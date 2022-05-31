Херсон, Украина, , 09:26 — REGNUM Из-за того, что Владимир Зеленский фактически является резидентом своих хозяев с Запада, он не может считаться президентом Украины. Об этом 31 мая заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости, в данный момент народ Украины является заложником представителей нацистской верхушки киевского режим с помощью своих органов гестапо — СБУ — держащего население стран в страхе.

«Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха», — сказал он.

Также замглавы военно-гражданской администрации региона уточнил, что Зеленский делает популистские заявления, которые диктуют ему западные хозяева.

«Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме», — отметил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что около 12 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили сапёры в порту Мариуполя.