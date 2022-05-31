Тбилиси, 31 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Иностранцы, находящиеся в Грузии, за первых четыре месяца текущего года потратили 1,1 млрд лари (около $360 млн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

(сс) naridzer Тбилиси, Грузия

Сообщается, что это втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года. В месяц на территории Грузии совершается примерно 1,6 млн транзакций с иностранными картами, в день снимают в среднем 8 млн лари (более $2,7 млн).

В Нацбанке подчеркнули, что с российских карт в стране деньги не снимают, так как их обслуживание прекратили после введения санкций.

Стоит отметить, после начала спецоперации на Украине в Грузии начался наплыв граждан Украины, России и Белоруссии. Это даже вызвало рост цен на аренду и покупку недвижимости.