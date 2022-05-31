Смоленск, 31 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Крупный проект строительства молочно-товарных ферм реализуется на территории Смоленской области. Вопрос обсуждался во время посещения агропромышленного предприятия ООО «Новоселки» губернатором Алексеем Островским — в рамках его поездки в Демидовский район 30 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Алексей Островский

Предприятие ООО «Новоселки» создано в марте 2014 года, его основная специализация — молочное скотоводство. На 1 января 2022 года предприятие владеет 360 головами крупного рогатого скота. По итогам 2021 года валовой надой молока увеличился на 6% по отношению к 2020 году и составил почти 700 тонн. При этом практически всё молоко реализуется внутри региона — Кардымовскому молочноконсервному комбинату. Также предприятие располагает около 5 тысяч га земли, в 2021 году здесь было получено более 1,2 тысяч тонн зерна — в четыре раза больше, чем годом ранее.

В октябре 2020 года администрация Смоленской области и ООО «Новоселки» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуется агропромышленный проект строительства четырёх высокопроизводительных молочно-товарных ферм по 250 скотомест каждая на площадях предприятия. Суммарный объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, будет создано 30 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность объёмы производства молока должны достигнуть 4,5 — 5 тысяч тонн в год, мяса крупного рогатого скота — 220 тонн в год.

Инвестиционный проект реализуется в три этапа. На первом и втором будут построены две фермы, приобретены сельскохозяйственные животные, спецтехника и оборудование для заготовки и раздачи кормов, третий этап предполагает строительство ещё двух ферм.

«Администрация области поддерживает ваши усилия по развитию сельскохозяйственного производства, особенно важно то, что «Новоселки» обеспечивает сырьем смоленскую молокопереработку. Показатели по региону улучшаются, в том числе, благодаря введению региональной властью новых действенных мер поддержки для производителей молока, снабжающих им предприятия молокопереработки Смоленщины. Уверен, что совместными усилиями мы реализуем и крупный проект строительства молочно-товарных ферм», — подчеркнул губернатор Алексей Островский в беседе с учредителем предприятия Игорем Павловым.

В настоящее время в рамках реализации проекта ведется разработка проектно-сметной документации, формирование земельного банка. Срок реализации масштабного проекта — 2026 год.