович, мы только что наблюдали за Вашей встречей с главой Сенегала, который одновременно является и лидером Африканского союза. Он об этом говорил, ну и вообще чувствуется, конечно, последнюю неделю, что многие страны крайне обеспокоены даже уже не столько продовольственным кризисом — они опасаются масштабного голода, потому что стремительно растут мировые цены на продовольствие, стремительно растут цены на нефть, на газ. Это всё вещи взаимосвязанные.

Один мирный житель погиб и один ранен из-за обстрела ВСУ во Владимировке в Волновахском районе, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

Это будет ухудшать ситуацию на мировых ранках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх — вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведёт в тупик.

Ведь британцы, потом американцы — англосаксы — ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы — нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию.

В. Путин: Вот к чему: ситуация будет ухудшаться.

К чему всё это приведёт, на Ваш взгляд?

П. Зарубин: Только что, кстати, пришла новость, что в новом санкционном европейском пакете — супруга главы одной из наших крупнейших компаний по удобрениям.

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гражданство Украины.

«Это беспрецедентная работа печатаного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти исходили из того, что доллар мировая валюта, и он как обычно рассосётся по всей мировой экономике, и будет незаметно. Оказалось, что это не так. Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что эта ошибка финансовых властей США — она никак не связана с действиями России на Украине», — сказал он.

Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями РФ на Украине, заявил Владимир Путин . Он назвал беспрецедентным объем работы «печатного станка» с долларами в США в период пандемии.

РФ не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной, заявил Путин.

Там, кстати, очень много судов застряло сегодня в украинских портах — иностранных, десятки судов. Их просто там держат взаперти, и, кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор.

Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морю в любом направлении.

П. Зарубин: Какой может быть логистика вывоза из тех портов, которые под нашим контролем? Какие могут быть условия?

Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует.

Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос. Во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич [Лукашенко] ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует — вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Белоруссию. Никто не мешает.

И, наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше — в любую точку планеты.

Пятое. Можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто нескольких часов, и всё.

Четвёртое. Можно через Венгрию.

Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию.

Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию, — украинские войска когда-то это заминировали в три слоя, — работы заканчиваются. Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе.

Второе. Существует другая возможность: порты Азовского моря — Бердянск, Мариуполь — находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна через эти порты. Пожалуйста.

Они должны разминировать и поднять со дна Чёрного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал. Это первое.

Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.

Первый. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала.

Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна.

В текущем сельскохозяйственном году — 2021−2022 годы — мы проэкспортируем 37 миллионов, а за 2022−2023, я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн. Но это так — апропо, между прочим.

Во-вторых, 20 миллионов тонн украинской пшеницы — это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать шесть миллионов тонн пшеницы. По данным нашего Министерства сельского хозяйства, это не шесть, это примерно пять миллионов тонн — даже, допустим, шесть — и, это данные нашего Минсельхоза, семь миллионов тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного.

Во-первых, есть некоторые объективные вещи, я сейчас о них скажу. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире — 800 миллионов тонн, это 2,5 процента. Но если мы будем исходить из того, что в общем объёме продовольствия в мире пшеница составляет только 20 процентов, — а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, — то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы — это 0,5 процента, ни о чём. Это во-первых.

В. Путин: Это блеф. И вот почему.

П. Зарубин: Но ведь Россию с очень высоких трибун обвиняют в том, что зерно-то есть в реальности, но оно в украинских портах, и Россия якобы не даёт это зерно вывозить.

Не Россия является виновницей усугубления проблем с удобрениями и продовольствием, за это ответственны «американские и европейские партнёры», заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия.

А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что, если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции.

Между прочим, по удобрениям Россия занимает 25 процентов мирового рынка, а скажем, по калийным удобрениям, как мне говорил Александр Григорьевич Лукашенко, — надо проверить, конечно, но я думаю, что это соответствует действительности, — по калийным удобрениям Россия и Белоруссия — 45 процентов мирового рынка. Это огромный объём.

В. Путин: Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнёры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе — и в продовольственном, и в секторе производства удобрений.

Создать условия для безопасной транспортировки украинского зерна готова Россия, заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Ухудшение ситуации в мировой экономике никак не связано с военной операцией России в Донбассе, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинская сторона не исключает возможности обстрела Крыма американским вооружением.

Об этом: Путин сравнил объёмы экспорта зерна из России и с Украины

Экспорт украинского зерна не столь значителен, как о нём сейчас говорят на Западе в политических целях, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Решение американских властей передать Киеву четыре вертолёта Ми-17, которые были переданы Вашингтону Москвой для эксплуатации исключительно в Афганистане, вредят ситуации на Украине и репутации США. Об этом говорится в опубликованном 3 июня заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой .

«Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала».

Он пояснил, что Россия не намерена препятствовать вывозу украинского зерна.

Главным препятствием для вывоза зерна через морские порты Украины стала сама Украина, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Энергетические проблемы стран Запада — результат спекуляций и продвижения зелёной энергетики, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Читайте также: Киев намерен добиваться санкций против 12 тысяч граждан России

Украинские власти подготовили список из более чем 12 тысяч граждан России, введения санкций в отношении которых Киев намерен добиваться на международном уровне, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко .

Читайте также: ИА REGNUM призывает поддержать гуманитарную миссию в Донбассе

Напомним, в работе миссии активно участвует заместитель главного редактора ИА REGNUM , собственный корреспондент ИА REGNUM в ДНР Никита Третьяков , и несколько военных корреспондентов разных СМИ.

Поучаствовать в сборе средств для помощи можно, перечислив любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.), с примечанием к переводу: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на закупку продовольствия и медикаментов для жителей освобожденных районов ДНР и ЛНР.

Всего в этот раз мы раздали около 145 продуктовых наборов, в каждый из которых входила 1 пачка гречки, 1 пачка макарон, пачка сахара и банка тушенки. Общая сумма доставки составила 57 тысяч рублей, так как в этот раз мы взяли пачки гречки и макарон не по 400 и 450 грамм, а по 800 и 900 грамм соответственно.

В этот раз мы воспользовались помощью местного активиста, подсказавшего нам, какие кварталы наиболее нуждаются в помощи. Мест раздачи оказалось два, прямо во дворах. Мы назвали это «гуманитарка с доставкой на дом». Дело в том, что в этих домах, особенно в первом сегодняшнем дворе, живут в основном пожилые люди, которые по разным причинам редко могут добраться до больших гуманитарных центров. Поэтому мы были рады привезти продукты им прямо к подъезду.

Проект «Буханка»: на социальную помощь жителям ДНР и ЛНР.

Девять сенаторов США призвали расширить санкции против РФ в связи с событиями на Украине.

Множественным обстрелам подвергли вечером 3 июня украинские вооружённые формирования столицу ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Подробности в материале: ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и миномётов

Горловский район ДНР украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 3 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В пункте в настоящий момент находится 67 человек.

Президент Сербии Александр Вучич 3 июня навестил украинских беженцев в пункте временного размещения в городе Вранье на юге страны.

Командующий Национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин заявил, что США и другие страны Запада должны срочно изучить вопрос поставки Украине партии истребителей советского производства с индексом «МиГ». Об этом пишет издание Politico.

Об этом: Дети из Луганска едут на оздоровление в курганскую область

В Курганской области Шадринский государственный педагогический университет и лагерь «Салют» готовы к приёму детей на университетскую смену, организованную для детей из Луганска.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н. п. Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов) и артиллерийских орудий калибром 122 мм (5 снарядов). В результате обстрелов в н. п. Первомайск ранено 2 мирных жителя 1943 г. р. и 1973 г. р., а также повреждено 3 жилых дома.

Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 3 июня.

Читайте подробнее: В Чехии сообщили о хамском выпаде офиса Зеленского в адрес Запада

Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович нахамил западным странам в ответ на их предложение о примирении Киева с Москвой, написал чешский журналист Либор Дворжак в своей колонке для портала iROZHLAS.

Политик отметил, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.

Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза по российским паспортам — замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию ЕС и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта. Об этом 4 июня сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры работы комплекса РЭБ «Палантин» на Украине

Видеозапись боевой работы новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины впервые обнародовало 4 июня Минобороны России.

Повторю: главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся».

«Ещё в одном селе Грайворонского горокруга восстановлены все дома. Работы в селе Безымено велись две недели. Обстрел со стороны Украины здесь был 17 мая. Всего было повреждено 4 домовладения: где-то были выбиты окна и посечены заборы, а где-то дому досталось сильно. В одном из домовладений была полностью разрушена хозпостройка вместе со всей живностью. Постарались оперативно закрыть все вопросы жителей, и даже новых уточек уже приобрели.

Об этом: ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов

ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над ВСУ

ЛНР примет участие в разработке устава международного трибунала над ВСУ. Об этом сообщила замминистра иностранных дел республики Анна Сорока.

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 122 мм. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

3 июня в Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из РФ для военнослужащих и мирных жителей Донбасса.

Об изменении позиции властей США по ситуации на Украине свидетельствуют заявления бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера в СМИ Соединенных Штатов. Об этом 4 июня написал депутат немецкого бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES. cz.

Подробности в материале: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 8 снарядов

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 8 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Связанный с ситуацией на Украине кризис продемонстрировал, что страны Запада изолированы от всего остального мира. Об этом 4 июня написал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в своей статье для издания Giornale.

ТОС-1м «Солнцепёк» ударила по позициям ВСУ под Авдеевкой. Одним залпом данная боевая машина способна накрыть 40 000 м. кв. — территорию, эквивалентную четырем футбольным полям. Термобарические боеприпасы не дают шансов противнику: горючий аэрозоль проникает в блиндажи, окопы и технику украинских террористов.

Примечательно, что Украина в числе обсуждающих сторон не названа.

США, ЕС и Великобритания обсуждают условия прекращения огня на Украине, сообщили источники CNN. Переговоры ведутся в том числе по четырехэтапному плану урегулирования конфликта, предложенному ранее Италией, однако США выступают против него.

