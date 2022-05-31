Мариуполь, ДНР, 31 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Около 12 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили сапёры в порту Мариуполя. Об этом 31 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

По его словам, с конца апреля в порту Мариуполя работают сапёры. За этот период они обезвредили примерно 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Пушилин рассказал о появлении у ДНР собственного торгового флота.