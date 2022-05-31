Калуга, 31 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Население Калужской области составило 1,070 миллиона человек. За 11 лет население региона увеличилось на 5,8%. Об этом 31 мая сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на итоги Всероссийской переписи населения, проводившейся в 2021 году

Kalugastat.gks.ru Перепись населения

Согласно данным Росстата, в Калужской области 802 тысячи человек (75%) — проживают в городах и 268 тысяч человек — в сёлах. На 1,3% снизилось количество городских жителей. Кроме Калужской области численность населения в Центральном федеральном округе увеличили Москва (+10,8%), Московская область (+24,4%) и Белгородская область (+0,5%). Достигнуто это было в основном за счёт увеличения миграционного прироста. В остальных субъектах ЦФО население за 11 лет уменьшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года показали, что в 28 регионах РФ численность населения (если сравнивать с переписью 2010 года) выросла, а в остальных снизилась. Наиболее высокий рост был зафиксирован в Севастополе, население которого прибавилось почти на 40% и достигло 548 тысяч. Самыми густонаселенными регионами РФ оказались Москва (больше 13 млн) и Московская область (8,5 млн). Демографический рост был зафиксирован в Дагестане, Чеченской республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. При этом во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов население уменьшилось. В целом, предварительные данные переписи показали, что в РФ постоянно проживают порядка 147,2 млн жителей и по сравнению с 2010 годом население России выросло на 2,05 миллиона человек (+1,4%).