Подробности в материале: ВСУ выпустили по Гольмовскому 6 снарядов

ВСУ выпустили по Гольмовскому 6 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общими усилиями был собран груз с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

Автопробег «От Кузбасса до Донбасса» состоялся по маршруту Кемерово — Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону. К нему присоединились добровольцы из числа офицеров из региональных и транспортных подразделений СК России, а также обучающихся образовательных учреждений ведомства, представителей добровольческих и общественных организаций.

В Ростове-на-Дону завершился патриотический автопробег «От Кузбасса до Донбасса». Патриотическое мероприятие объединило всех неравнодушных граждан, искренне переживающих за судьбу жителей Донбасса, а также желающих поддержать Вооруженные силы РФ, принимающие участие в специальной военной операции.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отметили в Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 12 июня.

ВСУ обстреляли Донецк ракетами из БМ-27 «Ураган». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Специалисты Минобороны России продолжают работы по разминированию территорий Харьковской области, перешедших под контроль ВС РФ.

Об этом: В Совфеде считают ловушкой намеки Запада на сотрудничество с Россией

В Совфеде не верят заявлениям западных политиков о возможности возврата к сотрудничеству после окончания военных действий.

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у его коллеги с Украины Владимира Зеленского наметился серьёзный конфликт с украинскими военными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: В сети появились снятые с беспилотника кадры территории «Азовстали»

Видеозапись, на которой запечатлено, как сейчас выглядит территория завода «Азовсталь» в Мариуполе, где ранее были заблокированы и затем сдались украинские нацисты, выложил 4 июня телеканал RT в своем телеграм-канале.

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках военной спецоперации России на Украине, которые ускорят её темпы и в разы повысят эффективность наступательных манёвров, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

В результате боестолкновений с подразделениями НМ ЛНР противник понёс значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Штурмовые подразделения НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают демилитаризировать вооруженные формирования киевского режима в районе Северодонецка.

10:27 04.06.2022

ДНР 4 июня 2022 года. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ следующих населенных пунктов:

г. Донецк (Петровский район):

[[[list-1]]]

н.п. Горловка (Калининский район):

[[[list-2]]]

Кроме того, в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточен вентилятор главного проветривания скипового ствола шахты им. Челюскинцев.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

10:32 04.06.2022 В результате обстрела вооруженными украинскими формированиями Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения мирная жительница. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале. Читайте также: При обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ была ранена мирная жительница

10:36 04.06.2022 Мирный житель был ранен при обстреле украинскими нацистами Петровского района Донецка. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале. Подробности в материале: В результате обстрела ВСУ Донецка был ранен мирный житель

10:49 04.06.2022 Патриотический автопробег «От Кузбасса до Донбасса» завершился в Ростове-на-Дону. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Об этом: В Ростове-на-Дону завершился автопробег «От Кузбасса до Донбасса»

10:51 04.06.2022 ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное и Алекандровку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное и Алекандровку

10:55 04.06.2022 112 человек эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР. Об этом 4 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Об этом: Из Мариуполя за сутки эвакуировали 112 человек

10:56 04.06.2022 Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Ракетными войсками России поражены 33 пункта управления ВСУ

11:04 04.06.2022 ВСУ выпустили по Горловке 8 мин. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке 8 мин

11:05 04.06.2022 Сообщения том, что представители США, Евросоюза и Великобритании на протяжении последних недель обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, прокомментировал 4 июня в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. Подробности в материале: Пушков прокомментировал обсуждение Западом перемирия на Украине

11:07 04.06.2022 До 30 человек личного состава и техника ВСУ уничтожены за сутки, подавлены 3 огневые точки в районе н.п. Водяное. Об этом 4 июня сообщает Народная милиция ДНР. Читайте подробнее: Народная милиция ДНР уничтожила две БМП-2

11:10 04.06.2022 Французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность личной поездки в Киев. На эту тему он высказался в интервью Le Figaro. Читайте подробнее: Эммануэль Макрон допустил личную поездку в Киев

11:15 04.06.2022 Центры юридической помощи намеревается открыть в Донецке и Мариуполе партия «Единая Россия». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этой политической силы. Читайте подробнее: «Единая Россия» откроет центры юридической помощи в Донецке и Мариуполе

11:19 04.06.2022 ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град»

11:26 04.06.2022 Следователи СК РФ возбудили два новых уголовных дела на силовиков ВСУ за преступления в Донбассе. Об этом 4 июня сообщили в СК РФ. Об этом: СК завел два новых уголовных дела на силовиков ВСУ за обстрелы Донбасса

11:30 04.06.2022 Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, сообщила 4 июня военный корреспондент Ирина Куксенкова. Об этом: Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной

11:32 04.06.2022 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

11:40 04.06.2022 Западные спецслужбы пытаются вывезти за пределы Украины мощности завода «Мотор Сич», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Читайте подробнее: Западные спецслужбы пытаются вывезти мощности «Мотор Сич»

11:43 04.06.2022 Чат-бот в мессенджере Телеграм для обращений в партийный центр гуманитарной помощи запустила в Херсоне партия «Единая Россия» («ЕР»). Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этой политической силы. Читайте подробнее: ЕР запустила в Херсоне чат-бот в Телеграм для обращений в центр гумпомощи

11:48 04.06.2022 Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ в Сумской области

11:50 04.06.2022 Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Авиацией ВС России уничтожено более 400 украинских националистов

11:54 04.06.2022 Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Российскими средствами ПВО сбит самолет ВСУ с вооружением и боеприпасами

11:59 04.06.2022 Брифинг Минобороны России. Последние данные о спецоперации на Украине. [[[list-3]]]

11:59 04.06.2022 ВСУ выпустили по Донецку ракеты из «Урагана» и «Града». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Донецку ракеты из «Урагана» и «Града»

12:00 04.06.2022 Раздача гуманитарной помощи населению. Мариуполь. Июнь. 2022. Donbass Buhanka Project.

12:05 04.06.2022 За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали — 676, в том числе 53 ребенка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: За 108 дней эскалации конфликта погиб 141 мирный житель ДНР

12:05 04.06.2022 О героических действиях командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, рассказали 4 июня в Минобороны России. Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге подполковника Михайлова

12:20 04.06.2022 О героизме и мужестве начальника радиостанции ефрейтора Дмитрия Коробейникова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, сообщили 4 июня в Минобороны России. Подробности в материале: В Минобороны России рассказали о подвиге ефрейтора Коробейникова

12:32 04.06.2022 ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР

12:35 04.06.2022 Украина потребовала у Германии предоставить ей подводные лодки. На подобную нужду Киева в ходе встречи с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт указал председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. «Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — приводит слова Стефанчука сайт Верховной рады Украины. Что ответила Стефанчуку на подобное заявление глава Минобороны Германии, страны, которая три месяца никак не может поставить Украине с десяток гаубиц, — не сообщается.

12:36 04.06.2022 О героизме и мужестве командира отделения технического обслуживаниямладшего сержанта Богдана Кузнецова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 4 июня в Минобороны России. Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге младшего сержанта Кузнецова

12:50 04.06.2022 Военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников украинских боевиков были сбиты российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: Российские силы ПВО сбили в районе Одессы военно-транспортный самолет ВСУ

13:11 04.06.2022 Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности. «Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении [Украины]. Украина ожидает от Индии больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки», — пишет издание The Hindu со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

13:26 04.06.2022 Общее количество переселенцев с Украины, размещенных в пунктах временного пребывания беженцев на территории Болгарии, составило 22 тыс. человек. Об этом 4 июня со ссылкой на заявление председателя болгарского Агентства по делам беженцев Марианы Тошевой сообщает БНР. Читайте подробнее: В Болгарии назвали число украинцев, вывезенных в пункты для беженцев

13:30 04.06.2022 Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов»

13:33 04.06.2022 Из-за обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка обесточен водоузел. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке обесточен водоузел

13:56 04.06.2022 В комментариях к статье французской газеты Le Figaro, в которой говорится о поставках киевскому режиму реактивных систем залпового огня производства США, читатели издания 4 июня высказались за то, чтобы наказать украинского лидера Владимира Зеленского за преступления Киева против мирных жителей Донбасса. Подробности в материале: Читатели из Франции потребовали для Зеленского пожизненного заключения

13:57 04.06.2022 ВСУ обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР

14:02 04.06.2022 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 снарядов

14:07 04.06.2022 Власти Запорожской области планируют провести перепись населения после того, как регион полностью выйдет из-под контроля Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. Об этом: Запорожская область намерена провести перепись населения

14:09 04.06.2022 На сегодняшний день в США все чаще говорят на тему о том, что победа киевского режима в конфликте с Россией невозможна. Об этом 4 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Пушков: в США все чаще говорят о нереальности победы Киева в конфликте с РФ

14:10 04.06.2022 Власти Швейцарии запретили Германии и Дании поставлять на Украину боеприпасы к ЗСУ Gepard и бронемашины Piranha III, передает 4 июня SRF. Об этом: Швейцария запретила Дании и ФРГ поставлять на Украину боеприпасы

14:14 04.06.2022 Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, уничтожен автомобиль скорой помощи. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

14:17 04.06.2022 В результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР начался пожар, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Об этом: В ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры

14:19 04.06.2022 ВСУ выпустили по Гольмовскому снаряды калибра 122 мм. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Гольмовскому снаряды калибра 122 мм

14:24 04.06.2022 Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук попросил главу минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки. Читайте подробнее: Украина попросила у ФРГ подводные лодки

14:50 04.06.2022 США не собираются вступать в войну с Россией из-за Украины, независимость которой не является для Вашингтона жизненно важным интересом. Об этом 4 июня написал в своей статье редактор — основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен. Об этом: США не намерены воевать с Россией из-за Украины — The American Conservative

15:01 04.06.2022 Поселок Случевск Погарского района Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 4 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Поселок Случевск в Брянской области был обстрелян ВСУ

15:09 04.06.2022 Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР загорелся в результате обстрела украинскими боевиками. Причиной пожара стали зажигательные боеприпасы, выпущенные из пулемёта, сообщило Министерство обороны РФ. Читайте также: Украинские военные подожгли скит в Святогорской Лавре при отступлении

15:16 04.06.2022 За роспуск Европейского союза и создание его снова, но уже без Польши и Венгрии, высказался бывший президент Польши Лех Валенса 4 июня в интервью изданию Interia. Читайте подробнее: Бывший президент Польши Валенса предложил распустить Евросоюз

15:36 04.06.2022 США должны отказаться от поддержки Украины, потому что она лишь усиливает напряжённость в отношениях России и Запада. В итоге это закончится катастрофой. Об этом говорится в издании American Thinker. Обозреватель американского журнала пишет о том, что «поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, всё чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом». Эксперт считает, что баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы. Она обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В итоге Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой означает ядерную войну и полное уничтожение. Читайте также: Риск катастрофы. В США заговорили об отказе от поддержки Украины

15:41 04.06.2022 «Русская гуманитарная миссия» совместно с НМ ЛНР передала медицинский автомобиль и медикаменты в Первомайск. «Русская гуманитарная миссия» совместно с НМ ЛНР передала медицинский автомобиль и медикаменты в Первомайск.

