* запрещённая в России организация

Кабул, 31 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министерство по делам беженцев и репатриации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что за последние девять месяцев из Ирана в Афганистан вернулись почти 700 000 афганских беженцев, часть из которых была принудительно депортирована.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По сообщению информационного агентства «Шафакна», высокопоставленный чиновник министерства по делам беженцев и репатриации Мохаммад Арсалах Хароти, недавно посетивший провинцию Герат, заявил на пресс-конференции, что афганские беженцы всё чаще возвращаются из Ирана.

«После падения республики из Ирана вернулось от 600 до 700 тысяч афганских беженцев, некоторые из которых были депортированы принудительно», — сказал он.

Иранские официальные лица заявили, что миграция афганцев в Иран увеличилась после падения республики. Иран оценивает численность афганских беженцев в стране в пять миллионов человек.