Донецк, 31 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел попали населённые пункты Минеральное и Ясиноватая. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Обе атаки зафиксированы одновременно в 8:50 с позиций украинских войск в Авдеевке. Выпущено по четыре снаряда калибром 122 мм по населённым пунктам Ясиноватая и Минеральное.