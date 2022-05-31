Москва, 31 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 97:95.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Алексей Швед, на счету которого 32 очка. В составе «Зенита» защитник Билли Бэрон набрал 21 очко.

Таким образом, «Зенит» сократил отставание в серии — 2:3. Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня.