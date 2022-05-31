Анкара, 31 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Власти Турции не будут менять свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 31 мая написал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для британского издания The Economist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По словам Эрдогана, спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации Украины якобы «бросила вызов общепринятому мнению о международном порядке, основанном на правилах» и на конкуренции великих держав и евроатлантической безопасности, а также вдохнула жизнь в НАТО.

При этом он уточнил, что Турция, существенно усилившая свою обороноспособность, была и продолжает быть «незаменимым союзником НАТО», а также предупреждала о появлении в будущем новых геополитических вызовов, каковым оказалась спецоперация ВС РФ на Украине.

Также турецкий лидер отметил, что так как все страны — члены НАТО «признают критическую важность Турции для Североатлантического альянса», у ней есть право ожидать, что те страны, которые будут ожидать, что вторая по величине армия альянса встанет на их защиту в соответствии со статьей 5, «предотвратят вербовку, сбор средств и пропагандистскую деятельность РПК (Рабочей партии Курдистана), которую Европейский союз и Америка считают террористической организацией».

«Турция хочет, чтобы страны-кандидаты пресекли деятельность всех террористических организаций и выдали членов этих организаций. Мы представили четкие доказательства властям этих стран и ждали от них действий. Также Турция хочет, чтобы эти страны поддержали антитеррористические операции членов НАТО. Терроризм — это угроза для всех членов организации, и страны-кандидаты должны признать эту реальность до вступления в нее. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», — написал он в своей статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд написала в своей статье для агентства Bloomberg, что в случае вступления Финляндии в НАТО протяженная граница этой страны с Россией станет для альянса «стратегическим кошмаром».