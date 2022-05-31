Париж, 31 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом сообщает ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Встреча четвёртого круга с представителем Италии Янником Синнером завершилась при счёте 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублёва. Синнер отказался от продолжения игры из-за травмы. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.

За это время Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который в четвёртом круге обыграл Даниила Медведева.