Донецк, 31 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 8:30 с позиций украинских войск в Курахово был открыт огонь по Петровскому району Донецка. По жилым кварталам выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.