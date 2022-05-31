Париж, , 09:07 — REGNUM Франция продолжит поставки вооружений Украине и будет наращивать их, заявила новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая в ходе пресс-конференции.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Брифинг проходил совместно с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и потребовал от Берлина срочно предоставить Киеву больше тяжелого вооружения, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба вновь потребовал от Германии предоставить Украине тяжелое вооружение