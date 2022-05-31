Уфа, , 09:20 — REGNUM Десять ежегодных грантов преподавателям, мастерам производственного обучения государственных образовательных организаций, которые реализуют в Башкирии программы среднего профессионального образования учредил глава республики Радий Хабиров. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Профессиональная подготовка на предприятии «Славнефть-ЯНОС»

Сообщается, что глава Башкирии подписал указ о господдержке педагогических работников среднего профессионального образования региона. При этом размер одного гранта составляет 690 тысяч рублей. Указом также утверждён состав региональной комиссии по присуждению грантов.

Правительство Башкирии до 15 августа должно утвердить соответствующее положение и предусмотреть бюджетные ассигнования на выплату грантов, а Минобрнауки региона должно обеспечить ежегодное проведение конкурса на получение грантов.