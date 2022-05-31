Анкара, 31 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Анкара не поддержит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм, пока президентом Турции будет Реджеп Эрдоган. Об этом заявил сам Эрдоган изданию Yeni Safak.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» странам, поддерживающим терроризм, вступать в НАТО», — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что встречи турецкой делегации с представителями из Финляндии и Швеции прошли не на ожидаемом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции представили список требований для одобрения членства Швеции в НАТО. Среди прочего власти страны требуют прекращения поддержки курдских группировок, которые Турция считает террористами, а также выдворения из Швеции и Финляндии 33 человек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что в случае, когда союзник альянса поднимает какую-либо проблему, её необходимо урегулировать и так делалось всегда.

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