Украинские войска обстреляли Минеральное и Ясиноватую в ДНР
Донецк, 31 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел попали населённые пункты Минеральное и Ясиноватая. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Обстрел
Обе атаки зафиксированы одновременно в 8:50 с позиций украинских войск в Авдеевке. Выпущено по четыре снаряда калибром 122 мм по населённым пунктам Ясиноватая и Минеральное.