В Уфе сообщили об изменении стоимости вывоза мусора
Уфа, 31 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Плата за вывоз мусора повысится в зоне деятельности регионального оператора №1 Башкирии МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» с 1 июня 2022 года. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба администрации Уфы.
«Согласно постановлению государственного комитета по тарифам Башкирии №596
Сообщается, что плата жителей в многоквартирном доме повысится с 80,01 рублей до 82,39 рублей с человека в месяц.
Плата жителей в домах индивидуального жилищного строительства повысится с 81,26 рулей до 83,67 рублей с человека в месяц.