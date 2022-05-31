Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Последняя ночь мая в Санкт-Петербурге стала самой тёплой с начала 2022 года, температура воздуха была на уровне +14,4 градусов, сообщил 31 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр» в Петербурге

По его словам, такая ночная температура наблюдалась последний раз только летом 2021 года, когда 18 августа была последняя теплая ночь с минимумом +16,5 градусов.

«На относительное тепло последней декады мая отреагировали и растения. Повышение среднесуточной температуры воздуха в Санкт-Петербурге до +11…+13 градусов способствовало началу цветения сирени и каштана, конечно, снова, в самых теплых местах города. Когда повсюду еще массово цветет черемуха, сирень с каштаном начинают ее догонять», — заметил синоптик.

Александр Колесов также добавил, что в ближайшие часы город накроет туча и пройдет дождь. Как отмечает корреспондент ИА, этот прогноз уже подтвердился — дождь начался.

По прогнозу ГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение последнего дня мая будет дуть юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем поднимется до +18…+20 градусов, а в Ленинградской области до +16…+21 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.