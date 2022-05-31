Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы детского батутного центра в городе Всеволожск (Ленинградская область), совершенном на глазах у ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили 31 мая в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Подозреваемый в убийстве сотрудницы батутного центра во Всеволожске личная страница подозреваемого в vk

«Подозреваемый задержан следственным органом в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что ведомством уже направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве был задержан в парадной жилого дома на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга.

Напомним, убийство 35-летней женщины её сожителем было совершено 29 мая в батутном центре, куда пришел 31-летний подозреваемый. Мужчина на глазах у 11-летнего сына убитой от первого брака вонзил нож женщине в грудь, после чего скрылся. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия.

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