Пермь, 31 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Пермском крае повысят зарплату бюджетникам и проиндексируют социальные выплаты. Об этом заявил в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Деньги

«На прошлой неделе президент объявил об увеличении МРОТ и социальных выплат на 10%. Принял решение на уровне региона также повысить заработную плату работников бюджетной сферы и проиндексировать соцвыплаты», — сказал глава Прикамья.

С начала 2022 года это будет уже второе увеличение оплаты труда региональных бюджетников. С 1 апреля их зарплаты подняли на 4%. С 1 июля предлагается проиндексированные зарплаты поднять ещё на 6%. Также с 1 июля проиндексируют меры социальной поддержки населения — на 10%.

Планируется, что Законодательное собрание Пермского края рассмотрит эти вопросы на ближайшем заседании и примет по ним решение.