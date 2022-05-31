Париж, 31 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6, 2:6.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и 5 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Чилич сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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