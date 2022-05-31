Пермь, , 09:18 — REGNUM В международном аэропорту Перми таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу культурных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) (сс) Oleg Abarnikov

Во время таможенного контроля в багаже у пассажирки обнаружили металлическую складную икону, крест и книгу «Святое Евангелие». При этом таможенную декларацию на них женщина не подавала. Ценности она пыталась вывезти из Перми в Стамбул.

Согласно заключению экспертизы, икона, крест и книга были изготовлены во второй половине XIX века. Они являются культурными ценностями и подлежат таможенному декларированию при вывозе с таможенной территории ЕАЭС. В отношении пассажирки возбудили административные дела.