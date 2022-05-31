Женева, Швейцария, , 12:28 — REGNUM Табачная промышленность представляет собой гораздо большую угрозу, чем думают многие, так как она является одним из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды — она оставляет горы отходов и усугубляет глобальное потепление, заявила 31 мая ВОЗ. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Изготовление табачной проукции HM Revenue & Customs

Всемирная организация здравоохранения обвинила табачную промышленность в том, что из-за нее гибнут леса, в бедных странах под производство табака отдаются земли, на которых можно было бы выращивать продовольствие, накапливаются пластиковые и химические отходы и выбрасываются миллионы тонн углекислого газа.

В своем докладе, опубликованном во Всемирный день без табака, ВОЗ предлагает призвать к ответственности табачную промышленность и потребовать от нее оплатить расходы на очистку.

В докладе «Табак: отравляя нашу планету» рассматривается воздействие всего цикла — от выращивания растений до производства табачных изделий, потребления и отходов.

Воздействие табака на здоровье хорошо задокументировано в течение многих десятилетий — курение по-прежнему ежегодно является причиной более чем 8 миллионов смертей во всем мире, но новый доклад сосредоточен на более широких экологических последствиях.

Итоги «весьма разрушительны», как выразился в интервью AFP директор ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Креч, назвав табачную промышленность «одним из крупнейших известных нам загрязнителей окружающей среды».

По данным доклада, эта отрасль ответственна за гибель около 600 млн деревьев в год, а для выращивания и производства табака используется 200 тыс. гектаров земли и 22 млрд тонн воды в год.

Кроме того, табачная промышленность выбрасывает в атмосферу около 84 миллионов тонн углекислого газа, отмечается в докладе.