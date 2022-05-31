Париж, 31 мая 2022, 09:06 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом сообщает ИА REGNUM.
Встреча четвёртого круга с представителем Италии Янником Синнером завершилась при счёте 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублёва. Синнер отказался от продолжения игры из-за травмы. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.
За это время Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.
В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который в четвёртом круге обыграл Даниила Медведева.
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