Москва, , 09:32 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 97:95.

Баскетбол

Самым результативным матча стал защитник ЦСКА Алексей Швед, на счету которого 32 очка. В составе «Зенита» защитник Билли Бэрон набрал 21 очко.

Таким образом, «Зенит» сократил отставание в серии — 2:3. Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня.

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