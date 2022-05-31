Москва, , 09:34 — REGNUM В кассы Московского метрополитена поступила первая \партия карт «Тройка» с отечественным чипом. Замена чипа никак не скажется на работе карт, сообщается на портале мэра столицы.

Тройка Http://gradkostroma.ru

Пассажиры столичного метро уже могут приобрести 1 тысячу тестовых карт «Тройка» с отечественным чипом. В июне в продажу поступит массовая партия карт — 200 тысяч штук. До конца 2027 года выпустят 19 млн карт «Тройка».

Российский чип для карты «Тройка» начали готовить в 2018 году. Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку «Троек» отечественным чипом с АО «Микрон».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько десятков российских регионов ведут переговоры о внедрении московской билетной системы карты «Тройка».

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