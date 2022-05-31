Донецк, 31 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Безыменное Новоазовского района ДНР доставили из Мариуполя 320 человек. Об этом 31 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В Безыменном располагается пункт оказания помощи населению, развёрнутый силами МЧС ДНР. За минувшие сутки с 08:00 30 мая до 08:00 31 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 320 человек, в то числе 32 детей.

Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» доставили из Мариуполя свыше 38 тыс. человек.