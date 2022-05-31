Пенза, , 09:24 — REGNUM По медицинским организациям Пензенской области распределяют детскую вакцину против новой коронавирусной инфекции. Новая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») доставлена в регион в количестве 1150 комплектов, сообщает облминздрав.

Прививка Наталья Диева © ИА REGNUM

С начала прививочной кампании вакцинацию первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак-М» в Пензенской области прошли 1873 подростка, полностью завершили иммунизацию 1710 человек.

Облминздрав напоминает, что детей в возрасте от 12 до 17 лет прививают только при отсутствии обострения хронического заболевания, а также двухнедельного перерыва с момента перенесенного ОРВИ заболевания, отсутствии прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, среди взрослого населения Пензенской области ревакцинацию против COVID-19 прошли 219 704 человека.

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