15:44 04.06.2022 Не менее семи американских военных советников, включая генералов и не считая других офицеров НАТО, на постоянной основе находятся в украинском Генштабе, контролируя и консультируя действия ВСУ на всех этапах. По информации CNN, генерал-майор Дэвид Болдуин, который возглавляет один из военных департаментов США, практически в режиме реального времени обрабатывает запросы Киева на поставки вооружений.

15:47 04.06.2022 Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия обстрела н.п. Первомайск 03.06.2022, в результате которого ранено 2 мирных жителя 1943 г.р. и 1973 г.р., а также повреждены 3 жилых дома.

16:01 04.06.2022 Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Макеевке в ДНР еще пять снарядов

16:13 04.06.2022 Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов

16:23 04.06.2022 Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поставил под сомнение ведущую роль Запада в мире. Он также отметил, что политическое и военное единство Европы вызвано неизбежной необходимостью. Читайте также: Берлускони констатировал отсутствие авторитетного лидерства Запада

16:24 04.06.2022 Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Горловке в ДНР еще восемь снарядов

16:39 04.06.2022 В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один мирный житель

16:54 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град»

16:59 04.06.2022 Ответные удары российских военных подрывают моральных дух боевиков Украины, заявил эксперт из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерик Кейган. Своё мнение он высказал изданию The Washington Post. Об этом: Украинские военные деморализованы обстрелами военнослужащих России

17:14 04.06.2022 Емкости со 100 тоннами селитры и кислоты в Северодонецке приказали заминировать власти Украины. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Читайте подробнее: Киев приказал ВСУ заминировать емкости с кислотой в Северодонецке

17:23 04.06.2022 В боях за Северодонецк некоторые подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 90% личного состава. Об этом 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге. Читайте также: ВСУ в боях за Северодонецк понесли критические потери — Минобороны РФ

17:27 04.06.2022 Огневые позиции созданы во дворах на улице Астрономическая в Харькове. Артиллерийские орудия расположили среди жилых домов. Об этом: Среди жилых домов Харькова украинские боевики установили артиллерию

17:31 04.06.2022 Более 13 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Подробности в материале: Саперы из РФ обезвредили более 13,8 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе

17:39 04.06.2022 Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 20 тыс. человек. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Подробности в материале: Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 20 тыс. человек

17:42 04.06.2022 Мировые цены на зерно пошли на спад. Снижение составило примерно 10%, сообщают СМИ. Мировые цены на зерно снизились до уровня апреля после заявления президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, такие как Бердянск и Мариуполь, если Украина разминирует свои морские гавани. Об этом: Мировые цена на зерно снизились после заявления Путина

17:46 04.06.2022 Из России на Украину доставлено более 26 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Подробности в материале: Россия доставила на Украину более 26 тыс. тонн гумпомощи

18:06 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Горловку из БМ-21 «Град»

18:44 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по населенному пункту Кременная в ЛНР 30 мин

18:58 04.06.2022 В результате обстрела украинскими боевиками села Случевск в Брянской области пострадал человек и загорелись два жилых дома. Пожар уже ликвидирован. Читайте также: При обстреле села в Брянской области загорелись два дома

19:12 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Доломитное и Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Доломитное и Киевский район Донецка

19:18 04.06.2022 Украинские силовики выпустили более 400 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 4 июня сообщает Народная милиция ДНР. Подробности в материале: ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 400 снарядов и мин за сутки

19:28 04.06.2022 Около 40 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщили в Народной милиции ДНР. Об этом: В ДНР за сутки уничтожили около 40 украинских боевиков

19:46 04.06.2022 Вооружение из США на Украине Россия «щелкает как орехи». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1». Читайте подробнее: Путин о поставках Украине оружия из США: «Системы ПВО щёлкают как орехи»

19:59 04.06.2022 Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 4 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале. Читайте также: В ДНР за сутки в ходе боев погибли трое военнослужащих

20:00 04.06.2022 Награждены российские военнослужащие, проявившие мужество и героизм на спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Медали им вручил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Читайте также: Проявившие героизм участники спецоперации в защиту Донбасса получили медали

20:24 04.06.2022 Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Старомихайловке в ДНР шесть мин

20:28 04.06.2022 Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-27 «Ураган»

20:36 04.06.2022 Населенный пункт Гольмовский и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Гольмовский и Донецк

20:47 04.06.2022 В интересах Украины как можно скорее начать переговоры, так как ситуация складывается не в её пользу, заявил бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти. Читайте подробнее: Украину призвали как можно скорее начать переговоры с Россией

20:59 04.06.2022 Для предотвращения глобального продовольственного кризиса Анкара прилагает максимум усилий. Об этом заявил Anadolu Ajansı пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, наиболее разумный и осуществимый вариант вклада в устранение продовольственного кризиса — транспортировка украинского зерна через турецкие проливы на мировые рынки. Об этом: В Турции надеются на начало поставок украинского зерна на мировые рынки

21:21 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке еще 30 мин

21:52 04.06.2022 Продолжать переговоры Киеву с Москвой запретил Запад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Подробности в материале: Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с РФ

21:56 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из БМ-21 «Град»

22:09 04.06.2022 В Мариуполе были решены с минимальными потерями все задачи на заводе «Азовсталь». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Об этом: Лавров заявил о решении всех задач на «Азовстали» с минимальными потерями

22:10 04.06.2022 Представители ЦРУ и спецслужб Англии уже около десяти лет работают на Украине, заявил 4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом: На Украине уже много лет работают сотни сотрудников ЦРУ — Лавров

22:22 04.06.2022 В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 мирных жителей. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР). Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 10 человек

22:25 04.06.2022 Передача Украине установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте также: Лавров назвал рискованными поставки Украине залповых систем

23:09 04.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР восемь снарядов

23:13 04.06.2022 Заявления о том, что в Италии проводится антироссийская кампания, глава МИД страны Луиджи Ди Майо 4 июня назвал мистификацией и провокацией. Подробности в материале: Глава МИД Италии заверил, что в стране не ведут кампанию против России

23:14 04.06.2022 Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские силовики обстреляли Гольмовский в ДНР

00:29 05.06.2022 В Риме участники «Митинг Достоинства» собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе. По словам организатора, «Митинг Достоинства» с требованием выхода Италии из НАТО и прекращении отправки оружия на Украину состоялся на одной из площадей Рима и в нём приняли участие около тысячи человек «Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — заявил Амедео Авондет. Подробности в материале: В Италии собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе

00:41 05.06.2022 Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой рассказал о том, как проходит специальная военная операция России в районе Лисичанска на Украине. Об этом: Кадыров обещает: «Шайтаны побегут с Украины»

00:54 05.06.2022 В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до 10 человек. Об этом сообщает 5 июня штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: Число раненых в Донецке из-за обстрела ВСУ возросло до 10 человек

01:16 05.06.2022 В Донецке число пострадавших при обстреле Ворошиловского района города возросло до 13 человек. Об этом сообщает Минздрав Донецкой Народной Республики в своём телеграм-канале. Читайте также: Минздрав ДНР уточнил число пострадавших от обстрела ВСУ

02:07 05.06.2022 В Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ приостановлено движение троллейбусного и трамвайного маршрутов, повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли. Об этом сообщил 5 июня глава администрации города Алексей Кулемзин. Об этом: В Донецке от обстрела ВСУ пострадали школы, ясли, лицей и гимназия

04:35 05.06.2022 Президенту США Джо Байдену пришлось столкнуться с паникой европейских союзников, переживающих о последствиях затяжного военного конфликта на Украине. Об этом пишет в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус. Об этом: Колумнист из США заявил о панике стран ЕС из-за успехов российских войск

04:44 05.06.2022 Непредсказуемыми последствиями для международной безопасности грозит решение Джо Байдена отправить реактивные системы залпового огня HIMARS на Украину. Об этом: Американский эксперт призвал Джо Байдена «не дразнить русского медведя»

05:20 05.06.2022 Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale рассказал о своих разрушенных планах относительно России. По словам политика, он хотел «перетянуть» Россию на сторону Запада. Подробности в материале: Берлускони рассказал, что хотел сделать с Россией, но не смог

06:02 05.06.2022 Российские военнослужащие Западного военного округа доставили гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Читайте подробнее: Российские военные доставили гуманитарную помощь харьковским ветеранам

06:28 05.06.2022 Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 4 июня. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п. Кременная с применением минометов калибра 120 мм (30 мин).

06:28 05.06.2022 Российские военнослужащие Центрального военного округа доставили в освобожденный город Красный Лиман Донецкой области несколько тонн продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Об этом: Российские военные доставили в Красный Лиман гуманитарную помощь

06:29 05.06.2022 Комплекс РЭБ «Палантин». Цитата из видео «Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин». Минобороны России.

06:34 05.06.2022 Украинские вооруженные формирования 5 июня выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке. За последнюю неделю это 22-й обстрел данного населенного пункта. Читайте также: Украинские военные 22-й раз за неделю обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

07:05 05.06.2022 В Риме, несмотря на жару +33 градуса, прошел митинг против поставок оружия на Украину и выход Италии из НАТО. Помимо этого, участники акции начали сбор подписей за обращение в ЕСПЧ для начала расследования преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года, рассказал РИА «Новости» организатор митинга, лидер организации «Единая Италия» Амедео Авондет. Следующая акция, по его словам, планируется в Неаполе или Реджо-Калабрии.

