Севастополь, 31 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Почти на 40% выросла численность жителей Севастополя с 2014 года, данные в телеграм-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев, комментируя предварительные итоги Всероссийской переписи населения.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Согласно предварительным данным, в Севастополе зафиксирован самый большой рост численности населения среди всех регионов России.

«Число жителей в городе выросло практически на 40% составив 548 тыс. человек. Население Севастополя по итогам предыдущей переписи в 2014 году составляло 393 304 человека», — привёл данные Развожаев.

Губернатор отметил, что благодаря колоссальным вложениям город становится всё более комфортным для жизни, а многие программы рассчитываются именно исходя из данных переписи.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Росстат опубликовал предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая проводилась осенью 2021 года.