Барнаул, , 09:24 — REGNUM Барнаульский патронный завод, производящий всемирно известные охотничьи патроны (входит в состав холдинга «Барнаульский станкостроительный завод» — БСЗ), вынужден сократить порядка 300 своих сотрудников. Причиной названо «разрушение экспортно-логистичеких цепочек». Информацию о грядущих увольнениях »Толку» подтвердили на предприятии и в региональном минпроме.

Работа Барнаульского патронного завода по изготовлению патронов с гильзой черного корпоративного цвета для акционерного общества «Концерн «Калашников» велась на протяжении двух лет Правительство Алтайского края

По словам замруководителя БСЗ Антона Степанова, работники будут сокращены в полном соответствии с законом, с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных средств.

Комментируя происходящее, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин своем телегам-канале отметил, что в Алтайском крае, появилась первая серьезная «санкционная жертва»:

«Завод производит, в частности, высоко котирующиеся на мировом рынке охотничьи патроны, 70 процентов продукции отгружал на экспорт, причем важным потребителем продукции была Северная Америка. В 2021 году завод нарастил производство по сравнению с предыдущим годом в полтора раза, производственные линии прошли глубокую модернизацию. И вот…

В качестве причины сокращений называют разрушение экспортно-логистических цепочек. Что ж, в условиях агрессивных санкций это было ожидаемо. Но я так скажу: не дело это. Федеральное правительство должно сегодня позаботиться о сохранении трудовых коллективов такого рода предприятий, производящих продукцию двойных технологий.

Полагаю, что нужно найти решения, чтобы поставки были оперативно переориентированы на внутренний рынок и рынки дружественных стран. И заняться поиском таких решений должно в сложившихся условиях именно государство. В конце концов, в разрезе страны попавший в сложную ситуацию Барнаульский патронный завод — не первый и не последний. Нельзя тему спускать на тормозах».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Барнаульский патронный завод известил об отправке первой партии эксклюзивных охотничьих патронов для АО «Концерн «Калашников»: речь идёт о шести калибрах для карабинов и пистолетов с гильзой черного корпоративного цвета, получивших название «Стрела».

Работа велась на протяжении двух лет. Для серийного производства на термохимическом участке цеха №2 была построена новая линия химического оксидирования.