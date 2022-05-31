Новосибирск, , 09:09 — REGNUM В Новосибирской области на телефон доверия за сутки поступило несколько жалоб от представителей ТСЖ на мошенников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управления МЧС России.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аферисты, представляясь должностными лицами чрезвычайного ведомства, сообщают о грядущей проверке пожарной безопасности и предлагают подготовить необходимый комплект документов для подготовки к инспекции за денежную плату», — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что перед какими-либо проверками сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно вручают руководителю организации соответствующее распоряжение. План проверок на текущий год размещён на сайте ведомства.