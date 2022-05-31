Владивосток, 31 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции в защиту Донбасса, отдохнут в летних оздоровительных лагерях — такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства края.

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

Читайте также: «Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция

«Глав муниципальных образований прошу обратить особое внимание на эту ситуацию. Внимательно изучите все семьи приморских военнослужащих, участвующих сейчас в специальной военной операции на территории Украины. Дети не должны остаться без внимания», — сказал Кожемяко.

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления внесли уже 501 лагерь, планируется добавить ещё 37. Таким образом, будет действовать всего 538 профильных учреждений.

Уже во Всероссийском детском центре «Океан» отдыхают 30 детей военнослужащих. На базе отдыха «Волна» отдохнут 100 ребят.

Кроме того, летняя оздоровительная кампания в Приморье охватит и детей вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и территории Украины. Ребят примут лагеря «Шепалово», «Жемчужина» и «Астероид».

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию прибыли ещё более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, вынужденных покинуть свои дома.