Москва, , 09:08 — REGNUM Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмюсом, решил уйти из России. Об этом со ссылкой на источники, близкие к компании, сообщает газета «Ведомости».

Одежда

Как пояснил один из собеседников издания, это личное желание и решение модельера, оно связано в том числе с проводимой Россией на Украине спецоперацией. По его словам, Жакмюс разослал «очень эмоциональное письмо», уведомив всех, что новых поставок в Россию больше не будет.

Представитель концептуального магазина КМ20, в котором продаётся продукция Jacquemus, подтвердил остановку отгрузок. Он добавил, что согласно письму от бренда, ему на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами.

Жакмюс начал карьеру модельера в 2009 году, когда ему было 19 лет. Основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%.

Читайте также: Косметическая компания Coty уйдёт из России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в числе десятков иностранных компаний о своём уходе из России заявила французско-американская фирма Coty, занимающаяся производством косметики. В компании пояснили, что решение принято на фоне событий на Украине. При этом такое решение не должно отразиться на экономических показателях Coty — на долю России приходится чуть более 3% от общего объёма продаж продукции.

Ранее по теме: Американская компания Nike уходит из России из-за проблем с логистикой

Читайте ранее в этом сюжете: Японский бренд Uniqlo уходит из России