07:09 05.06.2022 Украина воюет не с армиями, она воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей. Украина — это государство-террорист, тут, в Донбассе, другого названия для нее нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов.

07:20 05.06.2022 Белый дом Байдена вынужден считаться с новыми успехами России, которая применяет тактику перемалывания живой силы противника. — пишет The Washington Post. По данным издания, США, ЕС и Украина переоценили собственные силы и шансы на победу. Читайте подробнее: Байден волнуется, ЕС в панике — Россия побеждает на Украине

07:24 05.06.2022 В освобождённой части Запорожской области российский рубль занял лидирующую позицию в платежах, постепенно вытесняя украинскую гривну. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Читайте подробнее: В Запорожской области рубль вытесняет гривну

07:55 05.06.2022 ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм

07:58 05.06.2022 ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР

07:59 05.06.2022 Жители Николаевской области, где сейчас проходит линия огня при столкновениях российских войск и украинских формирований, направляются в соседнюю Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом: Херсонская область принимает беженцев из Николаевской

08:00 05.06.2022 Заявления президента США Джо Байдена о том, что целью Вашингтона в ситуации на Украине является мир путем переговоров, говорят об изменении позиции американских властей в этом вопросе. Об этом 5 июня сообщает газета The Washington Post. Подробности в материале: В США заявили, что Вашингтон меняет отношение к ситуации на Украине

08:07 05.06.2022 В ближайшие дни на Украине начнется «настоящая» специальная военная операция войск Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР) совместно с Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом 5 июня рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он выложил в своем телеграм-канале. Об этом: Кадыров пообещал «настоящую спецоперацию» на Украине в ближайшие дни

08:12 05.06.2022 В здании СБУ в Мариуполе нашли стреляные гильзы от американских снайперских патронов. Читайте подробнее: В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями

08:16 05.06.2022 Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины). Об этом: В Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ

08:29 05.06.2022 Ка-52. Цитата из видео «Винтокрылые охотники» боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ». Минобороны России.

08:29 05.06.2022 У украинского лидера Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой. Об этом 4 июня заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV. Читайте также: Спикер парламента Венгрии заявил, что у Зеленского проблемы с психикой

08:32 05.06.2022 Заявление главы парламента Венгрии Ласло Кевера о психических проблемах у президента Украины Зеленского спровоцировало волну обсуждений в соцсетях. Люди говорят, что даже в Европе стали замечать, какой клоун правит незалежной. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Все начали замечать, что Зе — клоун», — считает Алёна. «И круг людей, это понимающих, все больше! Клоун мерзкий», — соглашается Виктория. «Наконец-то и до других это доходить стало. Лишь бы это его от возмездия не уберегло!» — отметил Игорь. «Какая может быть психика у маленького человечка-наркомана?» — вопрошает Вера. Об этом: Зеленскому указали на психические проблемы. Сеть: Звезду словил, наркофюрер

08:32 05.06.2022 Решение американского лидера Джо Байдена «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами» и направить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями. Как указал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для American Thinker, отправка Киеву РСЗО HIMARS может нести угрозу эскалации конфликта. Читайте подробнее: В США испугались последствий из-за решений Байдена по HIMARS для Украины

08:55 05.06.2022 СМИ сообщают о панике среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Они стремятся любой ценой завершить кризис на Украине. Однако, как пишет Washington Post, президенту США Джо Байдену хоть и с трудом, но удалось успокоить запаниковавших европейских союзников. Как итог — принятие на этой неделе Брюсселем запрета на импорт российской нефти морским путём. Кроме того, Берлин согласился предоставить Киеву средства ПВО и танки.

08:56 05.06.2022 ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм

09:04 05.06.2022 В результате обстрелов со стороны ВСУ в Гольмовском повреждены больница, школа и два детсада. Об этом 5 июня сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: ВСУ обстреляли в Гольмовском больницу, школу и два детсада

09:09 05.06.2022 Власти Испании готовы направить Киеву тяжелое вооружение — танки и зенитные ракеты, передает El Pais со ссылкой на источники в правительстве. Читайте подробнее: Власти Испании готовы направить Украине танки и зенитные ракеты

09:10 05.06.2022 Государственные награды военным, которые отличились в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, вручил в Центральном военном клиническом госпитале заместитель главнокомандующего российскими Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Об этом 5 июня сообщает Минобороны России. Об этом: Замглавкома Сухопутными войсками ВС РФ вручил награды героям спецоперации

09:12 05.06.2022 Большая часть жителей Греции относится к России с симпатией, несмотря на то, что греческие власти поддерживают киевский режим в конфликте. Об этом 4 июня написала испанская газета La Vanguardia. Об этом: Большая часть населения Греции симпатизирует России — La Vanguardia

09:21 05.06.2022 ВСУ обстреляли Донецк и Минеральное. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк и Минеральное

09:25 05.06.2022 При огневой поддержке ВС РФ подразделения НМ ЛНР продолжают продвижение в глубь оккупированных националистами территорий республики. Так, в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции противник понёс значительные потери в живой силе и бронетехнике. Народная милиция ЛНР.

09:27 05.06.2022 В Брюсселе состоится 15 июня следующая встреча координационной группы министров обороны стран Запада в рамках т. н. саммита «Рамштайн-3» по помощи киевскому режиму. Об этом ранее сообщил журналистам министр обороны США Ллойд Остин. Читайте подробнее: Новая встреча глав минобороны стран — партнеров Украины состоится 15 июня

09:32 05.06.2022 США в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать накачивать Киев оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта. Об этом в своей статье для газеты «Нью-Йорк таймс» написал колумнист издания Росс Даутхэт. «В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», — отмечает автор.

09:34 05.06.2022 Власти Испании готовы отправить на Украину тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты, написала газета El Pais.

09:49 05.06.2022 Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 5 июня сообщила Народная милиция ДНР. Об этом: Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена при обстрелах ВСУ

09:49 05.06.2022 Украина готова вернуться к переговорам с Россией, но сначала укрепит свой боевой потенциал с помощью нового вооружения, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

09:53 05.06.2022 В сегодняшней ситуации Вашингтону необходимо остановить накачку оружием и деньгами киевского режима, и начать искать более разумную стратегию разрешения украинского кризиса. Об этом 4 июня написал колумнист Росс Даутхэт в своей статье для газеты The New York Times. Читайте подробнее: США нужно перестать накачивать Киев вооружениями — NYT

10:02 05.06.2022 Видеозапись боевой работы российских самоходных орудий «Пион» калибра 203 мм во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 5 июня Минобороны России. Читайте подробнее: Минобороны России показало кадры работы самоходок «Пион» на Украине

10:05 05.06.2022 В субботу, 4 июня, разрушительному обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся Ворошиловский район столицы Донецкой Народной Республики. Более сорока ракет из РСЗО «Град» нанесли серьезные повреждения жилым кварталам города, есть пострадавшие среди мирных жителей. В субботу, 4 июня, разрушительному обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся Ворошиловский район столицы Донецкой Народной Республики. Более сорока ракет из РСЗО «Град» нанесли серьезные повреждения жилым кварталам города, есть пострадавшие среди мирных жителей.

10:11 05.06.2022 Поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет — они просто восполняют потери — Владимир Путин.

10:18 05.06.2022 С предложением переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) выступил 5 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Читайте также: В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ

10:23 05.06.2022 ВСУ обстреляли Доломитное и Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Доломитное и Петровский район Донецка

10:26 05.06.2022 Россия сделает выводы в случае поставок Киеву американских ракет дальнего действия. Об этом 5 июня на канале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин назвал последствия поставок Киеву дальних ракет

10:27 05.06.2022 Экс-замглавы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти: «Я думаю, что война в Донбассе поворачивается в пользу русских. Они не вкладывают туда кучу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию и именно так добиваются успеха. У России чертовски большая боевая мощь, намного больше, чем у украинцев. И нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских. И я больше скажу, у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы вышвырнуть русских с Украины. Ну и как тогда будет выглядеть конец игры?». Цитата канала «Пул №3».

10:34 05.06.2022 За минувшие сутки ВСУ потеряли 36 человек личного состава, еще 8 — сложили оружие. Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ЛНР. Читайте также: ВСУ за сутки потеряли в ЛНР 36 человек

10:38 05.06.2022 Министр обороны Украины Алексей Резников прогнозирует окончание активных боевых действий до конца года.

10:54 05.06.2022 ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 снарядов

11:14 05.06.2022 За 109 дней эскалации в ДНР погибли 145 мирных жителей, 702 — пострадали, в том числе 55 детей. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: За 109 дней эскалации конфликта погибли 145 мирных жителей ДНР

11:15 05.06.2022 Россия будет делать выводы в случае поставок Киеву ракет большей дальности — Путин.

11:19 05.06.2022 Возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин оценил решение США поставить Киеву новые системы залпового огня

11:24 05.06.2022 Проведение референдумов в Донбассе о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в состав России может положить конец кризису на Украине. Такое мнение 5 июня высказал политический консультант американского Госдепартамента и минобороны США Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt. Об этом: В США заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт на Украине

11:25 05.06.2022 Главное из интервью Владимира Путина на телеканале «Россия 1»: [[[list-4]]]

11:26 05.06.2022 Последствия обстрела Киевского района Донецка.

11:43 05.06.2022 На сегодняшний день ситуация на Украине складывается совсем не в пользу киевского режима. Об этом 4 июня заявил экс-заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти в ходе своего выступления на Совете по международным делам, его слова приводит сайт этой организации. Об этом: Генерал из США заявил о «чертовски большой боевой мощи» ВС России

11:44 05.06.2022 «Буки», «ТОРы», «Панцири» для подавления украинских беспилотников (БПЛА) работают в высшей степени эффективно. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских БПЛА

11:48 05.06.2022 Поставка США реактивных систем залпового огня Киеву связана с восполнением потерь боевой техники ВСУ, и по сути это ничего не меняет. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: поставка США РСЗО Украине по сути ничего не меняет

11:48 05.06.2022 Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что 95% группировки войск находятся в постоянной боевой готовности. По его словам, РВСН в настоящее время продолжают перевооружаться на комплексы «Авангард» и готовятся поставить первый полк ракет «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении (Красноярский край). «А дальше количество их будет только наращиваться», — заявил командующий РВСН.

