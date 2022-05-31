Уватский район, Тюменская область, 31 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Тюменской области продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении группы «взрывателей банкоматов» из Татарии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Банкомат

Установлено, что первый раз трое жителей Татарии напали на банкомат в одном из сельских магазинов Пермского края. В следующий раз они проникли в дом культуры посёлка Першино Уватского района, где взорвав банкомат, похитили более 925 тыс. рублей. Третий раз произошёл в Тобольском районе, и стал неудачным для «взрывателей банкоматов». Их спугнул проезжавший мимо автомобиль.

Злоумышленники были задержаны полицейскими на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.

Подсудимым предстоит выступить с последним словом 8 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии осудили уже бывшего инкассатора за кражу крупной суммы из банкомата.