Кемерово, 31 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, которые мошенническим путём присвоили деньги, предназначенные для поддержки начинающих фермеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

По данным ведомства, летом 2020 года отец и сын договорились присвоить средства, положенные по программе поддержки и развития начинающих фермеров. Они обратились к знакомой заместителю директора коммерческой фирмы, занимавшейся продажей сельскохозяйственной техники, и предложили за вознаграждение оформить фиктивный договор о покупке сенокосилки. Женщина оформила бумаги. Таким образом из бюджета были похищены 855 тысяч рублей.

Материалы переданы в следственные органы. Со следствием мужчины не сотрудничают. Расследование дела продолжается.