11:50 05.06.2022 Видеозапись уничтожения гаубиц М777 производства США в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) обнародовал 5 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Кадыров опубликовал кадры уничтожения гаубиц производства США в Лисичанске

11:51 05.06.2022 ВСУ за 20 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ за 20 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР

11:55 05.06.2022 Генпрокуратура ДНР заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Об этом: В ДНР завершили расследование дела британского наемника Аслина

11:58 05.06.2022 ВСУ обстреляли Зайцево Южное минами калибра 120 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Зайцево Южное минами калибра 120 мм

12:04 05.06.2022 Павел — военнослужащий НМ ДНР призванный по мобилизации. Он встал на защиту своего дома в 2014, вернулся в строй и в 2022. Сейчас он служит в группе быстрого реагирования, а между боевыми заданиями передаёт свой опыт другим военнослужащим. Павел — военнослужащий НМ ДНР призванный по мобилизации. Он встал на защиту своего дома в 2014, вернулся в строй и в 2022. Сейчас он служит в группе быстрого реагирования, а между боевыми заданиями передаёт свой опыт другим военнослужащим. Они готовятся к выполнению боевых задач по освобождению Донбасса от украинских националистов и готовы воевать до полной и безоговорочной победы над украинскими неонацистами, где бы они не скрывались.

12:05 05.06.2022 Высокоточными ракетами на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия — Минобороны РФ.

12:05 05.06.2022 В соцсетях 5 июня активно обсуждают предложение переименовать Украину на УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова») и придумывают новые названия для «незалежной». Хотя по большому счёту, комментаторы больше иронизируют над руководством страны-террориста. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Как только её не величали: и Уркаина, и УкРусь, и УГИЛ …» — напомнил Игорь. «Поддерживаю! Украина — это террористическое государство, прежде всего устраивающая теракты против мирного населения», — считает Юрий К. «Верное решение, бандерштат мимикрировал под Украину», — соглашается Михиал. Подробности в материале: В Запорожье предложили переименовать Украину. Сеть: «Россия, и всё»

12:07 05.06.2022 Сенатор Алексей Пушков: «Западные политики и эксперты постоянно опаздывают с рецептами выхода из кризиса на Украине. Генри Киссинджер, при правильности общего подхода, что Киев должен пойти на крупные успупки Москве, предлагает вернуться к прежнему status quo. No way: поздно. Москва предлагала дать ей и Донбассу гарантии безопасности при ПРЕЖНЕМ статус кво. Теперь к нему возврата нет. Теперь консультант Госдепа, известный политолог Эдвард Латтвек в интервью «Die Welt» предлагает провести референдумы в Донбассе о присоединении их к России как способ остановить конфликт. Поздно. События опережают все эти предложения Поезд истории уже катится дальше. Но на Западе никак не привыкнут к новой реальности, требующей пррнципиально новых решений».

12:08 05.06.2022 На окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и бронетехника. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Возле Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки

12:11 05.06.2022 Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: В ДНР уничтожены заводские цеха для ремонта техники ВСУ

12:14 05.06.2022 За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: ВС России поразили пункты управления двух десантно-штурмовых бригад ВСУ

12:17 05.06.2022 Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, и три склада боеприпасов. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: В результате ударов авиации ВС России уничтожено более 350 националистов

12:19 05.06.2022 В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: В ходе воздушного боя в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

12:22 05.06.2022 Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: Российскими средствами ПВО в районе Одессы сбит украинский самолет Ан-26

12:24 05.06.2022 Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях ВСУ, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: Артиллерией ВС России поражены 46 пунктов управления ВСУ

12:26 05.06.2022 ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка

12:29 05.06.2022 Греция передаёт Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов, 5 июня пишет греческий портал pronews. gr со ссылкой на собственную информацию. Читайте также: Греция передаёт Украине «невероятное количество» оружия

12:30 05.06.2022 На сегодняшний день 95% группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ пребывает в состоянии постоянной боевой готовности. Об этом 5 июня сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев. Об этом: В постоянной боевой готовности находится 95% группировки РВСН — Каракаев

12:36 05.06.2022 ВСУ обстреляли Железную Балку и Доломитное. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Железную Балку и Доломитное

12:43 05.06.2022 Истребитель МиГ-29 вооруженных украинских формирований был сбит российской авиацией в воздушном бою в районе Славянска. Об этом 5 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: Российская авиация сбила в воздушном бою в районе Славянска МиГ-29 ВСУ

12:47 05.06.2022 Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске — штаб обороны ДНР. «Представители международной организации лишились офиса и три служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото‑ и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — говорится в сообщении.

13:09 05.06.2022 «Позор, который войдет в историю» — посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Германию за отказ от поставок старой техники для нужд ВСУ. В своем Twitter посол Украины высказал мнение относительно отказа ФРГ от поставок старых танков Leopard-1 и БМП Marder на Украину. «Тот факт, что Германия на протяжении 102 дней русской варварской войны на уничтожение цинично отказывала нам даже в старых танках Leopard 1 и бронетранспортерах Marder, войдет в историю как позор», — написал Мельник.

13:17 05.06.2022 По словам заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги, эпохальные события являются для таких политиков как спикер парламента Венгрии Ласло Кевер «триггером», на которые «откликается изнутри фашистская ДНК». Он заявил об этом 5 июня после того, как спикер венгерского парламента усомнился в адекватности психического состояния украинского лидера Владимира Зеленского, слова Сибиги приводят украинские СМИ. Читайте также: В Киеве назвали «фашистом» спикера парламента Венгрии за критику Зеленского

13:25 05.06.2022 Последствия обстрела н.п. Стаханов со стороны ВФУ. Представительство ЛНР в СЦКК.

13:39 05.06.2022 Вооруженные украинские формирования захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске. Об этом 5 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале. Об этом: Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске

13:43 05.06.2022 ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм

13:46 05.06.2022 Слова российского президента Владимира Путина о том, что у России достаточно средств поражения, чтобы нанести удары по новым объектам в случае, если Киев получит ракеты дальнего действия, активно поддержали в соцсетях. Люди считают, что наша страна достойно ответит всем врагам. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Понятно, что западное сообщество содействует не установлению мира в Украине, а продолжению конфликта. Для чего поставлять Зеленскому оружие? Ведь ясно, что это только затянет конфликт. Очевидно, что вся их деятельность направлена на ослабление России», — считает Екатерина Кулакова. «Суть ответа Путина, что эти ракеты не испугают Россию и она пойдёт до конца. А то что Украина — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лупит по мирному населению это ужасно!» — рассуждает Надежда. Подробности в материале: Путин допустил удары по новым объектам на Украине. Сеть: «Сказал — сделал»

13:48 05.06.2022 ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов

13:55 05.06.2022 По мнению украинского посла в Берлине Андрея Мельника, отказ немецких властей от поставок киевскому режиму танков Leopard-1 и БМП Marder является «позором», который «войдет в историю». Он написал об этом 5 июня на своей странице в одной из соцсетей. Читайте также: Посол Украины назвал «позором» отказ ФРГ поставлять вооружение Киеву

14:05 05.06.2022 Видеозапись уничтожения объектов вооруженных украинских формирований российским высокоточным оружием в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 5 июня Минобороны России. Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры уничтожения объектов ВСУ высокоточным оружием

14:07 05.06.2022 ВСУ выпустили по Горловке еще 8 снарядов. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке еще 8 снарядов

14:12 05.06.2022 Сотрудники УСИН по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, заявил начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболь. Читайте также: Сотрудники херсонского УСИН получили зарплату в рублях

14:15 05.06.2022 ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк

14:22 05.06.2022 В Пантелеймоновке местные жители обнаружили дрон ВСУ Фурия». Об этом 5 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько, опубликовав кадры в соцсети. Читайте подробнее: Украинские каратели видели, что стреляют по мирным кварталам — мэр Горловки

14:31 05.06.2022 ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР

14:41 05.06.2022 ВСУ выпустили по Горловке и Донецку ракет из БМ-21 «Град». Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку ракет из БМ-21 «Град»

15:11 05.06.2022 Власти Греции тайно передали или собираются передать Украине «невероятное» количество оружия и боеприпасов, написало греческое издание Pronews. Греки решили передать киевскому режиму 122 бронемашин с пулеметным боезапасом, 60 ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 20 тысяч автоматов Калашникова, а также миллионы патронов, десятки тысяч артиллерийских и противотанковых снарядов с широким выбором калибров. Все это «невероятное» количество оружия Греция собиралась погрузить на 21 самолет, в том числе шесть своих транспортников C-130, а еще 10 канадских и пять новозеландских.

15:12 05.06.2022 Последствия обстрела Куйбышевского района горoда Донецка. Представительство ДНР в СЦКК.

