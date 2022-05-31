Донецк, 31 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике без электричества остаётся свыше 2,3 тыс. абонентов. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Флаг ДНР

Штаб распространил информацию Министерства угля и энергетики республики, согласно которой обесточены 32 трансформаторные подстанции и 2329 бытовых абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Безыменное Новоазовского района ДНР доставили из Мариуполя ещё 320 человек