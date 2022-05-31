Москва, , 09:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал наиболее важный закон, принятый в мае и отметил работу наиболее активных депутатов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Самым важным законом мая Володин назвал закон об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации до момента получения собственного жилья. Инициатива коснется около 200 тыс. детей-сирот, которые получают право на жилье после 18 лет.

«Это важно, поскольку без регистрации они сталкиваются с трудностями при получении социальной поддержки, поиске и устройстве на работу», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Также Володин отметил работу комитета по бюджету и налогам за подготовку к рассмотрению изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым будет оказана дополнительная финансовая поддержка регионам.

Самыми активными депутатами в зале пленарных заседаний по версии спикера Госдумы стали стали Ольга Ануфриева («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Яна Лантратова (СРЗП) и Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

В апреле самым важным принятым законом, по мнению Володина, стал закон, разработанный по поручению президента РФВладимира Путина, о поддержании финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в 2022 году.

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