16:12 05.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке еще 10 снарядов

16:17 05.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из БМ-21 «Град»

16:43 05.06.2022 Посол Украины в Германии Андрей Мельник должен покинуть свой пост. Такое мнение высказали пользователи Twitter в ФРГ после резких заявлений украинского дипломата в адрес германских властей по поводу поставок Киеву тяжёлого вооружения. Об этом: В Германии считают посла Украины «позором» и «отъявленным разбойником»

16:52 05.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке еще шесть снарядов

16:57 05.06.2022 Конфликт на Украине вызывает панику в Европе. Об этом 5 июня в ходе выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности в материале: Конфликт на Украине спровоцировал панику в Европе — Эрдоган

17:16 05.06.2022 Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 «Град»

17:32 05.06.2022 Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 15 ракет из БМ-21 «Град»

18:23 05.06.2022 Населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский и Горловку в ДНР

18:32 05.06.2022 Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 40 ракет из БМ-21 «Град»

18:45 05.06.2022 Официальный Киев должен согласиться на предложения России и мирным путём завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Фрэнк Говард. Читайте также: В США призвали Зеленского завершить украинский конфликт на условиях России

18:51 05.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка 40 снарядов

19:17 05.06.2022 Чеченские бойцы уничтожили группу украинских националистов в населённом пункте Камышеваха Луганской Народной Республики. Об этом 5 июня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом: Кадыров заявил об уничтожении группы националистов в Камышевахе

19:19 05.06.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 230 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ДНР. Читайте также: ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 230 снарядов и мин

19:24 05.06.2022 Около 30 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 5 июня сообщили в Народной милиции ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки уничтожили около 30 украинских боевиков

19:43 05.06.2022 Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 5 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале. Подробности в материале: В ДНР за сутки в ходе боев погибли четверо военнослужащих

20:06 05.06.2022 Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Еленовке в ДНР шесть снарядов

20:13 05.06.2022 Несмотря на то, что российские войска продвигаются гораздо медленнее, чем в начале проведения специальной военной операции на Украине, они способны каждый день завоёвывать небольшие территории. Такими темпами уже к августу они могут взять под свой контроль весь Донбасс. Такие прогнозы делают германские спецслужбы, сообщает 5 июня журнал Der Spiegel. Подробности в материале: В Германии спрогнозировали сроки до победы России в Донбассе

20:18 05.06.2022 Населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Гольмовский

20:28 05.06.2022 Военнослужащие территориальной обороны Украины должны сдаться российским войскам. С таким призывом к бывшим сослуживцам из других городов страны обратился бывший командующий батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко, который сам сдался войскам РФ. Подробности в материале: Экс-комбат теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие

20:46 05.06.2022 Украинские силовики вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 15 снарядов

21:01 05.06.2022 В Донецке временно приостановлено эфирное телевещание. Об этом 5 июня сообщил заместитель директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев. Читайте подробнее: Жители Донецка остались без телевещания после обстрелов ВСУ

21:10 05.06.2022 Поставки на Украину вооружений не являются ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Об этом в интервью газете Valeurs Actuelles заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Читайте также: Во Франции заявили о европейской слепоте в ситуации с Украиной

21:42 05.06.2022 500 бытовых абонентов обесточены в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ без света остались 500 абонентов

22:14 05.06.2022 Город Донецк и населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

22:18 05.06.2022 Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Горловке еще пять снарядов

22:48 05.06.2022 В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 5 июня сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале. Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

22:51 05.06.2022 Заявление политического консультанта Госдепартамента и Пентагона Эдварда Люттвака о том, что конец украинскому кризису могло бы положить проведение референдумов в Донецке и Луганске, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Не лезьте не в своё дело!» — Запад ищет выход из украинского кризиса

23:31 05.06.2022 В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом 5 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

00:04 06.06.2022 Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что за минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки «Т-72», сбили украинский многоцелевой истребитель «МиГ-29», десять беспилотников, а также военно-транспортный самолёт «Ан-26», перевозивший оружие и технику для украинских боевиков, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Конвертация в металлолом» — Киев остался без помощи в виде танков

00:23 06.06.2022 В России подвергся хакерской атаке сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Читайте подробнее: Хакеры взломали сайт Минстроя России

00:46 06.06.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил ещё одно видео, доказывающее взятие под контроль российскими военнослужащими жилой зоны Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры опубликованы в телеграм-канале руководителя региона. Подробности в материале: Кадыров снова заявил о контроле войск России над жилой зоной Северодонецка

02:49 06.06.2022 Экономическую ситуацию в США сравнили с «походом в сортир», выразив надежду на то, что никто не нажмёт на кнопку «смывного бачка». Такие аналогии приводит обозреватель Дэвид Голдман в колонке CNN. Читайте подробнее: CNN: экономика США «катится в сортир»

03:32 06.06.2022 В Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) и на Привольнянском плацдарме идёт «активное уничтожение огневых точек украинских боевиков». Об этом сообщил в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник. Читайте также: Посол ЛНР заявил об уничтожении техники украинских войск в Лисичанске

05:21 06.06.2022 Украинские боевики при отступлении подожгли зерно в хранилищах порта Мариуполя. Читайте подробнее: В ДНР обвинили украинские войска в поджоге зерна в порту Мариуполя

06:21 06.06.2022 95-летняя труженица тыла Антонина Терехова перевела в поддержку мирных жителей Украины 50 тыс. рублей. Читайте также: Труженица тыла из Магадана оказала помощь жителям Донбасса

06:37 06.06.2022 Германия не хочет поставлять танки Украине из-за опасений возможного появления немецких бронемашин на территории России. Власти обеспокоены «по историческим причинам», отсылая ко второй мировой войне. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны. Читайте также: Spiegel: Германия боится появления своих танков в РФ из-за действий Киева

07:10 06.06.2022 Эвакуация мирных жителей из н. п. Новосёловка Вторая. Народная милиция ДНР

07:19 06.06.2022 Из Тюменской области более 150 контрактников уехали на Украину и в республики Донбасса для участия в спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. «С начала 2022 года заключили контракты о прохождении военной службы более 150 тюменцев. Около 90 жителей Тюменской области заключили краткосрочный контракт сроком до одного года и убыли для участия в специальной военной операции», — цитирует тюменского военного комиссара портал 72.ru. Читайте подробнее: Из Тюменской области на Украину отправились более 150 контрактников

07:33 06.06.2022 В Курской области обстреляли приграничный посёлок Тёткино. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор региона Роман Старовойт. Об этом: Читайте также: Глава Курской области сообщил о новом обстреле посёлка Тёткино

07:53 06.06.2022 В Херсонской области сохраняется опасность проникновения диверсионных групп. Об этом: Власти Херсонской области заявляют об угрозах проникновения диверсантов

07:58 06.06.2022 В омском лагере «Берёзовая роща» 5 июня стартовала патриотическая смена «Орлята России». Участники — подростки 14−16 лет — в течение двух недель будут улучшать свою физподготовку и получат навыки начальной военной подготовки. «Юные патриоты уже заселились в лагерь. И особенное внимание ребят привлекла специально установленная в лагере двухметровая буква Z. Около неё ребята активно фотографировались, выражая тем самым свою поддержку российской армии, выполняющей специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины», — рассказали в облправительстве. Патриотическая смена «Орлята России» в Омской области. Оmskportal.ru

08:01 06.06.2022 Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР из артиллерии — СЦКК

08:04 06.06.2022 В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Гольмовский в ДНР

08:10 06.06.2022 Находящийся на границе с Украиной посёлок Тёткино в Курской области снова был обстрелян с украинской стороны. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Об этом: ВСУ снова обстреляли посёлок Тёткино в Курской области

08:14 06.06.2022 Германия затягивает поставки на Украину из-за опасений появления своей бронетехники на территории России. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. Читайте подробнее: Spiegel: ФРГ затягивает поставки танков из-за недоверия Киеву

08:19 06.06.2022 В результате утреннего обстрела посёлка Тёткино в Курской области обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 6 июня в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Читайте также: Глава Курской области сообщил подробности миномётного обстрела Тёткино

08:24 06.06.2022 Министерство обороны России 6 июня показало кадры боевых вылетов российских самолётов Су-34. Читайте также: Минобороны РФ показало кадры удара ракетами X-29 по объектам ВСУ

08:26 06.06.2022 Алтайский край примет участие в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР, поврежденной в результате боевых действий. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на районную администрацию. Известно, что на территорию ЛНР алтайская делегация прибыла 4 июня, её возглавил заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин. Гости намерены детально ознакомиться с проблемными вопросами района для оказания помощи в дальнейшем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Читайте также: Алтайский край поможет в восстановлении ЛНР

08:31 06.06.2022 Власти ФРГ не поставляют киевскому режиму свои танки из-за опасений «появления» немецких боевых машин в России. Об этом 6 июня сообщает германский журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны. Подробности в материале: ФРГ боится увидеть свои танки в России из-за действий Киева — Spiegel

08:35 06.06.2022 Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из минометов — СЦКК

08:43 06.06.2022 В Приморье уже 300 добровольцев проходят подготовку для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом: В Приморье готовят добровольцев для помощи в спецоперации в защиту Донбасса

08:47 06.06.2022 Российско-украинскую границу за последние сутки пересекли более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 6 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Читайте подробнее: Российско-украинскую границу за сутки пересекли 14 тыс. беженцев

08:47 06.06.2022 Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли из миномёта город Ясиноватая в ДНР

08:51 06.06.2022 В находящемся на границе с Украиной поселке Тёткино в Курской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков получили повреждения мост, двухэтажный жилой дом и хозяйственные пристройки. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Читайте также: В результате обстрела ВСУ поселка Тёткино повреждены мост и жилой дом

08:53 06.06.2022 Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой в ДНР

08:57 06.06.2022 Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР

09:01 06.06.2022 Некоторые боевики-националисты и украинские военные могут скрываться в освобождённом Мариуполе, их продолжают искать. Об этом заявил 6 июня советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — сказал РИА Новости Гагин. Читайте подробнее: В Мариуполе продолжают поиск скрывающихся националистов

09:05 06.06.2022 За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов погиб один мирный житель. Об этом 6 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского МЧС. Об этом: При обстрелах территории ДНР погиб мирный житель

09:08 06.06.2022 Артиллерия ДНР подавляет вражеские позиции, с которых ВСУ вели огонь по жилым кварталам Донецка. Официальный сайт Донецкой Народной Республики

09:10 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины обстреляли два населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

09:14 06.06.2022 Заявление представителя украинского Министерства иностранных дел Олега Николенко о том, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевера должен предоставить справку о психическом здоровье после его слов о проблемах с психикой у президента Украины Владимире Зеленском, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 июня в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Нечто с манией величия» — Киев оскорбил спикера парламента Венгрии

09:15 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли посёлок Минеральное в ДНР

09:16 06.06.2022 Сообщение представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что Донецк и Горловка вновь подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 июня в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Это нельзя так оставлять!» — жители Донецка вновь под обстрелами ВСУ

09:24 06.06.2022 Факт того, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания последней стать членом Североатлантического альянса (НАТО), считает «удивительным» глава финской полиции безопасности Антти Пелттари. Он заявил об этом 6 июня в интервью газете Financial Times. Об этом: Главу разведки Финляндии удивила реакция РФ на заявку о вступлении в НАТО

09:25 06.06.2022 За последние сутки территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 51 раз. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли ДНР

09:41 06.06.2022 Листовки, в которых содержится призыв к военным ВСУ сдаваться и также имеется фотография советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в женском платье, отправили на позиции украинских боевиков в Запорожской области российские военные. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Об этом: На позиции ВСУ отправили листовки с фотографией Арестовича в женском платье

09:50 06.06.2022 Украинским националистам, которых будет судить военный трибунал, могут грозить сроки от 15 до 25 лет. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока. Об этом: В МИД ЛНР рассказали о наказании для украинских националистов

09:54 06.06.2022 Российская авиация наносит удары по скоплениям украинской техники и вооружения, сообщил пилот Су-34 в ролике, опубликованном 6 июня на канале Минобороны РФ. Подробности в материале: Лётчик ВКС России рассказал о боевом применении Су-34 в ходе спецоперации

09:57 06.06.2022 Прибывшие в Россию жители республик Донбасса и граждане Украины получили материальную помощь на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Об этом 6 июня рассказал источник в российских силовых структурах. Об этом: Жители Донбасса и Украины получили материальную помощь на 3,3 млрд рублей

09:57 06.06.2022 Лавров: чем дальнобойнее будет вооружение, которое поставляет Киеву Запад, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации.

