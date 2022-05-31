Майкоп, , 09:25 — REGNUM В Адыгее обвиняется в получении взятки бывший старший помощник прокурора Гиагинского района. Его уличили в получении 50 тыс. рублей от директора организации. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки за незаконные действия, сообщили 31 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Взятка Kaluga.sledcom.ru

Известно, что факт дачи взятки экс-сотруднику прокуратуры был зафиксирован в марте 2022 года. Денежные средства были получены в благодарность за изменение наказания в сторону смягчения за совершенные административное нарушение.

«В марте 2022 года бывший работник прокуратуры получил от директора юридического лица 50 тыс. рублей за смягчение административного наказания за допущенное им нарушение, выявленное в ходе надзорной деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры.

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