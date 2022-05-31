Севастополь, 31 мая 2022, 09:26 — REGNUM Почти на 40% выросла численность жителей Севастополя с 2014 года, данные в телеграм-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев, комментируя предварительные итоги Всероссийской переписи населения.
Согласно предварительным данным, в Севастополе зафиксирован самый большой рост численности населения среди всех регионов России.
Губернатор отметил, что благодаря колоссальным вложениям город становится всё более комфортным для жизни, а многие программы рассчитываются именно исходя из данных переписи.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Росстат опубликовал предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая проводилась осенью 2021 года.