09:59 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины применили «Град» при обстреле города Ясиноватая. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»

10:01 06.06.2022 В Донбассе продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. Только за прошедшие выходные сапёры сводной группировки МЧС России обнаружили в Донецкой и Луганской Народных Республиках свыше 1,1 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом 6 июня сообщили в МЧС России. Об этом: Свыше 1,1 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донбассе сапёры из РФ

10:04 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские войска обстреляли Донецк

10:07 06.06.2022 Находящееся в Запорожской области имущество украинских олигархов, включая Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, необходимо национализировать, потому что исполнять обязательства перед финансирующими украинских нацистов владельцами предприятий неразумно. Об этом 6 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Читайте подробнее: Власти Запорожской области выступили за национализацию имущества олигархов

10:15 06.06.2022 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых. Об этом 6 июня сообщает сайт правительства. Читайте подробнее: Мишустин поручил подготовить запуск в России промышленной ипотеки

10:20 06.06.2022 Более половины американцев (52%) не одобряют действия президента США Джо Байдена по России и Украине. Это следует из обнародованных 5 июня результатов социологического опроса, проведенного службой Ipsos и телекомпанией ABC. Читайте также: Свыше половины жителей США не одобряют действия Байдена по РФ и Украине

10:23 06.06.2022 За последние сутки силы Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили 41 националиста. Об этом 6 июня сообщил представитель ЛНР Иван Филипоненко. Читайте также: Силы ЛНР за сутки уничтожили 41 националиста

10:24 06.06.2022 Участник войны в Чечне генерал-лейтенант, экс-полпред президента на Дальнем Востоке Константин Пуликовский родом из приморского Уссурийска оценил ход специальной военной операции в защиту Донбасса. Подробности в материале: Генерал рассказал, чем завершится спецоперация в защиту Донбасса

10:31 06.06.2022 Украинские войска совершили несколько обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

10:35 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские артиллеристы открыли огонь по Ясиноватой в ДНР

10:40 06.06.2022 Последствия обстрела Донецка 05.06.2022 . Официальный сайт Донецкой Народной Республики

10:51 06.06.2022 Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины Андреем Мельником. Об этом сообщает Bild. «Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», — приводит издание заявление МИД ФРГ. Читайте подробнее: Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины

10:54 06.06.2022 Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии летального оружия. Об этом 6 июня сообщает БТВ. Читайте также: Украина официально попросила у Болгарии летальное оружие

11:17 06.06.2022 Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет уничтожили четыре пункта управления вооружённых сил Украины. Об этом 6 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: Четыре пункта управления ВСУ уничтожены артиллерией ВС России

11:20 06.06.2022 Командование вооруженных украинских формирований обманывает своих военных и ведет их на верную смерть. Об этом 6 июня рассказал пленный военнослужащий ВСУ, видеозапись его рассказа 6 июня приводит Минобороны РФ. Читайте также: Военный ВСУ рассказал, что командование обманывает их и ведет на смерть

11:25 06.06.2022 Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 июня на брифинге. Читайте также: Украинский МиГ-29 и 13 беспилотников сбили российские средства ПВО

11:27 06.06.2022 Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Об этом: Госдума ужесточит санкции за призывы и действия против безопасности России

11:29 06.06.2022 Международный комитет Красного Креста до сих пор не проинформировал о посещении российских военнопленных. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Москалькова: Красный Крест не работает с российскими пленными на Украине

11:34 06.06.2022 В России развернулась большая работа по оказанию помощи эвакуированным лицам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Москалькова: трудоустройство беженцев — одна из приоритетных задач

11:43 06.06.2022 О ситуации с российскими пленными на Украине доложила президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 6 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом: Москалькова доложила Путину о ситуации с пленными ВС РФ на Украине

11:50 06.06.2022 Видеозапись со сбитым в районе Славянска в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины истребителем МиГ-29 вооруженных украинских формирований обнародовало 6 июня Минобороны России. Об этом: Минобороны РФ показало кадры с уничтоженным МиГ-29 ВСУ в районе Славянска

11:53 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк

12:02 06.06.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

12:06 06.06.2022 Контрбатарейную РЛС производства США и корпуса завода, где ремонтировали военную технику, уничтожила российская авиация за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 июня на брифинге. Подробности в материале: На Украине уничтожена американская контрбатарейная РЛС

12:27 06.06.2022 Последствия обстрела Донецка 05.06.2022 . Официальный сайт Донецкой Народной Республики

12:37 06.06.2022 Немецкая журналистка Алина Липп ответила на несколько вопросов, связанных с её биографией и Германией. Как она оказалась в Донбассе, как работает «незыблемая» западная свобода слова, как относятся к России русские немцы и другое — в интервью ИА REGNUM. Об этом: Алина Липп: «В России гораздо больше свободы, чем в Германии»

12:40 06.06.2022 Донецк семь раз подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск с начала суток 6 июня. Это следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале. Об этом: Украинская артиллерия дважды в час стреляет по Донецку

12:41 06.06.2022 Российские вооруженные силы контролируют развитие боевых действий в рамках спецоперации. Об этом 6 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Динамики особой прорывной мы не наблюдаем, но мы везде контролируем ситуацию и навязываем противнику свою тактику действий», — сказал Ходаковский. Подробности в материале: Ходаковский: армия России навязывает противнику свою тактику

12:49 06.06.2022 Украина бросает практически все имеющиеся у неё ресурсы для того, чтобы сдержать натиск российских войск в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. Об этом 6 июня заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, противник бросил на это направление свои лучшие силы — украинский спецназ и иностранных наемников. Однако это не помогает Киеву удержать контроль даже на окраинах Северодонецка в промышленной зоне. Подробности в материале: Ходаковский: украинский спецназ не выдерживает натиска русской пехоты

12:52 06.06.2022 Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила возможности отправки на Украину танков «Леопард» и зенитных ракет. Об этом она заявила в эфире телеканала Telecinco. По её словам, Испания продолжит поддерживать Украину «в рамках своих возможностей» и в координации с другими странами. Читайте подробнее: В минобороны Испании не исключили новых военных поставок Украине

13:01 06.06.2022 Украинская армия истощается и в какой-то момент может потерять свою боеспособность. Об этом 6 июня заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Украинская армия истощается. Мы действуем, практически не увеличивая наш состав. Численность и состояние боеспособных украинских частей меняется», — сказал Ходаковский. Подробности в материале: Ходаковский заявил об истощении украинской армии

13:20 06.06.2022 Статья обозревателя журнала American Thinker Фрэнка Говарда, согласно которой ситуация на Украине должна разрешиться мирным путём, причём на условиях Российской Федерации, а США в свою очередь следует подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к прекращению притязаний в отношении районов на юге и востоке Украины, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Нам нужна вся Украина» — в США призвали Зеленского отдать территории

13:21 06.06.2022 В администрации президента разделяют оптимизм первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова («Единая Россия»), который заявил о растущей мощи союзных сил России, ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем», — сказал Песков. Читайте также: Песков заявил об оптимизме в отношении спецоперации на Украине

13:24 06.06.2022 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что на Западе «всё больше и больше боятся правды».

13:26 06.06.2022 В Кремле разделяют оптимистичную оценку хода спецоперации России на Украине. Об этом 6 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации

13:30 06.06.2022 Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что сегодня русский язык, как и вся наша многонациональная российская культура, нуждается в защите «в связи с известными международными событиями». Читайте также:Минниханов заявил, что русский язык нуждается в защите

13:34 06.06.2022 Лавров: мы видим, насколько остервенело Запад реагирует на происходящее на Украине, что лишь доказывает нашу правоту.

13:35 06.06.2022 Сергей Лавров. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:47 06.06.2022 Запад «вершит беспредел» далеко от своих границ — Лавров.

14:00 06.06.2022 Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийские обстрелы Киевского района Донецка и Ясиноватой. Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка

14:01 06.06.2022 Сергей Лавров: чем дальнобойнее будет вооружение, которое поставляет Киеву Запад, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации.

