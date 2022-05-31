Нью-Дели, 31 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Нейтралитет, который заняла Индия в связи со специальной военной операцией по денацификации Украины, понятен: Россия является важным торговым партнером страны. Тем не менее такой курс недальновиден и рискован — прежде всего потому, что отказ Нью-Дели от того, чтобы занять четкую позицию, может оттолкнуть более могущественную державу — США, пишет Лиза Кертис в статье, вышедшей 31 мая в Foreign Affairs.

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Перспектива расстроить Вашингтон должна особенно беспокоить индийских политиков. США стали одним из самых важных партнеров Нью-Дели, особенно в то время, когда Индия пытается противостоять китайской агрессии в Гималаях. Но хотя Вашингтон недоволен тем, что Нью-Дели отказался осудить российскую спецоперацию, индийские политики подсчитали, что их страна настолько важна США в деле противодействия Китаю, что Нью-Дели может не бояться той или иной ответной реакции со стороны Вашингтона.

До сих пор это было так: США лишь сдержанно критиковали нейтралитет Индии. Однако терпение Вашингтона не безгранично, и чем дольше Россия будет проводить свою операцию, а Индия не изменит своей позиции, тем больше вероятность того, что Соединенные Штаты станут рассматривать Индию как ненадежного партнера. Возможно, в конечном счете Нью-Дели придется — пусть и без особого желания — выбирать между Россией и Западом.

И выбрать Нью-Дели должен Запад: США и их союзники могут предложить Индии больше — в дипломатическом, финансовом и военном отношении — чем Россия. Вашингтон может в большей степени помочь Нью-Дели противостоять КНР. В краткосрочной перспективе эта переориентация может затруднить закупки для индийских вооруженных сил, но из-за спецоперации Россия уже не может в той же мере поставлять Индии вооружения. Таким образом, Нью-Дели мало что теряет, связывая свою судьбу с Соединенными Штатами и Европой, и он должен использовать российскую спецоперацию как возможность смело уйти от Москвы.

«Для Индии тесные объятия с Западом могут вызывать дискомфорт. Нью-Дели славится традициями стратегической автономии и предпочитает многополярный мир, в котором ему не приходится выбирать между крупными геополитическими блоками», — подчеркнула Кертис.

По ее словам, Пекин знает об этом и был рад сыграть на опасениях Индии. Ему нравится нынешняя ситуация в немалой степени потому, что он рассматривает конфликт как возможность соблазнить Индию обещаниями многополярного мира и в то же время вбить клин между Нью-Дели и Вашингтоном.

«Индия должна признать, что в такой системе она будет проигравшей. Китайско-российская версия многополярности облегчит авторитарным державам с ревизионистскими целями перекройку границ — то, что Китай надеется сделать в Гималаях», — отметила она.

Но для страны лучший способ защитить себя — не играть на руку Китаю и России. Вместо этого нужно излучать силу, в том числе высказываться против российской спецоперации, а не быть «запуганной» Москвой. А это означает, что Нью-Дели должен углубить свое партнерство с Соединенными Штатами, страной, которая лучше всего подходит для того, чтобы помочь Индии в достижении ее великодержавных амбиций.