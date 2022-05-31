Анкара, , 09:07 — REGNUM Анкара не поддержит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм, пока президентом Турции будет Реджеп Эрдоган. Об этом заявил сам Эрдоган изданию Yeni Safak.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» странам, поддерживающим терроризм, вступать в НАТО», — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что встречи турецкой делегации с представителями из Финляндии и Швеции прошли не на ожидаемом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции представили список требований для одобрения членства Швеции в НАТО. Среди прочего власти страны требуют прекращения поддержки курдских группировок, которые Турция считает террористами, а также выдворения из Швеции и Финляндии 33 человек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в случае, когда союзник альянса поднимает какую-либо проблему, её необходимо урегулировать и так делалось всегда.

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