14:03 06.06.2022 Наемников из Великобритании, которых удалось взять в плен в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), ждёт трибунал. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, суд над иностранными наемниками, которые совершили военные преступления на территории республики, должен состояться в ближайшее время. Причем мерой наказания для них может стать смертная казнь. Читайте подробнее: Глава ДНР не исключил, что пленных британских наемников ждет казнь

14:04 06.06.2022 Информация, согласно которой Германия отказывается поставлять Украине танки, так как опасается, что Киев попытается применить немецкую боевую технику на территории России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «У России будут новые трофеи» — ФРГ боится передавать Украине танки

14:10 06.06.2022 Украинские нацисты обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Донецк. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР — СЦКК

14:12 06.06.2022 В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант воздушно-десантных войск России, архангелогородец Виктор Булатов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. «Виктор Булатов со школьной скамьи стремился связать свою жизнь с армией и военным делом», — написал губернатор. Читайте подробнее: На Украине погиб лейтенант из Архангельска Виктор Булатов

14:12 06.06.2022 Украинские войска совершили обстрел города Волноваха Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Об этом: Два жителя Волновахи погибли при обстреле украинских боевиков

14:13 06.06.2022 Лидеры неонацистов, которые прятались в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе, но были взяты в плен российской армией, поняли, что их не будут обменивать. Об этом 6 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, первое время военные преступники были уверены в своей безнаказанности и полагали, что их отпустят. Однако сейчас от подобных настроений не осталось и следа. Поняв, что их ждет суд и, возможно, смертная казнь лидеры украинских неонацистов в плену начали активно давать показания о зверствах, которые совершили их сослуживцы и боевые товарищи из «Азовстали», также находящиеся в плену. Об этом: Пушилин: лидеры нацистов из «Азовстали» начали давать показания

14:18 06.06.2022 Киевский режим отказался от проведения переговоров с Москвой. Об этом 6 июня заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: Киев отказался вести переговоры с Москвой

14:22 06.06.2022 Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк

14:26 06.06.2022 Украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из установки «Град». Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Града»

14:31 06.06.2022 Вооруженные украинские формирования подвергли Калининский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка из «Градов»

14:37 06.06.2022 Обстрел столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) можно будет прекратить, лишь полностью освободив территорию страны от украинских оккупантов и отодвинув их на дальние рубежи. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Нужно иметь запас (территории, которая не позволит нацистам вести огонь по населенным пунктам республики — прим. ИА REGNUM) уж точно за пределами границ ДНР. Но опять же здесь мы можем смотреть на замыслы наших вооруженных сил. Есть тактические, стратегические задачи, с которыми мы сможем справиться, чтобы жители Донецка и других населенных пунктов забыли, что такое страшные взрывы, которые несут за собой смерть», — сказал Пушилин. Подробности в материале: Глава ДНР рассказал, как прекратить обстрел Донецка украинскими боевиками

14:39 06.06.2022 Последствия обстрела Донецка 05.06.2022 . Официальный сайт Донецкой Народной Республики

14:43 06.06.2022 Украинские войска провели сразу несколько атак Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ проводят массированный обстрел Донецка из «Градов» и артиллерии

14:45 06.06.2022 Вологодская область взяла шефство над Алчевском. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. «Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров», — написал губернатор. Подробности в материале: Вологодчина взяла шефство над Алчевском

14:46 06.06.2022 Из Ленинградской области отправились в город Енакиево (Донецкая Народная Республика) шесть автобусов марки «ПАЗ» с гуманитарной помощью, передает 6 июня корреспондент ИА REGNUM. Сами автобусы останутся для перевозки жителей донецкого города. Читайте также: Ленобласть направила в Енакиево шесть автобусов с гуманитарной помощью

14:50 06.06.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, оценил действия шестого казачьего полка имени Матвея Платова. Казаки ведут борьбу с украинскими боевиками на территории Луганской Народной Республики. Об этом: Кадыров оценил участие казачьего полка в спецоперации на Украине

14:56 06.06.2022 Количество мирных жителей Донецка, которые погибли 6 июня в результате обстрелов со стороны киевских боевиков, выросло до трех. Об этом 6 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Об этом: Число жертв обстрелов со стороны ВСУ в Донецке выросло до трех

14:56 06.06.2022 Украинские войска нанесли удар по водоканалу в Донецке, сообщает 6 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Читайте подробнее: При обстреле водоканала в Донецке пострадали мирные жители

15:09 06.06.2022 Ясиноватский район ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования с применением РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерии калибра 122 мм, сообщает 6 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватский район ДНР из «Града» и артиллерии

15:21 06.06.2022 Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме рассказали, когда миротворцы ОДКБ смогут появится на Украине

15:22 06.06.2022 Вооруженные украинские формирования в течение получаса обстреляли из артиллерии Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Об этом 6 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку из артиллерии — СЦКК

15:30 06.06.2022 Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден погибший на Украине 29 мая уроженец Архангельска Виктор Булатов, сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Морев. Читайте подробнее: Погибший на Украине архангелогородец посмертно награжден орденом Мужества

15:33 06.06.2022 Реализация на Украине военно-биологической программы должна стать предметом международного расследования нарушений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия со стороны США и Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин рассказал об угрозе биолабораторий США для стран-членов ОДКБ

15:42 06.06.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ. Об этом: Володин заявил о работе над миротворческим потенциалом ОДКБ

15:46 06.06.2022 На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 229 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Войска ДНР освободили от ВСУ 229 населенных пунктов республики

15:47 06.06.2022 В результате обстрела города Макеевка погибли два мирных жителя. Об этом 6 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Об этом: Два жителя Макеевки погибли при обстреле ВСУ

15:47 06.06.2022 В Харьковской области Украины задержаны десятки украинских военнослужащих и их пособников. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Росгвардии. Читайте также: Росгвардия за два месяца задержала 60 военных ВСУ и их пособников

15:54 06.06.2022 Очередной обстрел Горловки украинскими силовиками, пятый с начала суток 6 июня, зафиксировало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В 14:50 по местному времени из посёлка Новолуганское по Калининскому району Горловки выпустили четыре снаряда калибра 122 мм. Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке ещё четыре снаряда

15:59 06.06.2022 В Донецке в результате обстрела со стороны военных формирований Украины пострадали люди. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. По уточнённым данным, ранения получили двое мужчин. Подробности в материале: Два человека ранены в результате обстрела водоканала в Донецке

16:00 06.06.2022 В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, рядовой контрактной службы Сергей Клименко. Об этом 5 июня сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин. Читайте подробнее: В Липецкой области подтвердили смерть ещё одного военного

16:01 06.06.2022 Обстрел Минерального зафиксирован в 14:53 по местному времени. Со стороны Авдеевки украинские силовики выпустили по посёлку десять ракет системы «Град». Об этом: Украинские силовики обстреляли из «Града» посёлок Минеральное в ДНР

16:20 06.06.2022 С воинскими почестями в Петербурге проводили в последний путь рядового Ивана Пчелинцева, погибшего в ходе спецоперации российских Вооруженных сил на Украине. Читайте также: В Петербурге похоронили рядового, погибшего в ходе спецоперации

16:43 06.06.2022 Из аэропорта Грозного 6 июня вылетела очередная группа добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе и получили обмундирование и вооружение, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте подробнее: Из Чечни в Донбасс вылетела очередная группа дорбровольцев

16:44 06.06.2022 О гибели мирного жителя ДНР в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований (ВФУ) написал 6 июня в своём телеграм-канале глава города Горловка Иван Приходько. Об этом: Под обстрелом ВСУ погибла жительница Горловки

16:47 06.06.2022 Последствия обстрела Донецка 05.06.2022 [Официальный сайт Донецкой Народной Республики]

16:50 06.06.2022 Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») может 7 июня стать первым замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, это следует из внесенного в Госдуму комиссией по регламенту проекта постановления. Читайте подробнее: Делимханов займет пост первого зампреда комитета Госдумы по безопасности

17:10 06.06.2022 Семь украинских диверсантов уничтожены в ходе спецоперации в Харьковской области Украины, сообщили 6 июня в пресс-службе Росгвардии. Подробности в материале: В Харьковской области росгвардейцы уничтожили украинских диверсантов

17:11 06.06.2022 Украинские вооруженные формирования уже используют полученные от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, сообщает 6 июня телеканал France2. Телеканал опубликовал видеосюжет, в котором продемонстрировано орудие этого типа с расчётом из украинских боевиков. Читайте также: Французские СМИ: Украине поставлено 18 единиц 155-мм гаубиц CAESAR

17:24 06.06.2022 Если некоторые генералы бундесвера жаждут реванша за 1945 год, то пусть отправляются воевать наёмниками, но не говорят от лица Германии. Об этом 6 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов. Об этом: Эксперт: «Немецким генералам нужно бы в школу походить, знания освежить»

17:52 06.06.2022 Российские войска завершают очищение города Святогорска и прилегающей к нему территории, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Напомним, город Святогорск расположен в северной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Читайте также: В Донбассе завершается освобождение Святогорска от укронацистов

18:05 06.06.2022 Заградительные отряды, сформированные из укронацистов, взорвали мост через Северский Донец, пытаясь предотвратить отступление своих войск из Святогорска, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подрыв моста оставил без снабжения и путей отхода остатки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, уточнил он. Читайте также: Нацисты взорвали мост в Святогорске, отрезав путь отхода своих военных — МО

18:32 06.06.2022 Потеря контроля над территориями не является трагедией, заявил 6 июня глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Financial Times. По его словам, «временная потеря территорий не является трагедией», а украинские вооруженные формирования могут продолжать отступление от Северодонецка. Читайте также: Не трагедия — главарь СНБО Украины оценил «временную потерю территорий»

18:53 06.06.2022 Указ о единовременной выплате родственникам погибших в ходе боевых действий бойцов Росгвардии, а также военнослужащих пограничных органов ФСБ, волонтёров и госслужащих подписал 6 июня президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации. Читайте подробнее: Путин подписал указ о выплате родне погибших на Украине и в Сирии бойцов

18:54 06.06.2022 Последствия обстрела Донецка 05.06.2022 [Официальный сайт Донецкой Народной Республики]

19:15 06.06.2022 Обстрел Донецка, который 6 июня устроили ВСУ, коснулся одной из гимназий города: здание получило повреждение, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале. Читайте также: Украинские боевики обстреляли гимназию в Донецке, есть повреждения

19:48 06.06.2022 Порядка двух с половиной тысяч боевиков ВСУ с «Азовстали» сдались в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 6 июня телеграм-канал «Политика страны». Подробности в материале: Зеленский признал, что с «Азовстали» в плен сдались 2,5 тысячи боевиков ВСУ

19:59 06.06.2022 Украинские нацисты используют для артобстрела жилых кварталов Донецка 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, полученные от Франции, сообщает 6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале. На данный момент известно, что от украинских обстрелов из французских орудий пострадали два мирных жителя. Читайте также: Французские гаубицы CAESAR бьют по жилым кварталам Донецка — СЦКК