В Смоленской области реализуют проект строительства молочно-товарных ферм
Смоленск, 31 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Крупный проект строительства молочно-товарных ферм реализуется на территории Смоленской области. Вопрос обсуждался во время посещения агропромышленного предприятия ООО «Новоселки» губернатором Алексеем Островским — в рамках его поездки в Демидовский район 30 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Предприятие ООО «Новоселки» создано в марте 2014 года, его основная специализация — молочное скотоводство. На 1 января 2022 года предприятие владеет 360 головами крупного рогатого скота. По итогам 2021 года валовой надой молока увеличился на 6% по отношению к 2020 году и составил почти 700 тонн. При этом практически всё молоко реализуется внутри региона — Кардымовскому молочноконсервному комбинату. Также предприятие располагает около 5 тысяч га земли, в 2021 году здесь было получено более 1,2 тысяч тонн зерна — в четыре раза больше, чем годом ранее.
В октябре 2020 года администрация Смоленской области и ООО «Новоселки» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуется агропромышленный проект строительства четырёх высокопроизводительных молочно-товарных ферм по 250 скотомест каждая на площадях предприятия. Суммарный объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, будет создано 30 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность объёмы производства молока должны достигнуть 4,5 — 5 тысяч тонн в год, мяса крупного рогатого скота — 220 тонн в год.
Инвестиционный проект реализуется в три этапа. На первом и втором будут построены две фермы, приобретены сельскохозяйственные животные, спецтехника и оборудование для заготовки и раздачи кормов, третий этап предполагает строительство ещё двух ферм.
В настоящее время в рамках реализации проекта ведется разработка проектно-сметной документации, формирование земельного банка. Срок реализации масштабного проекта — 2026 год.