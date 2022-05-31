Курган, , 09:12 — REGNUM В Кургане задержана 22-летняя женщина из Волгоградской области, которую подозревают в краже 900 тыс. рублей у 83-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Полиция Мвд.рф

Установлено, что 13 мая в Кургане по ул. К. Маркса женщина вместе с сообщницей и пришли домой к пожилому мужчине и представились соцработниками. Беседуя с пенсионером, они выяснили, что у него есть накопления, и убедили показать купюры. Тот достал из шкафа конверт с деньгами. Пока одна из злоумышленниц отвлекала внимание пенсионера на кухне, вторая незаметно забрала конверт с деньгами. Обе быстро ретировались из квартиры. Когда пенсионер обнаружил пропажу, он обратился в полицию.

Подозреваемая была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и доставлена в в отдел, где потерпевший её опознал. Возбуждено уголовное дело о краже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени задержаны подозреваемые в серии краж из магазинов.

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