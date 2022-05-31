Донецк, , 09:08 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Очередная атака зафиксирована в 8:30. Украинские боевики с позиций в Авдеевке открыли огонь из миномёта по Ясиноватой. Выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 мая украинские войска несколько раз обстреляли столицу ДНР.