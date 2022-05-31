Донецк, , 09:12 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

В 8:30 с позиций украинских войск в Курахово был открыт огонь по Петровскому району Донецка. По жилым кварталам выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.