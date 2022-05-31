Вашингтон, , 09:34 — REGNUM По мнению председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на Украине ее разрешение в виде переговоров стало бы логичным выбором. Он заявил об этом 30 мая в интервью телеканалу Fox News.

Марк Милли

«Я полагаю развязка (ситуации) посредством переговоров была бы логичным выбором», — сказал он.

При этом Милли уточнил, что стороны конфликта, по его мнению, должны сами прийти к таким выводам и добавил, что в противном случае конфликт на Украине разрешится решительной победой одной из сторон или патовой ситуацией.

«Есть много альтернатив. Мы не уверены сейчас (как именно все закончится)», — отметил американский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-за того, что Владимир Зеленский фактически является резидентом своих хозяев с Запада, он не может считаться президентом Украины.